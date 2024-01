Brad Binder su Pedro Acosta e suo fratello Darryn

Brad Binder, a sua volta vicecampione del mondo della Moto2 nel 2019 e ora regolarmente primo sfidante dell'armata Ducati nella classe regina della MotoGP in quanto quarto nel campionato mondiale, segue molto da vicino l'azione della seconda classe del GP. "Certo", ha confermato il 28enne sudafricano in un'intervista. Dopotutto, suo fratello Darryn, di tre anni più giovane, corre nel Campionato del Mondo Moto2 dallo scorso anno.

Anche Darryn Binder ha faticato a causa di un infortunio nella sua prima stagione sulla Kalex del team tedesco Liqui Moly Husqvarna Intact GP. Il suo miglior risultato è stato un sesto posto sotto la pioggia a Termas de Río Hondo. Si è classificato al 20° posto nella classifica del campionato con 34 punti.

Pedro Acosta ha invece conquistato il titolo della Moto2 con sette vittorie in questa stagione e un totale di 332,5 punti. È stato il secondo titolo mondiale della sua carriera da GP, iniziata solo nel 2021. Non c'è quindi da stupirsi che il debutto del 19enne talento della MotoGP sulla RC16 del team GASGAS Factory Racing Tech3 sia molto atteso.

Brad, vorrei sapere la tua opinione su Pedro Acosta. Si parla di lui come della prossima grande superstar, e non solo in Spagna. È davvero così bravo?

Certamente. È chiaramente speciale. Se si considera quante gare ha vinto in un breve lasso di tempo e quanti risultati ha ottenuto, è davvero incredibile. Tanto di cappello. Ha fatto un ottimo lavoro e sono sicuro che diventerà un incredibile pilota di MotoGP".

Aki Ajo dice che lo stile di guida di Pedro è molto simile al tuo. Mi ha detto che entrambi cercate di fare meno metri possibile a ogni giro. È davvero così?

In alcuni punti funziona bene, ma in altri bisogna mantenere lo slancio. Questo stile di guida è particolarmente efficace in Moto2, dove le gomme erano come il legno e non offrivano molta aderenza. Era quindi importante fare meno metri possibile. Meno tempo si passa sul bordo del pneumatico, più tempo si passa ad accelerare o frenare la moto prima di girare. È una cosa che ha funzionato molto bene per noi in Moto2.

Si guida in questo modo anche in MotoGP?

Ci ho provato, ma l'anno scorso le linee sono diventate più rotonde. In questo modo si è più veloci grazie alla direzione in cui sono state sviluppate le moto.

A proposito di Moto2: Suo fratello Darryn non ha avuto molto successo nel 2023, dopo aver fatto un passo indietro dalla MotoGP. Come giudica la sua stagione e cosa pensa che possa fare nel 2024?

Molti dimenticano che era il primo anno di Darryn in Moto2 e che è passato direttamente dalla Moto3 alla MotoGP. La Moto2 è una classe estremamente difficile. È così difficile essere un pilota di punta in questa classe perché devi fare tutto molto bene. Devi capire bene le gomme, devi conoscere bene la moto e Darryn è passato da un livello estremo - la Moto3 - alle moto più grandi con la massima potenza e poi un passo indietro alla classe media. Ha bisogno di tempo per capire la categoria.



Più esperienza acquisirà, più diventerà bravo. Per me è stato lo stesso nella classe Moto2. Ho fatto molta fatica nella mia prima stagione. Poi, quando vai su tutte le piste per la seconda volta, capisci la categoria e vedi un enorme miglioramento. Mi aspetto lo stesso da mio fratello.