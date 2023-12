120 ans de Harley-Davidson - un bref intermède GP

Harley-Davidson construit des motos depuis 1903, ce qui en fait le plus ancien constructeur du marché. Dans le domaine de la course automobile, les Américains n'ont laissé que quelques empreintes, mais des empreintes profondes tout de même.

Les origines de Harley-Davidson remontent à l'avant-dernier siècle. Vers 1900, dans le Wisconsin, dans l'État américain de Milwaukee, le dessinateur technique William "Bill" Harley et les frères Arthur et Walter Davidson ont commencé à concevoir et finalement à fabriquer un moteur à combustion interne pendant leur temps libre.

En 1903, il y a donc 120 ans, dans une cabane en planches de 12 mètres carrés portant l'inscription "HARLEY-DAVIDSON MOTOR CO.", dans la 38e rue de leur ville natale, ils construisirent leur première moto en état de marche, de leur propre initiative et après leurs heures de travail. Cet engin, qui ressemblait encore à un vélo, était équipé d'un moteur monocylindre de 400 cm3 d'une puissance d'environ 3 CV et d'un entraînement secondaire par courroie. La future légende était née.

En 1904, les trois fondateurs doublèrent la surface de leur "usine" et construisirent quatre modestes motos qu'ils vendirent dans le voisinage. Peu à peu, ils abandonnèrent leurs métiers d'origine, améliorèrent constamment leurs motos et engagèrent un premier employé. Une victoire lors de la course des 15 miles à Chicago le 4 juillet 1905 peut être considérée comme une percée, car la production a pu dès lors être encore augmentée. Pour ce faire, l'entreprise déménage en 1906 dans une véritable usine plus grande dans la Chestnut Street, l'actuelle Juneau Avenue.

En 1907, le troisième frère de Davidson, William, rejoint l'entreprise encore jeune, qui devient la même année, le 17 septembre, la société de capitaux "Harley-Davidson Motor Company Incorporated". La production annuelle s'élevait alors à 150 motos.

En 1909, 35 employés construisaient déjà 1149 unités de différents types, dont les premiers twins V2, et en 1913, Harley-Davidson commença à s'étendre en Europe, avec l'ouverture d'une première succursale en Grande-Bretagne.

Après la Première Guerre mondiale, pendant laquelle Harley-Davidson a également construit un grand nombre de machines militaires robustes, plus de 20.000 personnes étaient déjà employées. Les motos étaient alors déjà exportées dans 67 pays et commençaient définitivement leur marche triomphale vers la moto culte. Cela s'explique aussi par le fait que les Harleys sont devenues de plus en plus des motos de luxe et de loisirs.

En 1934, Harley-Davidson a cessé de produire des modèles monocylindres et pendant la Seconde Guerre mondiale, 88.000 machines militaires ont été fabriquées. Après Walter Davidson (1942) et William Harley (1943), le dernier du trio originel, Arthur Davidson, est mort en 1950 (dans un accident de voiture).

En 1960, Harley-Davidson a acquis cinquante pour cent des parts du constructeur italien Aermacchi et cinq ans plus tard, Harley-Davidson a été transformée en société anonyme. L'entrée dans le capital d'Aermachi s'est accompagnée d'une courte phase de Harley-Davidson dans le sport de Grand Prix, qui a connu son apogée au milieu des années 1970. Sur la scène Dirt-Track américaine, Harley-Davidson était alors une puissance avec la XR 750.

En 1972, Aermacchi a intensifié son engagement dans le championnat du monde de moto grâce à l'aide financière intensive de Harley-Davidson. Après que l'Italien Renzo Pasolini ait pu devenir cette année-là vice-champion du monde dans la catégorie 250 cm3 et troisième du championnat du monde des 350 cm3 sur une machine encore appelée Aermacchi (avec notamment une deuxième place lors de la dernière course sur l'ancien Sachsenring), les machines de course fabriquées dans les usines Aermacchi de Varèse et dotées de la toute nouvelle technique à deux cylindres et deux temps refroidis par eau ne fonctionnaient plus que sous le nom de Harley-Davidson à partir de 1973.

Pasolini avait ainsi commencé la saison au Castellet, en France, avec une troisième place dans la course de 250 cm3, mais il a perdu la vie dans une chute collective lors de la quatrième course du championnat du monde à Monza, en Italie, tout comme le Finlandais Jarno Saarinen. Le Français Michel Rougerie a terminé cinquième du championnat du monde avec, entre autres, deux podiums. Chez les 350, Gianfranco Bonera, également originaire du pays de la botte, et Michel Rougerie ne jouèrent que des rôles secondaires.

En 1974, le duo de choc Harley-Davidson s'appelait Walter Villa/Michel Rougerie. Avec quatre victoires et une deuxième place, le champion du monde 250 s'appelait Walter Villa à la fin de l'année. Michel Rougerie a terminé neuvième au championnat du monde. Dans la catégorie 350 cm3, Rougerie s'est classé septième et Villa seizième.

En 1975, Villa remporta également le championnat du monde des quatre litres avec sa Harley-Davidson, désormais techniquement supérieure aux Yamaha des clients, devant son coéquipier français.

En 1976, l'Italien est également devenu champion du monde, en plus dans la catégorie 350. L'intermède dans la catégorie 500 cm3 n'a en revanche guère été couronné de succès.

En 1977, Walter Villa devient vice-champion du monde des 250 cm3, mais Harley-Davidson, ou plutôt Aermacchi, se retire alors de la compétition.

En 1978, Aermacchi a été vendu à l'entreprise Cagiva, fraîchement fondée par Gianfranco et Claudio Castiglioni, mais Harley-Davidson a continué à vivre et reste aujourd'hui encore la marque culte par excellence dans le segment des cruisers et des choppers.

En 1993, Harley-Davidson a accueilli Buell sous son toit, mais la production a été arrêtée en octobre 2009. Plus tard, Eric Buell a de nouveau construit des motos, mais sous le label EBR.

À partir de 1994, Harley-Davidson a développé la machine de course VR1000. Cinquante exemplaires ont été construits, principalement pour des pilotes privés participant au championnat américain de superbike.

En 1995, Harley-Davidson franchit pour la première fois la barre des 100.000 motos construites, avec 105.104 unités, et cinq ans plus tard, celle des 200.000. Plus exactement, 204 600 motos ont été mises en circulation à cette époque.

En 2008, Harley-Davidson a racheté le groupe MV Agusta avec les marques MV Agusta et Cagiva, mais deux ans plus tard seulement, Claudio Castiglioni les a rachetées.

Aujourd'hui, les motos (de route) Harley-Davidson sont principalement produites à York en Pennsylvanie et à Kansas City dans le Missouri. À Menomonee Falls, dans le Wisconsin, il ne reste qu'une usine de fabrication de moteurs et de boîtes de vitesses.