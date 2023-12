120 anni di Harley-Davidson: un breve intermezzo di GP

Le origini della Harley-Davidson risalgono all'inizio del secolo scorso. Intorno al 1900, nel Wisconsin, nello stato americano di Milwaukee, il disegnatore tecnico William "Bill" Harley e i fratelli Arthur e Walter Davidson iniziarono a progettare e infine a produrre un motore a combustione interna nel tempo libero.

Nel 1903, 120 anni fa, costruirono finalmente, di propria iniziativa e dopo il lavoro, la prima motocicletta omologata per la circolazione stradale in un capannone di legno di 12 metri quadrati con la scritta "HARLEY-DAVIDSON MOTOR CO." sulla 38a strada della loro città natale. Questo veicolo, ancora simile a una bicicletta, aveva un motore monocilindrico da 400 cc con una potenza di circa 3 CV e una trasmissione secondaria a cinghia. Era nata la leggenda successiva.

Nel 1904, i tre fondatori raddoppiarono le dimensioni della loro "fabbrica" e costruirono un modesto numero di quattro motociclette, che vendettero nel quartiere. Gradualmente, abbandonarono le loro professioni originarie, migliorarono costantemente le loro moto e assunsero il loro primo dipendente. La vittoria nella gara di 15 miglia a Chicago, il 4 luglio 1905, può essere considerata una svolta, poiché da quel momento in poi la produzione poté essere ulteriormente incrementata. Nel 1906, l'azienda si trasferì in uno stabilimento più grande e adeguato in Chestnut Street, l'attuale Juneau Avenue.

Nel 1907, il terzo fratello Davidson, William, si unì alla neonata azienda, che fu trasformata in "Harley-Davidson Motor Company Incorporated" il 17 settembre dello stesso anno. La produzione annuale ammontava ormai a 150 motociclette.

Nel 1909, 35 dipendenti stavano già costruendo 1149 unità di vario tipo, tra cui le prime V2 bicilindriche, e nel 1913 Harley-Davidson iniziò a espandersi in Europa, aprendo la prima filiale in Gran Bretagna.

Dopo la Prima Guerra Mondiale, durante la quale Harley-Davidson costruì anche un gran numero di robuste macchine militari, i dipendenti erano già oltre 20.000. All'epoca le moto erano già esportate in 67 Paesi e stavano finalmente iniziando la loro marcia trionfale per diventare moto di culto. Questo anche perché le Harley stavano diventando sempre più moto di lusso e per il tempo libero.

Nel 1934, Harley-Davidson cessò la produzione di modelli monocilindrici e durante la Seconda Guerra Mondiale furono prodotte 88.000 moto militari. Dopo Walter Davidson (1942) e William Harley (1943), l'ultimo del trio originale, Arthur Davidson, morì nel 1950 (in un incidente stradale).

Nel 1960, Harley-Davidson acquisì una partecipazione del cinquanta per cento nel produttore italiano Aermacchi e cinque anni dopo fu trasformata in una società per azioni. Anche la breve fase di Harley-Davidson nelle corse da Gran Premio, che raggiunse il suo apice a metà degli anni Settanta, andò di pari passo con l'acquisizione di Aermacchi. All'epoca, Harley-Davidson era una forza nella scena del dirt track statunitense grazie alla XR 750.

Nel 1972, Aermacchi intensificò il suo impegno nel Motomondiale grazie all'intenso sostegno finanziario di Harley-Davidson. Dopo che quell'anno l'italiano Renzo Pasolini si classificò secondo nella classe 250cc e terzo nel campionato mondiale 350cc su una moto ancora denominata Aermacchi (compreso un secondo posto in ciascuna delle ultime gare al vecchio Sachsenring), a partire dal 1973 le macchine da corsa prodotte negli stabilimenti Aermacchi di Varese con la più recente tecnologia a due cilindri a due tempi raffreddati ad acqua funzionarono solo con il nome Harley-Davidson.

Pasolini aveva iniziato la stagione con un terzo posto nella gara di 250cc a Le Castellet, in Francia, ma perse la vita insieme al finlandese Jarno Saarinen in un incidente di massa alla quarta gara del campionato mondiale a Monza, in Italia. Il francese Michel Rougerie si è classificato quinto nel Campionato del Mondo con due podi. Nella classe 350cc, Gianfranco Bonera, anch'egli proveniente dal Paese dello Stivale, e Michel Rougerie svolsero solo ruoli di supporto.

Nel 1974, il potente duo Harley-Davidson era Walter Villa/Michel Rougerie. Con quattro vittorie e un secondo posto alla fine della stagione, il campione del mondo 250cc fu Walter Villa. Michel Rougerie si classificò nono nel campionato mondiale. Nella classe 350cc, Rougerie si classificò settimo e Villa 16°.

Nel 1975, Villa vinse anche il campionato mondiale della quarto di litro davanti al suo compagno di squadra francese, in sella alla Harley-Davidson, che ora era tecnicamente superiore alla Yamaha clienti.

L'italiano divenne campione del mondo anche nel 1976, sempre nella categoria 350cc. L'intermezzo nella classe 500cc, invece, non fu certo coronato dal successo.

Nel 1977, Walter Villa si classificò secondo nella classe 250cc, ma poi Harley-Davidson, o meglio Aermacchi, si ritirò dalle corse.

Nel 1978, Aermacchi fu venduta a Cagiva, un'azienda appena fondata da Gianfranco e Claudio Castiglioni, ma Harley-Davidson continuò a vivere ed è ancora oggi il marchio di culto per eccellenza nel segmento delle cruiser e dei chopper.

Harley-Davidson ha portato Buell sotto il suo tetto nel 1993, ma la produzione è stata interrotta nell'ottobre 2009. Eric Buell tornò in seguito a costruire moto da solo, ma ora con il marchio EBR.

Dal 1994, Harley-Davidson sviluppò la moto da corsa VR1000. Ne furono costruiti 50 esemplari, utilizzati principalmente da piloti privati nel campionato Superbike statunitense.

Nel 1995, Harley-Davidson superò per la prima volta la soglia delle 100.000 unità con 105.104 moto costruite, e cinque anni dopo superò addirittura la soglia delle 200.000 unità. A quel tempo, furono messe su ruote 204.600 moto.

Nel 2008, Harley-Davidson ha acquistato il Gruppo MV Agusta con i marchi MV Agusta e Cagiva, ma Claudio Castiglioni li ha riacquistati solo due anni dopo.

Oggi le moto Harley-Davidson (da strada) sono prodotte principalmente a York, in Pennsylvania, e a Kansas City, nel Missouri. A Menomonee Falls, nel Wisconsin, c'è solo uno stabilimento per la produzione di motori e trasmissioni.