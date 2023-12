Moto2: Oito fábricas camuflam-se com motos de corrida Kalex

A Pierer Mobility começou com a KTM e está agora a implementar o conceito com três outras marcas. Quatro outros fabricantes estão atualmente envolvidos no Campeonato do Mundo de Moto2 - todos com material da Kalex.

No início do novo Campeonato do Mundo de Moto2 em 2010, que foi realizado com os motores normalizados da CBR600RR, pneus normalizados da Dunlop, ECU normalizada da Dell'Orto (agora fornecida pela Magneti Marelli) e óleo normalizado (primeiro da Agip/eni, agora da Liqui Moly), muitos fabricantes de motos bem conhecidos participaram nesta série de corridas, bem como muitas empresas de hobbies. Entre eles, havia mesmo uma empresa que até então apenas fabricava simples suportes para motos.

Antes de 2010, alguns chefes de equipa preocupados com as tradições criticaram a nova categoria Moto2, chamando-lhe um guisado e uniformidade. Mas os proprietários das equipas ficaram satisfeitos, porque os orçamentos foram reduzidos, uma vez que a Dorna só cobrou 20.000 euros por piloto e por época pelos motores, que foram sorteados entre os pilotos e as equipas e cuja manutenção e revisão foram feitas gratuitamente na ExternPro, em MotorLand Aragón.

Mas uma desvantagem do novo conceito era óbvia. Já não haveria grandes fabricantes de motos a disputar o título, como acontecia anteriormente com a Honda, Yamaha, Suzuki, Aprilia, Gilera ou KTM nos tempos das 250cc a dois tempos.

Em 2010 e, em alguns casos, nos anos seguintes, marcas como Moriwaki, Suter, Pons-Kalex, Speed Up, FTR, Tech3, I.C.P., RSV, ForceGP210, BQR, AJR, Motobi, TSR, MZ RE, IAMT (um parceiro MZ da Alemanha) estiveram envolvidas na nova classe de peso médio, na qual os novos motores unitários de três cilindros de 765cc foram utilizados a partir de 2019.

Após três anos, os amadores desapareceram, deixando apenas a Kalex, a Suter, a Speed Up e a Tech3 em 2013.

E mesmo nessa altura, algumas equipas, como a equipa de corrida JiR de Luca Montiron, compraram os direitos de nome das motos. Por exemplo, a JiR utilizou chassis japoneses TSR durante três anos, mas usou as motas com o nome Motobi.

Em 2014, surgiu uma marca chamada Forward KLX, mas tratava-se apenas de chassis Kalex antigos, provenientes dos restos da antiga equipa BQR Blusens, que tinham sido desmantelados tantas vezes que a Kalex não queria ter nada a ver com eles.

A marca Caterham Suter 2014 também não escondia nada para além de material da Suter Industries em Turbenthal, na Suíça.

Em 2015 e 2016, a Kalex, a Suter, a Speed Up e a Tech3 estiveram entre si no Campeonato do Mundo de Moto2.

Em 2017, a KTM fez sentir a sua presença com o seu próprio chassis de aço tubular. Miguel Oliveira venceu as últimas três corridas na Red Bull KTM Ajo Team e depois perdeu a luta pelo título de 2018 por apenas nove pontos para Pecco Bagnaia (Kalex). Brad Binder (KTM), terminou o Campeonato do Mundo em terceiro lugar - e foi vice-campeão em 2019 atrás de Alex Márquez (Kalex) na Red Bull KTM.

Entretanto, a Forward tinha assegurado a utilização dos direitos de nome da MV Agusta, mas a moto (com um quadro de aço) foi construída pela Suter na Suíça e praticamente não foi desenvolvida durante anos. Os resultados foram e continuam a ser miseráveis. Por isso, a MV Agusta proibiu a utilização do nome para 2023.

No entanto, o Forward causou um enorme impacto no campeonato mundial de uma marca de 2023. A classificação final após 20 corridas: 1º Kalex, 402,5 pontos. 2º Boscoscuro 211. 3º Forward 1.

De 2018 a 2021, o construtor japonês NTS participou no Campeonato do Mundo com a equipa holandesa RW Racing Team. No entanto, a NTS retirou-se após a pandemia e está agora a desenvolver uma moto para o Campeonato do Mundo novamente no Campeonato Europeu de Moto2, que celebrou um respeitável regresso ao GP no GP de Valência de 2023 com um wildcard e Hector Garzo.

A Pierer Mobility AG equipou a equipa Red Bull Ajo com motos Kalex depois de se retirar como fabricante de chassis para 2020 e, mais tarde, também utilizou este conceito para a equipa GASGAS Moto2 de Jorge Martinez e para a Liqui Moly Husqvarna.

Em 2024, o orçamento da GASGAS Moto3 será transferido para a Tech3, com a equipa de Martinez a competir em ambas as classes (Moto3, Moto2) com o design da CFMOTO. A CFMOTO da China está a doar a impressionante soma de 1 milhão de euros para este efeito. Na Moto3, a Aspar corre com motas KTM e na Moto2 com Kalex.

Entretanto, outros construtores também adoptaram o conceito Pierer para os seus projectos de Moto2 e disfarçam as suas motos Kalex com os nomes das suas marcas: A equipa Yamaha VR46 Master Camp, a Idemitsu Honda Asia, a Fantic e o construtor chinês QJ Motor (2023 na Gresini) estão a utilizar a plataforma de Moto2 para promover a sua marca no Campeonato do Mundo a um custo razoável.