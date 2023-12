Luca Boscoscuro : "Aldeguer a un talent incroyable".

La suprématie de Kalex engineering a rarement été sérieusement mise à mal au cours des onze années qui se sont écoulées depuis le deuxième titre en Moto2 remporté par Plls Espargaró (en 2013 dans l'équipe Pons). En effet, Kalex a entre-temps remporté onze fois de suite le championnat du monde des pilotes et des constructeurs. C'est à l'automne 2017 qu'un renversement de tendance s'est le plus dessiné, lorsque Miguel Oliveira a remporté les trois derniers Grand Prix sur la Red Bull-Ajo-KTM et que son coéquipier Brad Binder s'est classé deux fois deuxième et une fois troisième.

Mais en 2023, l'équipe Speed up de Luca Boscoscuro a triomphé lors des quatre dernières courses, en plus de Silverstone, sur la propre Moto2 de l'Italie. Et le jeune Fermin Aldeguer, âgé de 18 ans seulement, s'est ainsi hissé à la troisième place du championnat du monde des pilotes. De plus, le talent exceptionnel de l'Espagnol, qui avait déjà dominé le championnat d'Europe Moto2 à l'âge de 17 ans au sein de l'équipe Speed up, n'a ensuite plus pu échapper aux offres de MotoGP.

Mais Luca "Boscos" Boscoscuro a déjà révélé lors du GP du Qatar dans une interview exclusive avec SPEEDWEEK.com : "Je disputerai le championnat du monde Moto2 en 2024 avec les deux mêmes pilotes que cette année". Donc avec Aldeguer et Alonso Lopez, qui a terminé le championnat du monde à la septième place du classement général et a décroché cinq podiums.

Le talent scout Luca Boscoscuro, champion d'Europe 250 cm3 en 1995 et ensuite manager de l'équipe Gilera, y compris le titre 2009 avec Simoncelli, avait en effet un contrat en béton avec Aldeguer. Fantic Racing, Ajo, Yamaha VR46 Master Camp et d'autres équipes voulaient l'engager, mais il aurait fallu payer une juteuse indemnité de 400.000 euros pour un passage en Moto2. Pour un passage en MotoGP, il aurait même fallu débourser environ 1 million.

C'est pourquoi Mooney VR46 a renoncé à cette affaire et s'est assuré les services de Fabio Di Giannantonio pour un an.

Mais le propriétaire de l'équipe Pramac-Ducati, Paolo Campinoti, a proposé à Aldeguer un pré-contrat pour 2025 lors du GP du Qatar.

Comment et où Boscoscuro a-t-il découvert le joyau espagnol Aldeguer ? "J'ai conclu le contrat avec Fermin en 2020. En 2021, il a ensuite disputé le Championnat d'Europe Moto2 chez nous. Je suis heureux qu'il soit maintenant devenu un pilote gagnant. Mais il aurait pu gagner le championnat du monde dès 2022. Mais il lui manquait encore l'expérience et la connaissance des circuits du championnat du monde. Il avait suffisamment de talent. L'étendue de son talent est incroyable. Je l'ai découvert alors qu'il pilotait une Yamaha R6 Supersport dans le championnat espagnol".

"Ce garçon voulait à l'époque participer à la catégorie Moto3, mais il était trop grand et trop lourd pour cette catégorie de 250 cm3. Fermin mesure plus de 180 cm.

À 14 ans, il avait déjà dépassé le stade de la Moto3. C'est pourquoi je l'ai mis en Moto2 en 2021 et il a tout de suite gagné neuf courses sur onze. Les deux autres ont été remportées par mon pilote Alonso Lopez".

Boscoscuro ne fait pas non plus mystère du fait qu'il considère sa voiture de course comme la meilleure du Moto2. "Les pilotes qui partent chez moi voient ensuite leurs résultats se dégrader. Canet a obtenu cinq podiums chez moi en 2021, mais il voulait absolument une Kalex. Mais avec cela, il n'a pas non plus gagné de course en deux ans", fait remarquer le chef d'équipe de Speed up.

Ces deux dernières années, Kalex avait 26 motos dans le peloton du championnat du monde Moto2, Boscoscuro n'en avait que deux. Ce n'est qu'en 2024 qu'une équipe cliente s'ajoutera à la liste avec le team MTHelmets-MSi : Pilotes : Ai Ogura et Sergio Garcia.

L'équipe Kalex se demande comment Boscoscuro peut supporter un budget de développement suffisant avec un tel modèle économique. Mais il fait signe que non. "Le budget n'est pas déterminant. C'est la qualité du pilote qui fait la différence. Si . le pilote n'est pas rapide ou n'a aucune idée de la technique. Ce qui compte, c'est la qualité du pilote, pas la quantité. A quoi me servent 26 pilotes s'ils ne gagnent pas ? Il n'est pas facile d'avoir les meilleurs pilotes. Mais avec des pilotes moyens, rien n'a de sens".

Boscoscuro rit en pensant à Alonso Lopez, qui a été renvoyé de l'équipe Moto3 après 2019 par Max Biaggi malgré un contrat valable, parce que l'Italien lui prêtait une mystérieuse maladie. "Puis Alonso est venu me voir - et il a gagné des courses du premier coup en Championnat d'Europe Moto2", s'amuse "Boscos".

"Le problème d'Alonso est son poids, il pèse 81,6 kg ; c'est trop pour le Moto2. Et s'il perd du poids, il perd de la force et de l'énergie, alors tout ne va plus à 100 pour cent dans sa tête", estime Luca Boscoscuro dans un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Normalement, un pilote de 180 cm devrait peser environ 67 à 70 kg. Sinon, il est perdant face aux pilotes qui pèsent 65 kg avec leur équipement".

Résultats du championnat du monde Moto2 de Valence, 26.11.2023

1. Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn en 34:33,384 min

2. Canet, Kalex, + 3,986

3. López, Boscoscuro, + 6,455

4. Ramirez, Kalex, + 6,476

5. Chantra, Kalex, + 7,060

6. Dixon, Kalex, + 7,864

7. Lowes, Kalex, + 8,924

8. Roberts, Kalex, + 11,842

9. Foggia, Kalex, + 12,096

10. Arenas, Kalex, + 12,549

11. Ogura, Kalex, + 13,527

12. Acosta, Kalex, + 14,044

13. Gonzalez, Kalex, + 15,570

14. Baltus, Kalex, + 15,861

15e Alcoba, Kalex, 18,539

Classement final du championnat du monde Moto2 :

1. Acosta, 332,5 points (champion du monde). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Kalex, 462,5 points (champion du monde). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.



Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 417,5 points (champion du monde). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.