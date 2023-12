Luca Boscoscuro: "Aldeguer tiene un talento increíble"

El dominio de la ingeniería Kalex rara vez se ha visto seriamente amenazado en los once años transcurridos desde que Plls Espargaró ganó su segundo título de Moto2 (2013 en el equipo Pons). Esto se debe a que Kalex ha ganado el Campeonato de Pilotos y de Constructores once veces consecutivas. Lo más cerca que estuvimos de una inversión de tendencia fue en otoño de 2017, cuando Miguel Oliveira ganó los tres últimos Grandes Premios con la KTM del Red Bull Ajo y su compañero Brad Binder acabó segundo dos veces y tercero una.

Sin embargo, en 2023, el equipo Speed up de Luca Boscoscuro triunfó en las cuatro últimas carreras con la Moto2 construida en Italia, incluida la de Silverstone. Y Fermín Aldeguer, de 18 años, ascendió al tercer puesto de la general en el Campeonato de Pilotos. Además, el excepcional piloto español, que dominó el Campeonato de Europa de Moto2 en el equipo Speed up a los 17 años, ya no pudo salvarse de las ofertas de MotoGP.

Pero Luca "Boscos" Boscoscuro ya lo reveló en el GP de Qatar en una entrevista exclusiva con SPEEDWEEK.com: "Disputaré el Campeonato del Mundo de Moto2 en 2024 con los mismos dos pilotos que este año." Es decir, con Aldeguer y Alonso López, que terminaron el Mundial en séptima posición de la general y subieron al podio en cinco ocasiones.

El exitoso cazatalentos Luca Boscoscuro, campeón de Europa de 250cc en 1995 y luego director del equipo Gilera, que incluso ganó el título con Simoncelli en 2009, tenía un contrato estanco con Aldeguer. Fantic Racing, Ajo, Yamaha VR46 Master Camp y otros equipos querían contratarlo, pero habría que pagar una cuantiosa transferencia de 400.000 euros para pasar a Moto2. Un cambio a MotoGP habría costado alrededor de 1 millón.

Por eso Mooney VR46 se mantuvo al margen y se aseguró los servicios de Fabio Di Giannantonio durante un año.

Pero el propietario del equipo Pramac-Ducati, Paolo Campinoti, ofreció a Aldeguer un precontrato para 2025 en el GP de Qatar.

¿Cómo y dónde descubrió Boscoscuro a la joya española Aldeguer? "Firmé el contrato con Fermín en 2020. Luego compitió en el Campeonato de Europa de Moto2 con nosotros en 2021. Estoy contento de que ahora se haya convertido en un piloto ganador. Pero ya podría haber ganado el Campeonato del Mundo en 2022. Pero aún le faltaba experiencia y conocimiento de la pista en el Campeonato del Mundo. Tenía suficiente talento. El alcance de su talento es increíble. Le descubrí cuando pilotaba una Yamaha R6 de Supersport en el campeonato de España".

"Este chico quería competir entonces en Moto3, pero era demasiado alto y pesado para esta categoría de 250cc. Fermín mide más de 180 cm.

A los 14 años ya se le había quedado pequeña Moto3. Por eso le metí en el Campeonato de Europa de Moto2 de 2021, y enseguida ganó nueve de las once carreras. Las otras dos las ganó mi piloto Alonso López".

Boscoscuro tampoco oculta que considera que su monoplaza es el mejor de Moto2. "Los pilotos que dejan mi equipo empeoran posteriormente sus resultados. Canet logró cinco podios conmigo en 2021, pero realmente quería una Kalex. Pero lleva dos años sin ganar una carrera con ella", dice el jefe del equipo Speed up.

Kalex ha tenido 26 motos en el Mundial de Moto2 en los dos últimos años, Boscoscuro sólo dos. El equipo MTHelmets-MSi no contará con otro equipo cliente hasta 2024: Pilotos: Ai Ogura y Sergio García.

La escudería Kalex se pregunta cómo puede Boscoscuro gestionar un presupuesto de desarrollo suficiente con semejante modelo de negocio. Pero él lo descarta. "El presupuesto no es el factor decisivo. La calidad del piloto marca la diferencia. Si El piloto no es rápido o no tiene ni idea de tecnología. Lo que cuenta es la calidad del piloto, no la cantidad. ¿De qué sirven 26 pilotos si no ganan? No es fácil conseguir los mejores pilotos. Pero con pilotos medios, no tiene sentido".

Boscoscuro se ríe cuando piensa en Alonso López, que fue liberado del equipo de Moto3 por Max Biaggi después de 2019 pese a tener contrato en vigor porque se rumoreaba que el italiano tenía una misteriosa enfermedad. "Entonces Alonso vino a mí... y ganó carreras en el Campeonato de Europa de Moto2 enseguida", dice "Boscos" divertido.

"El problema de Alonso es su peso, pesa 81,6 kg; eso es demasiado para Moto2. Y cuando pierde peso, pierde fuerza y energía, por lo que su cabeza ya no está al cien por cien", afirma Luca Boscoscuro en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com. "Normalmente, un piloto debe pesar entre 67 y 70 kg con 180 cm. De lo contrario, está en desventaja frente a los pilotos que pesan 65 kg incluyendo su equipamiento."

Resultados Campeonato del Mundo de Moto2 Valencia, 26.11.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 34:33.384 min

2º Canet, Kalex, + 3.986

3º López, Boscoscuro, + 6.455

4º Ramírez, Kalex, + 6.476

5º Chantra, Kalex, + 7.060

6º Dixon, Kalex, + 7.864

7º Lowes, Kalex, + 8.924

8º Roberts, Kalex, + 11.842

9º Foggia, Kalex, +12.096

10º Arenas, Kalex, +12.549

11º Ogura, Kalex, + 13.527

12º Acosta, Kalex, +14.044

13º González, Kalex, +15.570

14º Baltus, Kalex, + 15.861

15º Alcoba, Kalex, 18.539

Clasificación final del Campeonato del Mundo de Moto2:

1. Acosta, 332,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. López 150. 8. González 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. García 84. 16. Baltus 65. Ramírez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48.5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Kalex, 462,5 puntos (Campeón del Mundo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Red Bull KTM Ajo 417,5 puntos (campeón del mundo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353.5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145.5. 9. Italtrans Racing 128.5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34.5. 15. Forward Team 4.