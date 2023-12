120 anos de Harley-Davidson - um breve intermezzo GP

As origens da Harley-Davidson remontam ao início do penúltimo século. Por volta de 1900, em Wisconsin, no estado americano de Milwaukee, o desenhador técnico William "Bill" Harley e os irmãos Arthur e Walter Davidson começaram a conceber e, eventualmente, a fabricar um motor de combustão interna nos seus tempos livres.

Em 1903, há 120 anos, construíram finalmente, por iniciativa própria e depois do trabalho, a sua primeira motocicleta em condições de circular, num barracão de madeira de 12 metros quadrados com a inscrição "HARLEY-DAVIDSON MOTOR CO.", na 38th Street da sua cidade natal. Este veículo, ainda parecido com uma bicicleta, tinha um motor monocilíndrico de 400 cc com uma potência de cerca de 3 cv e uma transmissão secundária por correia. Nascia a lenda posterior.

Em 1904, os três fundadores duplicam o tamanho da sua "fábrica" e constroem uns modestos quatro motociclos, que vendem na vizinhança. Gradualmente, abandonam as suas profissões de origem, melhoram constantemente as suas motas e contratam o seu primeiro empregado. A vitória na corrida de 15 milhas em Chicago, a 4 de julho de 1905, pode ser considerada como um avanço, uma vez que a produção pode ser aumentada a partir de então. Em 1906, a empresa muda-se para uma fábrica maior e adequada na Chestnut Street, atualmente Juneau Avenue.

Em 1907, o terceiro irmão Davidson, William, juntou-se à nova empresa, que se transformou na "Harley-Davidson Motor Company Incorporated" a 17 de setembro do mesmo ano. A produção anual totalizava agora 150 motociclos.

Em 1909, 35 empregados já estavam a construir 1149 unidades de vários tipos, incluindo as primeiras V2 twins, e em 1913 a Harley-Davidson começou a expandir-se na Europa, abrindo a sua primeira sucursal na Grã-Bretanha.

Após a Primeira Guerra Mundial, durante a qual a Harley-Davidson também construiu um grande número de máquinas militares robustas, já havia mais de 20.000 empregados. Nessa altura, as motos já eram exportadas para 67 países e começavam finalmente a sua marcha triunfal para se tornarem motos de culto. Isto também se deve ao facto de as Harleys se tornarem cada vez mais uma moto de luxo e de lazer.

Em 1934, a Harley-Davidson cessou a produção de modelos monocilíndricos e durante a Segunda Guerra Mundial foram produzidas 88.000 motas militares. Depois de Walter Davidson (1942) e William Harley (1943), o último do trio original, Arthur Davidson, morreu em 1950 (num acidente de viação).

Em 1960, a Harley-Davidson adquiriu uma participação de cinquenta por cento no fabricante italiano Aermacchi e, cinco anos mais tarde, a Harley-Davidson foi transformada numa sociedade anónima. A breve fase da Harley-Davidson nas corridas de Grande Prémio, que atingiu o seu auge em meados da década de 1970, também foi acompanhada pela aquisição da Aermachi. Na altura, a Harley-Davidson era uma força na cena das pistas de terra dos EUA com a XR 750.

Em 1972, a Aermacchi intensificou o seu envolvimento no Campeonato Mundial de Motociclismo graças ao intenso apoio financeiro da Harley-Davidson. Depois de o italiano Renzo Pasolini se ter sagrado vice-campeão na classe de 250cc e terceiro no campeonato do mundo de 350cc nesse ano com uma máquina ainda com o nome Aermacchi (incluindo um segundo lugar em cada uma das últimas corridas no antigo Sachsenring), a partir de 1973 as máquinas de corrida fabricadas nas fábricas da Aermacchi em Varese com a mais recente tecnologia de dois cilindros a dois tempos arrefecida a água só correram com o nome Harley-Davidson.

Pasolini tinha começado a época com um terceiro lugar na corrida de 250cc em Le Castellet, França, mas ele e o finlandês Jarno Saarinen perderam a vida num acidente em massa na quarta corrida do Campeonato do Mundo em Monza, Itália. O francês Michel Rougerie terminou em quinto lugar no Campeonato do Mundo com duas subidas ao pódio. Na classe de 350cc, Gianfranco Bonera, também do país da bota, e Michel Rougerie desempenharam apenas papéis secundários.

Em 1974, a poderosa dupla da Harley-Davidson era Walter Villa/Michel Rougerie. Com quatro vitórias e um segundo lugar no final da época, o Campeão do Mundo de 250cc foi Walter Villa. Michel Rougerie terminou em nono lugar no campeonato do mundo. Na classe 350cc, Rougerie terminou em sétimo e Villa em 16º.

Em 1975, Villa também ganhou o campeonato do mundo de quartos de litro à frente do seu companheiro de equipa francês na Harley-Davidson, que era agora tecnicamente superior à Yamaha do cliente.

O italiano também se tornou campeão do mundo em 1976, também na categoria de 350cc. O intermezzo na classe de 500cc, por outro lado, não foi coroado de sucesso.

Em 1977, Walter Villa foi vice-campeão na classe de 250cc, mas depois a Harley-Davidson, ou melhor, a Aermacchi, retirou-se das corridas.

Em 1978, a Aermacchi foi vendida à Cagiva, uma empresa recém-fundada por Gianfranco e Claudio Castiglioni, mas a Harley-Davidson continuou a existir e ainda hoje é a marca de culto por excelência no segmento das cruiser e chopper.

A Harley-Davidson colocou a Buell sob a sua alçada em 1993, mas a produção foi interrompida em outubro de 2009. Mais tarde, Eric Buell voltou a construir ele próprio as suas motas, mas agora sob a marca EBR.

A partir de 1994, a Harley-Davidson desenvolveu a máquina de corrida VR1000. No total, foram construídas 50 destas motos, que foram utilizadas principalmente por pilotos privados no Campeonato de Superbike dos EUA.

Em 1995, a Harley-Davidson ultrapassou pela primeira vez a marca das 100.000 motas, com 105.104 motas construídas, e cinco anos mais tarde ultrapassou mesmo a marca das 200.000. Nessa altura, foram colocadas nas rodas 204.600 motos.

Em 2008, a Harley-Davidson comprou o Grupo MV Agusta com as marcas MV Agusta e Cagiva, mas Claudio Castiglioni comprou-as de volta apenas dois anos depois.

Atualmente, as motos Harley-Davidson (de rua) são produzidas principalmente em York, na Pensilvânia, e em Kansas City, no Missouri. Em Menomonee Falls, no Wisconsin, existe apenas uma unidade de produção de motores e transmissões.