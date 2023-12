Moto2 : huit usines se camouflent avec des Kalex de course

Au début du nouveau championnat du monde Moto2 2010, disputé avec les moteurs monoblocs de la CBR600RR, les pneus monoblocs de Dunlop, l'ECU monobloc de Dell'Orto (désormais fourni par Magneti Marelli) et l'huile monobloc (d'abord d'Agip/eni, maintenant de Liqui Moly), de nombreux constructeurs de motos renommés ont participé à cette série de courses, mais également de nombreuses entreprises de bricolage. Parmi elles, il y avait même une entreprise qui n'avait jusqu'alors fabriqué que de simples béquilles de moto.

Avant 2010, certains directeurs d'équipe attachés à la tradition se sont insurgés contre la nouvelle catégorie Moto2, la qualifiant de ragoût et de bouillie. Mais les propriétaires d'équipe étaient contents, car les budgets diminuaient, car Dorna ne facturait que 20.000 € par pilote et par saison pour les moteurs, qui étaient tirés au sort pour les pilotes et les équipes et qui étaient entretenus et révisés gratuitement chez ExternPro à MotorLand Aragón.

Mais le nouveau concept présentait un inconvénient évident. Il n'y aurait plus de grandes marques de motos qui se disputeraient le titre comme Honda, Yamaha, Suzuki, Aprilia, Gilera ou KTM à l'époque des deux-temps de 250 cm3.

En 2010 et en partie aussi les années suivantes, des marques comme Moriwaki, Suter, Pons-Kalex, Speed Up, FTR, Tech3, I.C.P., RSV, ForceGP210, BQR, AJR, Motobi, TSR, MZ RE, IAMT (un partenaire de MZ en Allemagne), se sont mêlées à la nouvelle catégorie des poids moyens, dans laquelle les nouveaux moteurs monocylindres de 765 cm3 seront utilisés à partir de 2019.

Après trois ans, les bricoleurs ont disparu et il ne restait plus que Kalex, Suter, Speed Up et Tech3 en 2013.

Et déjà à l'époque, certaines équipes, comme l'écurie JiR de Luca Montiron, se faisaient racheter les droits de dénomination des motos. Par exemple, JiR a utilisé pendant trois ans des châssis TSR japonais, mais a utilisé les motos sous le nom de Motobi.

En 2014, une marque appelée Forward KLX a fait son apparition, mais il ne s'agissait que de très vieux châssis Kalex provenant des restes de l'ancienne équipe BQR-Blusens, qui avaient été si souvent mis au rebut que Kalex ne voulait rien en faire.

De même, la marque Caterham Suter 2014 ne cachait rien d'autre que du matériel de Suter Industries à Turbenthal/Suisse.

En 2015 et 2016, Kalex, Suter, Speed Up et Tech3 étaient entre eux dans le championnat du monde Moto2.

En 2017, KTM s'est fait connaître avec son propre châssis tubulaire en acier. Miguel Oliveira a remporté les trois dernières courses au sein de l'équipe Red Bull KTM Ajo et n'a ensuite perdu la lutte pour le titre en 2018 que pour neuf points face à Pecco Bagnaia (Kalex). Brad Binder (KTM), quant à lui, a terminé le championnat du monde en troisième position - et est devenu vice-champion du monde en 2019 derrière Alex Márquez (Kalex) sur la Red Bull-KTM.

Entre-temps, Forward s'était assuré de l'utilisation des droits d'appellation de MV Agusta, mais la moto (avec cadre en acier) a été construite chez Suter en Suisse et n'a pratiquement pas été développée pendant des années. Les résultats ont donc été et sont toujours pitoyables. MV Agusta a donc interdit l'utilisation du nom pour 2023.

Malgré cela, Forward s'est fortement impliqué dans le championnat du monde des marques 2023. Le classement final après 20 courses : 1. Kalex, 402,5 points. 2. Boscoscuro 211. 3. Forward 1.

De 2018 à 2021, le constructeur japonais NTS a participé au championnat du monde avec l'équipe néerlandaise RW Racing. Mais NTS s'est retiré après la pandémie et développe maintenant à nouveau une moto pour le championnat du monde en Moto2-EM, qui a fait un retour respectable en GP lors du GP de Valence 2023 avec une wildcard et Hector Garzo.

Après s'être retiré en tant que fabricant de châssis, Pierer Mobility AG a équipé l'équipe Red Bull Ajo de machines Kalex pour 2020 et a ensuite profité de ce concept pour l'équipe GASGAS Moto2 de Jorge Martinez et pour Liqui Moly Husqvarna.

En 2024, le budget de GASGAS-Moto3 sera transféré à Tech3, mais l'équipe Martinez évoluera dans les deux catégories (Moto3, Moto2) avec le design CFMOTO. Pour ce faire, le CFMOTO chinois offre la coquette somme d'un million d'euros. En Moto3, Aspar roule avec des motos KTM, en Moto2 avec des Kalex.

Entre-temps, d'autres constructeurs ont également appliqué le concept de Pierer à leur projet Moto2 et camouflent leurs motos Kalex avec leurs noms de marque : L'équipe Yamaha VR46 Master Camp, Idemitsu Honda Asia, Fantic ainsi que le constructeur chinois QJ Motor (qui rejoindra Gresini en 2023) utilisent la plateforme Moto2 pour promouvoir leur marque dans le championnat du monde à des coûts raisonnables.