Luca Boscoscuro: "Aldeguer tem um talento incrível"

O proprietário da equipa Speed up, Luca Boscoscuro, venceu as últimas quatro corridas de 2023 na sua moto de Moto2 personalizada com Fermin Aldeguer. Como é que o descobriu? O que caracteriza o terceiro classificado no campeonato do mundo?

O domínio da engenharia Kalex raramente esteve sob ameaça séria nos onze anos desde que Plls Espargaró ganhou o seu segundo título de Moto2 (2013 na equipa Pons). Isto porque a Kalex já ganhou o Campeonato de Pilotos e de Construtores onze vezes consecutivas. O mais próximo que estivemos de uma inversão de tendência foi no outono de 2017, quando Miguel Oliveira venceu os últimos três Grandes Prémios com a Red Bull Ajo KTM e o seu companheiro de equipa Brad Binder terminou em segundo duas vezes e em terceiro uma vez.

No entanto, em 2023, a equipa Speed up de Luca Boscoscuro triunfou nas últimas quatro corridas com a moto de Moto2 construída em Itália, incluindo em Silverstone. E o jovem Fermin Aldeguer, de 18 anos, subiu para o terceiro lugar na classificação geral do Campeonato de Pilotos. Além disso, o excecional piloto espanhol, que dominou o Campeonato Europeu de Moto2 com a equipa Speed up aos 17 anos, já não se podia salvar das ofertas de MotoGP.

Mas Luca "Boscos" Boscoscuro já revelou no GP do Qatar, numa entrevista exclusiva ao SPEEDWEEK.com: "Vou disputar o Campeonato do Mundo de Moto2 em 2024 com os mesmos dois pilotos deste ano". Por outras palavras, com Aldeguer e Alonso Lopez, que terminaram o Campeonato do Mundo em sétimo lugar na geral e conquistaram cinco lugares no pódio.

O bem-sucedido caçador de talentos Luca Boscoscuro, campeão europeu de 250cc em 1995 e então chefe de equipa da Gilera, incluindo a conquista do título com Simoncelli em 2009, tinha um contrato estanque com Aldeguer. A Fantic Racing, a Ajo, a Yamaha VR46 Master Camp e outras equipas queriam contratá-lo, mas a transferência para a Moto2 implicaria uma elevada taxa de 400.000 euros. Uma mudança para o MotoGP teria custado cerca de 1 milhão.

Por isso, a Mooney VR46 manteve-se à margem deste negócio e assegurou os serviços de Fabio Di Giannantonio durante um ano.

Mas o proprietário da equipa Pramac-Ducati, Paolo Campinoti, ofereceu a Aldeguer um pré-contrato para 2025 no GP do Qatar.

Como e onde é que a Boscoscuro descobriu a joia espanhola Aldeguer? "Assinei o contrato com o Fermin em 2020. Ele competiu no Campeonato Europeu de Moto2 connosco em 2021. Estou contente por ele se ter tornado num piloto vencedor. Mas ele já podia ter ganho o Campeonato do Mundo em 2022. Mas ainda lhe faltava a experiência e o conhecimento da pista no Campeonato do Mundo. Ele tinha talento suficiente. A dimensão do seu talento é incrível. Descobri-o quando ele pilotava uma Yamaha R6 Supersport no campeonato espanhol".

"Na altura, este rapaz queria competir na classe Moto3, mas era demasiado alto e pesado para esta categoria de 250cc. Fermin tem mais de 180 cm de altura.

Aos 14 anos já tinha ultrapassado a Moto3. Foi por isso que o coloquei no Campeonato Europeu de Moto2 de 2021 e ele ganhou logo nove das onze corridas. As outras duas foram ganhas pelo meu piloto Alonso Lopez".

Boscoscuro também não esconde o facto de considerar que o seu carro de corrida é o melhor da Moto2. "Os pilotos que deixam a minha equipa pioram os seus resultados. Canet conseguiu cinco pódios comigo em 2021, mas queria muito uma Kalex. Mas ele não ganha uma corrida com ela há dois anos", diz o chefe da equipa Speed up.

A Kalex teve 26 motos no Campeonato do Mundo de Moto2 nos últimos dois anos, a Boscoscuro apenas duas. A equipa MTHelmets-MSi não terá outra equipa cliente até 2024: Pilotos: Ai Ogura e Sergio Garcia.

A equipa Kalex interroga-se sobre a forma como Boscoscuro pode gerir um orçamento de desenvolvimento suficiente com um modelo de negócio deste tipo. Mas ele não se preocupa. "O orçamento não é o fator decisivo. A qualidade dos cavaleiros é que faz a diferença. Se. O condutor não é rápido ou não faz ideia da tecnologia. É a qualidade do piloto que conta, não a quantidade. De que servem 26 pilotos se não ganharem? Não é fácil conseguir os melhores pilotos. Mas com pilotos medianos, não vale a pena".

Boscoscuro ri-se quando pensa em Alonso Lopez, que foi dispensado da equipa de Moto3 por Max Biaggi depois de 2019, apesar de ter um contrato válido, porque havia rumores de que o italiano sofria de uma doença misteriosa. "Depois, o Alonso veio ter comigo e ganhou logo corridas no Campeonato Europeu de Moto2", disse "Boscos" com divertimento.

"O problema de Alonso é o seu peso, ele pesa 81,6 kg; isso é demasiado para a Moto2. E quando ele perde peso, perde força e energia, por isso a sua cabeça já não está 100% correcta", diz Luca Boscoscuro numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Normalmente, um piloto deve pesar cerca de 67 a 70 kg e ter 180 cm. Caso contrário, fica em desvantagem em relação aos pilotos que pesam 65 kg, incluindo o equipamento."

Resultados Campeonato do Mundo de Moto2 Valencia, 26.11.2023

1º Aldeguer, Boscoscuro, 22 rdn em 34:33.384 min

2º Canet, Kalex, + 3,986

3º López, Boscoscuro, + 6,455

4º Ramirez, Kalex, + 6,476

5º Chantra, Kalex, + 7,060

6º Dixon, Kalex, + 7,864

7º Lowes, Kalex, + 8,924

8º Roberts, Kalex, + 11,842

9º Foggia, Kalex, +12,096

10º Arenas, Kalex, +12,549

11º Ogura, Kalex, + 13,527

12º Acosta, Kalex, +14.044

13º Gonzalez, Kalex, + 15,570

14º Baltus, Kalex, + 15,861

15º Alcoba, Kalex, 18,539

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto2:

1º Acosta, 332,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Arbolino 249,5. 3. Aldeguer 212. 4. Dixon 204. 5. Canet 195. 6. Chantra 173,5. 7. Lopez 150. 8. Gonzalez 145,5. 9. Ogura 137,5. 10. Vietti 116. 11. Salac 110. 12. Lowes 104. 13. Roberts 93,5. 14. Arenas 85. 15. Garcia 84. 16. Ramirez 65. 17. Baltus 55. 18. J. Alcoba 48.5. 19. Foggia 35. 20. D. Binder 34. 21. Bendsneyder 30. 22. Guevara 20. 23. Van den Goorbergh 17. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4.5. 27. Escrig 3. 28. Skinner 2. 29. Kelly 1.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Kalex, 462,5 pontos (Campeão do Mundo). 2. Boscoscuro 286. 3. Forward 4.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo 417,5 pontos (campeão do mundo). 2. Beta Tools SpeedUp 362. 3. Elf Marc VDS Racing 353,5. 4. Idemitsu Honda Team Asia 311. 5. Pons Wegow Los40 279. 6. Inde GASGAS Aspar 224. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 158,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 145,5. 9. Italtrans Racing 128,5. 10. Fantic Racing 116. 11. Fieten Oli Racing GP 72. 12. Onlyfans American Racing Team 67. 13. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 46. 14. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 15. Forward Team 4.