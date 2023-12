Moto2: otto fabbriche si camuffano con le moto Kalex

All'inizio del nuovo campionato mondiale Moto2 nel 2010, che si è svolto con i motori standardizzati della CBR600RR, i pneumatici standardizzati di Dunlop, la centralina standardizzata di Dell'Orto (ora fornita da Magneti Marelli) e l'olio standardizzato (prima di Agip/eni, ora di Liqui Moly), numerosi noti produttori di moto hanno partecipato a questa serie di gare, oltre a numerose aziende di hobby. Tra queste c'era anche un'azienda che in precedenza aveva prodotto solo semplici cavalletti per moto.

Prima del 2010, alcuni team manager attenti alla tradizione hanno inveito contro la nuova categoria Moto2, definendola uno spezzatino e un'uniformità. Ma i proprietari dei team erano contenti, perché i budget erano ridotti in quanto Dorna chiedeva solo 20.000 euro per pilota e stagione per i motori, che venivano messi in palio per i piloti e le squadre e sottoposti a manutenzione e revisione gratuita presso l'ExternPro di MotorLand Aragón.

Ma uno svantaggio del nuovo concetto era evidente. Non ci sarebbero più stati i principali costruttori di moto a contendersi il titolo, come avveniva in precedenza con Honda, Yamaha, Suzuki, Aprilia, Gilera o KTM ai tempi delle 250cc a due tempi.

Nel 2010 e in alcuni casi negli anni successivi, marchi come Moriwaki, Suter, Pons-Kalex, Speed Up, FTR, Tech3, I.C.P., RSV, ForceGP210, BQR, AJR, Motobi, TSR, MZ RE, IAMT (un partner di MZ dalla Germania) sono stati coinvolti nella nuova classe dei pesi medi, in cui sono stati utilizzati i nuovi motori a tre cilindri da 765 cc a partire dal 2019.

Dopo tre anni, gli hobbisti sono scomparsi, lasciando solo Kalex, Suter, Speed Up e Tech3 nel 2013.

E già allora alcuni team, come la squadra corse JiR di Luca Montiron, acquistarono i diritti di denominazione delle moto. Ad esempio, JiR ha utilizzato per tre anni i telai giapponesi TSR, ma ha usato le moto con il nome Motobi.

Nel 2014 è emerso un marchio chiamato Forward KLX, ma si trattava solo di vecchi telai Kalex provenienti dagli avanzi di magazzino dell'ex team BQR Blusens, che erano stati rottamati così spesso che Kalex non voleva averci nulla a che fare.

Anche il marchio Caterham Suter 2014 non nascondeva altro che materiale proveniente dalla Suter Industries di Turbenthal, in Svizzera.

Nel 2015 e nel 2016, Kalex, Suter, Speed Up e Tech3 erano tra loro nel Campionato del Mondo Moto2.

Nel 2017, KTM ha fatto sentire la sua presenza con il proprio telaio tubolare in acciaio. Miguel Oliveira ha vinto le ultime tre gare con il Red Bull KTM Ajo Team e ha poi perso la lotta per il titolo 2018 per soli nove punti contro Pecco Bagnaia (Kalex). Brad Binder (KTM) ha concluso il Campionato del Mondo al terzo posto - ed è stato secondo nel 2019 dietro ad Alex Márquez (Kalex) sulla Red Bull KTM.

Nel frattempo, Forward si era assicurata l'uso dei diritti di denominazione da MV Agusta, ma la moto (con telaio in acciaio) è stata costruita da Suter in Svizzera e non è stata sviluppata per anni. I risultati sono stati e sono di conseguenza pessimi. MV Agusta ha quindi vietato l'uso del nome per il 2023.

Tuttavia, Forward ha avuto un grande impatto nel campionato mondiale monomarca 2023. La classifica finale dopo 20 gare: 1° Kalex, 402,5 punti. 2° Boscoscuro 211. 3° Forward 1.

Dal 2018 al 2021, il costruttore giapponese NTS ha partecipato al campionato mondiale con il team olandese RW Racing. Tuttavia, NTS si è ritirata dopo la pandemia e ora sta sviluppando nuovamente una moto per il Campionato del Mondo nel Campionato Europeo Moto2, che ha celebrato un ritorno di tutto rispetto al GP di Valencia 2023 con una wildcard e Hector Garzo.

Pierer Mobility AG ha equipaggiato il team Red Bull Ajo con moto Kalex dopo essersi ritirato come produttore di telai per il 2020 e successivamente ha utilizzato questo concetto anche per il team GASGAS Moto2 di Jorge Martinez e Liqui Moly Husqvarna.

Nel 2024, il budget di GASGAS Moto3 sarà trasferito a Tech3, con il team Martinez che gareggerà in entrambe le classi (Moto3, Moto2) con il progetto CFMOTO. La cinese CFMOTO ha donato l'impressionante somma di 1 milione di euro. In Moto3, Aspar corre con moto KTM, in Moto2 con Kalex.

Nel frattempo, anche altri costruttori hanno adottato il concetto di Pierer per i loro progetti Moto2 e stanno camuffando le moto Kalex con i loro marchi: La squadra Yamaha VR46 Master Camp, Idemitsu Honda Asia, Fantic e il costruttore cinese QJ Motor (2023 a Gresini) stanno utilizzando la piattaforma Moto2 per promuovere il proprio marchio nel Campionato del Mondo a costi contenuti.