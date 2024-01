Auinger: "Aldeguer y otros cinco"

30 pilotos intentan dar el salto definitivo a la categoría reina. Cualquiera que se proclame campeón del mundo de Moto2 tiene muchas posibilidades de llegar a lo más alto. Increíble pero cierto: después de 2003 (Manuel Poggiali), todos los campeones de Moto2 han llegado a MotoGP. Ya sea Marc Márquez, su hermano Álex, Pecco Bagnaia o Franco Morbidelli: todos ellos se proclamaron campeones del mundo de Moto2 antes de que se les permitiera firmar un contrato en la categoría reina.

Desde el punto de vista técnico, el cambio de neumáticos Dunlop a Pirelli es especialmente interesante para la temporada 2024. Por supuesto, los motores tricilíndricos seguirán siendo Triumph. La mayoría de los pilotos seguirán utilizando chasis Kalex en 2024, con sólo SpeedUp y el nuevo equipo MT Helmets confiando en Boscoscuro. Exótico es el Forward Racing Team (con Alex Escrig y Xavi Artigas), que correrá con chasis del fabricante tesinés del mismo nombre.

¿Qué pueden esperar los pilotos de Moto2 con los nuevos neumáticos Pirelli?

Hasta ahora, los pilotos que han subido de Moto3 lo han tenido claro. Ya conocían las características de Dunlop. Encontraron exactamente las mismas características en Moto2, pero con casi 100 CV más. Espero que los Pirelli de Moto2 se comporten de forma similar a los del Campeonato del Mundo de Superbike, es decir, que permitan muchos estilos de pilotaje. Lo más importante al pasar a Moto2 es el salto de potencia y el tamaño de la moto. Muchos novatos sonríen cuando se bajan de la moto y dicen: "Por fin puedo trabajar con la moto y no sólo tengo que asegurarme de que no sobresalga ninguna parte del cuerpo al viento".

¿En qué afecta a los pilotos la diferencia de velocidad?

Menos de lo que parece. En primer lugar, como piloto trabajas con la diferencia de velocidad. En Moto3, la mayoría de los pilotos alcanzan una velocidad máxima de 230 km/h, y si un piloto alcanza los 235 km/h, es 5 km/h más rápido que el piloto que tiene al lado. La diferencia es lo que siente el piloto, no el valor en sí. Esto no cambia en la muy armoniosa y equilibrada categoría de Moto2, aunque las velocidades máximas sean un poco más altas. La adaptación es muy, muy rápida con estos talentos.

¿Dónde tienen que adaptarse los pilotos prometedores como el vigente campeón de Moto3 , Jaume Masiá ?

Ya no pueden girar el acelerador tan despreocupadamente como en Moto3. Más potencia, pero también más peso. Eso significa más esfuerzo físico, un cambio de peso más activo. Pero no hace falta mucho para aprender a pilotar esta moto una vez que le has cogido el truco a la Moto3. La mayor tarea es armonizar tus acciones con la moto. Y eso es bueno. Las estrategias, etc., no son actualmente tan importantes en esta categoría intermedia como perfeccionar tus habilidades de pilotaje. Y nadie tiene que temer haberse perdido algo en el desarrollo de su moto. Este miedo sólo aparece en MotoGP.

Entonces, ¿el salto de rendimiento de Moto3 a Moto2 no es demasiado grande? Después de todo, estamos hablando de una duplicación...

No, todavía no ha causado dolores de cabeza a nadie. ¿Cuál sería la alternativa? Si pones más potencia en Moto3, te enfrentas inmediatamente a costes masivamente más altos. Hay formas más importantes de mejorar la reglamentación, por ejemplo dando más libertad a los equipos en términos de estrategias. Y no hay que olvidar una cosa: Un piloto que pasa de Moto3 a Moto2 ya ha conseguido algo enorme.

Volvamos a los neumáticos: ¿Serán los Pirelli más rápidos que los Dunlop? ¿Bajarán los tiempos por vuelta?

Es difícil de predecir. Pirelli hace un trabajo fantástico en Superbike, y supongo que en Moto2 los neumáticos serán muy similares a losdel WorldSBK. Cómo serán sus características en Moto3: No tengo imaginación para eso en este momento. Sólo la temporada actual lo demostrará.

¿Quiénes son tus aspirantes al título de Moto2?

Fermín Aldeguer está ya casi obligado a ganar el título. Su segunda mitad de la temporada 2023 se ganó el respeto de todos. Lo que realmente me gusta es que no tiene queser necesariamente Kalex .Como ha demostrado Fermín, también se puede ganar con otro fabricante de monturas como Boscoscuro , aunque personalmente me gusten increíblemente los chicos de Kalex. Pero la competición siempre es interesante, y el título adquiere un poco más de valor para todos.

¿Quién podría ser una amenaza para él?

Al menos cinco. Pero, por favor, no me ponga nombres (risas). En serio, no puede haber un piloto de esta categoría que domine toda la temporada. Todos los que están en cabeza tienen un momento en el que se dan cuenta: todos somos agua hirviendo. A menudo basta con una o dos carreras mejores para conseguir una carrera. O al revés: una o dos carreras menos buenas y vuelves a estar en la clasificación.