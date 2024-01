Brad Binder sobre Pedro Acosta e o seu irmão Darryn

Brad Binder, vice-campeão mundial de Moto2 em 2019 e agora regularmente o primeiro desafiante da armada Ducati na classe rainha de MotoGP como quarto no campeonato mundial, segue de perto a ação na segunda classe mais alta de GP. "Claro", confirmou o sul-africano de 28 anos numa entrevista. Afinal, o seu irmão Darryn, que é três anos mais novo, está a correr no Campeonato do Mundo de Moto2 desde o ano passado.

Darryn Binder também teve dificuldades devido a lesões na sua primeira época com a Kalex da equipa alemã Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team. O seu melhor resultado foi um sexto lugar à chuva em Termas de Río Hondo. Terminou em 20º lugar na classificação geral do campeonato com 34 pontos.

Em contraste, Pedro Acosta conquistou o título de Moto2 com sete vitórias esta época e um total de 332,5 pontos. Foi a segunda vitória do título mundial da sua carreira de GP, que só começou em 2021. Por isso, não é de admirar que a estreia do talento de 19 anos no MotoGP na RC16 da GASGAS Factory Racing Tech3 Team seja aguardada com grande expetativa.

Brad, gostaria de ouvir a tua opinião sobre o Pedro Acosta. Ele está a ser falado como a próxima grande estrela, e não apenas em Espanha. Será que ele é assim tão bom?

Sem dúvida. Ele é claramente especial. Quando se olha para o número de corridas que ganhou num curto espaço de tempo e para o que conseguiu alcançar, é realmente incrível. Tiro-lhe o chapéu. Ele fez um grande trabalho e tenho a certeza que vai ser um piloto de MotoGP incrível.

O Aki Ajo diz que o estilo de pilotagem do Pedro é muito semelhante ao seu. Ele disse-me que ambos tentam fazer o mínimo de metros possível em cada volta. É mesmo assim?

Isso funciona bem em alguns sítios, mas há outros em que é preciso manter o ritmo. O estilo de pilotagem é particularmente eficaz na Moto2, onde os pneus eram como madeira e não ofereciam muita aderência. Por isso, era importante fazer o mínimo de metros possível. Quanto menos tempo se passa na borda do pneu, mais tempo se passa a acelerar ou a travar a moto antes de virar. Isto é algo que funcionou muito bem para nós na Moto2.

Também andas assim no MotoGP?

Tentei, mas as linhas tornaram-se mais redondas no ano passado. Desta forma, somos mais rápidos devido à direção em que as motos estão a ser desenvolvidas.

Já que estamos a falar de Moto2: O teu irmão Darryn não foi muito bem sucedido em 2023, depois de ter dado um passo atrás no MotoGP. Como avalia a época dele e o que acha que ele pode fazer em 2024?

Muitas pessoas esquecem-se que foi o primeiro ano do Darryn na Moto2 e que ele foi diretamente da Moto3 para o MotoGP. A Moto2 é uma categoria extremamente difícil. É muito difícil ser um piloto de topo nesta categoria porque é preciso fazer tudo muito bem. Temos de perceber bem os pneus, temos de conhecer bem a mota e o Darryn passou de um extremo - Moto3 - para as motas maiores e com mais potência e depois deu um passo atrás para a classe média. Ele precisa de tempo para compreender a categoria.



Quanto mais experiência ganhar, melhor se tornará. Aconteceu o mesmo comigo na classe Moto2. Tive muitas dificuldades na minha primeira época. Depois, quando se vai a todas as pistas pela segunda vez, compreende-se a categoria e nota-se uma enorme melhoria. Espero o mesmo do meu irmão.