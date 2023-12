Luca Boscoscuro: "Aldeguer ha un talento incredibile".

Il proprietario del team Speed up Luca Boscoscuro ha vinto le ultime quattro gare del 2023 in sella alla sua Moto2 personalizzata con Fermin Aldeguer. Come lo ha scoperto? Cosa caratterizza il terzo nel campionato mondiale?

Il dominio dell'ingegneria Kalex è stato raramente seriamente minacciato negli undici anni trascorsi da quando Plls Espargaró ha vinto il suo secondo titolo in Moto2 (2013 nel team Pons). Infatti, Kalex ha vinto il Campionato Piloti e Costruttori per undici volte di seguito. Il momento più vicino a un'inversione di tendenza è stato nell'autunno 2017, quando Miguel Oliveira ha vinto gli ultimi tre Gran Premi con la Red Bull Ajo KTM e il suo compagno di squadra Brad Binder è arrivato due volte secondo e una volta terzo.

Tuttavia, nel 2023, il team Speed up di Luca Boscoscuro ha trionfato nelle ultime quattro gare con la Moto2 costruita in Italia, anche a Silverstone. E il diciottenne Fermin Aldeguer è salito al terzo posto assoluto nel Campionato Piloti. Inoltre, l'eccezionale pilota spagnolo, che all'età di 17 anni ha dominato il Campionato Europeo Moto2 nel team Speed up, non poteva più sottrarsi alle offerte della MotoGP.

Ma Luca "Boscos" Boscoscuro ha già rivelato al GP del Qatar in un'intervista esclusiva a SPEEDWEEK.com: "Nel 2024 disputerò il Campionato del Mondo Moto2 con gli stessi due piloti di quest'anno". In altre parole, con Aldeguer e Alonso Lopez, che hanno concluso il Campionato del Mondo al settimo posto assoluto e hanno conquistato cinque podi.

Il talent scout Luca Boscoscuro, campione europeo della 250 nel 1995 e poi team manager della Gilera, che ha vinto il titolo con Simoncelli nel 2009, aveva un contratto a prova di bomba con Aldeguer. Fantic Racing, Ajo, Yamaha VR46 Master Camp e altri team volevano ingaggiarlo, ma il passaggio alla Moto2 avrebbe comportato un'ingente tassa di trasferimento di 400.000 euro. Il passaggio alla MotoGP sarebbe costato circa 1 milione.

Ecco perché Mooney VR46 si è tenuto lontano da questo affare e si è assicurato i servizi di Fabio Di Giannantonio per un anno.

Ma il proprietario del team Pramac-Ducati, Paolo Campinoti, ha offerto ad Aldeguer un pre-contratto per il 2025 al GP del Qatar.

Come e dove Boscoscuro ha scoperto il gioiello spagnolo Aldeguer? "Ho firmato il contratto con Fermin nel 2020. Poi ha partecipato al Campionato europeo di Moto2 con noi nel 2021. Sono felice che sia diventato un pilota vincente. Ma avrebbe già potuto vincere il Campionato del Mondo nel 2022. Ma gli mancavano ancora l'esperienza e la conoscenza della pista nel Campionato del Mondo. Aveva abbastanza talento. La portata del suo talento è incredibile. L'ho scoperto quando guidava una Yamaha R6 Supersport nel campionato spagnolo".

"Questo ragazzo voleva gareggiare nella classe Moto3, ma era troppo alto e troppo pesante per la categoria 250cc. Fermin è più alto di 180 cm.

All'età di 14 anni aveva già superato la Moto3. Per questo l'ho inserito nel Campionato Europeo Moto2 2021 e ha vinto subito nove gare su undici. Le altre due le ha vinte il mio pilota Alonso Lopez".

Boscoscuro non nasconde inoltre che considera la sua macchina da corsa la migliore della Moto2. "I piloti che lasciano la mia squadra peggiorano successivamente i loro risultati. Canet ha ottenuto cinque podi con me nel 2021, ma voleva davvero una Kalex. Ma non ha vinto una gara con questa moto in due anni", afferma il boss del team Speed up.

Negli ultimi due anni Kalex ha avuto 26 moto nel Campionato del Mondo Moto2, Boscoscuro solo due. Il team MTHelmets-MSi non sarà affiancato da un altro team cliente fino al 2024: Piloti: Ai Ogura e Sergio Garcia.

La squadra Kalex si chiede come Boscoscuro possa gestire un budget di sviluppo sufficiente con un simile modello di business. Ma lui non se ne fa un cruccio. "Il budget non è il fattore decisivo. La qualità dei piloti fa la differenza. Se. Il pilota non è veloce o non ha idea della tecnologia. È la qualità del pilota che conta, non la quantità. A cosa servono 26 piloti se non vincono? Non è facile trovare i migliori piloti. Ma con piloti mediocri non ha senso".

Boscoscuro ride quando pensa ad Alonso Lopez, che è stato esonerato dal team Moto3 di Max Biaggi dopo il 2019 nonostante avesse un contratto valido perché si diceva che l'italiano avesse una misteriosa malattia. "Poi Alonso è venuto da me - e ha vinto subito delle gare nel Campionato Europeo Moto2", ha detto "Boscos" con divertimento.

"Il problema di Alonso è il suo peso: pesa 81,6 kg, troppo per la Moto2. E quando perde peso, perde forza ed energia, quindi la sua testa non è più al 100%", dice Luca Boscoscuro in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Normalmente, un pilota dovrebbe pesare circa 67-70 kg a 180 cm. Altrimenti, si trova in svantaggio rispetto ai piloti che pesano 65 kg con il loro equipaggiamento".

Risultati Campionato mondiale Moto2 Valencia, 26.11.2023

1° Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn in 34:33.384 min.

2° Canet, Kalex, + 3.986

3° López, Boscoscuro, + 6,455

4° Ramirez, Kalex, + 6,476

5° Chantra, Kalex, + 7,060

6° Dixon, Kalex, + 7,864

7° Lowes, Kalex, + 8.924

8° Roberts, Kalex, + 11.842

9° Foggia, Kalex, +12.096

10° Arenas, Kalex, +12.549

11° Ogura, Kalex, + 13.527

12° Acosta, Kalex, +14.044

13° Gonzalez, Kalex, + 15.570

14° Baltus, Kalex, + 15.861

15° Alcoba, Kalex, 18.539

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto2:

1. Acosta, 332,5 punti (Campione del Mondo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. B. B. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48,5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Campionato mondiale costruttori:

1° Kalex, 462,5 punti (Campione del Mondo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.



Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo 417,5 punti (campione del mondo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353.5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158.5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145.5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.