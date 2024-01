Brad Binder sur Pedro Acosta et son frère Darryn

Brad Binder, lui-même vice-champion du monde Moto2 2019 et entre-temps régulièrement premier challenger de l'armada Ducati dans la catégorie reine MotoGP en tant que quatrième du championnat du monde, suit de très près ce qui se passe dans la deuxième classe de GP la plus élevée. "Bien sûr", a confirmé le Sud-Africain de 28 ans lors d'une interview. Après tout, son frère Darryn, son cadet de trois ans, court depuis l'année dernière dans le championnat du monde Moto2.

Darryn Binder a également eu des difficultés à cause de blessures lors de sa première saison sur la Kalex de l'équipe allemande Liqui Moly Husqvarna Intact GP. Son meilleur résultat a été une sixième place sous la pluie à Termas de Río Hondo. Il s'est classé 20e au classement du championnat du monde avec 34 points.

En revanche, Pedro Acosta a remporté le titre en Moto2 avec sept victoires et un total de 332,5 points. Il s'agit du deuxième titre mondial de sa carrière en GP, qui n'a débuté qu'en 2021. Il n'est donc pas étonnant que les débuts en MotoGP de ce jeune talent de 19 ans sur la RC16 du team GASGAS Factory Racing Tech3 soient attendus avec impatience.

Brad, j'aimerais avoir ton avis sur Pedro Acosta. Il n'y a pas qu'en Espagne qu'il est considéré comme la prochaine grande superstar. Est-il vraiment aussi bon ?

C'est certain. Il est clairement spécial. Quand on voit le nombre de courses qu'il a gagnées en peu de temps et tout ce qu'il a accompli, c'est vraiment incroyable. Je lui tire mon chapeau. Il a fait un travail formidable et je suis sûr qu'il deviendra un pilote de MotoGP incroyable.

Aki Ajo dit que le style de pilotage de Pedro est très proche du tien. Il m'a expliqué que vous essayez tous les deux de faire le moins de mètres possible à chaque tour. Est-ce vraiment le cas ?

Cela fonctionne bien à certains endroits, mais il y en a d'autres où tu dois garder le momentum. Ce style de conduite est particulièrement efficace en Moto2, où les pneus étaient comme du bois et n'offraient pas beaucoup d'adhérence. Il était donc important de faire le moins de mètres possible. Moins tu passes de temps sur le bord du pneu, plus tu en passes dans l'accélération ou dans le freinage de la moto avant le virage. C'est une chose qui a très bien fonctionné pour nous en Moto2.

Est-ce que tu roules aussi comme ça en MotoGP ?

J'ai essayé, mais les lignes se sont arrondies l'année dernière. De cette manière, on est plus rapide en raison de la direction dans laquelle les motos sont développées.

Puisque nous parlons de Moto2 : Ton frère Darryn n'a pas eu beaucoup de succès en 2023, après avoir pris du recul par rapport au MotoGP. Comment évalues-tu sa saison et que penses-tu qu'il pourra faire en 2024 ?

Beaucoup de gens oublient que c'était la première année de Darryn en Moto2 et qu'il était passé directement de la Moto3 à la MotoGP. La Moto2 est une classe extrêmement difficile. C'est tellement difficile d'être un pilote de haut niveau dans cette classe parce que tu dois tout faire très bien. Tu dois bien comprendre les pneus, tu dois bien connaître la moto et Darryn est passé d'un extrême - le Moto3 - aux plus grosses motos avec la plus grande puissance, puis il est revenu d'un cran dans la catégorie des poids moyens. Il a besoin de temps pour comprendre la catégorie.



Plus il acquerra de l'expérience, plus il s'améliorera. C'était la même chose pour moi dans la catégorie Moto2. J'ai vraiment eu du mal lors de ma première saison. Ensuite, quand tu viens pour la deuxième fois sur tous les circuits, tu comprends la catégorie et tu vois une énorme amélioration. J'attends la même chose de mon frère.