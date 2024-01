Auinger : "Aldeguer et cinq autres"

30 pilotes tentent de faire le dernier pas vers la catégorie reine. Ceux qui peuvent se targuer d'avoir remporté le championnat du monde Moto2 ont de bonnes chances de se retrouver au sommet. Incroyable mais vrai : après 2003 (Manuel Poggiali), tous les champions de Moto2 ont réussi à atteindre le MotoGP. Qu'il s'agisse de Marc Márquez, de son frère Álex, de Pecco Bagnaia ou de Franco Morbidelli : ils ont tous été champions du monde en Moto2 avant de pouvoir signer un contrat dans la catégorie reine.

Sur le plan technique, c'est surtout le passage des pneus Dunlop aux pneus Pirelli qui est intéressant pour la saison 2024. Les moteurs trois cylindres continueront bien entendu à être fournis par Triumph. La majorité du peloton utilisera également des châssis Kalex en 2024, seuls SpeedUp ainsi que la nouvelle équipe de MT Helmets font confiance à Boscoscuro. L'équipe Forward Racing (avec Alex Escrig et Xavi Artigas), qui s'aligne sur les cadres du fabricant tessinois du même nom, est une exception dans lepeloton .

Qu'est-ce qui attend les pilotes de Moto2 avec les nouveaux pneus Pirelli ?

Jusqu'à présent, les pilotes qui sont passés de la Moto3 avaient une image claire. Ils connaissaient déjà les caractéristiques Dunlop. C'est exactement cette caractéristique qu'ils retrouvaient en Moto2, mais avec presque 100 CV de plus. Je m'attends à ce que le Pirelli Moto2 se comporte de la même manière que celui du Championnat du monde Superbike, c'est-à-dire qu'il permette de nombreux styles de conduite. Le point le plus important lors de la montée en Moto2 est le saut de puissance et la taille de la moto. Beaucoup de rookies sourient en descendant de la moto et disent : "Enfin, je peux travailler avec la moto et je ne dois pas exclusivement faire attention à ce qu'aucune partie de mon corps ne dépasse dans le vent.

Qu'est-ce que la différence de vitesse fait aux pilotes ?

Moins qu'on ne le pense. En tant que pilote de course, tu travailles en premier lieu avec la différence de vitesse. En Moto3, la plupart des pilotes atteignent une vitesse de pointe de 230 km/h, et si l'un d'entre eux atteint 235 km/h, il est plus rapide de 5 km/h que le pilote à côté de lui. C'est la différence qui est ressentie par le pilote, pas la valeur en soi. Cela ne change pas dans la catégorie Moto2, très harmonieuse et équilibrée, même si les vitesses de pointe sont un peu plus élevées. L'adaptation est très, très rapide pour ces talents.

Où les nouveaux venus comme le champion Moto3 en titre Jaume Masiá doivent-ils s'adapter ?

Ils ne peuvent plus tourner les gaz de manière aussi insouciante qu'en Moto3. Plus de puissance, mais aussi plus de poids. Cela signifie plus d'engagement corporel, un transfert de poids plus actif. Mais pour apprendre cette moto, il ne faut pas grand-chose si l'on a compris la Moto3. La plus grande tâche : mettre tes actions en harmonie avec la moto. Et c'est bien. Dans cette catégorie intermédiaire, les stratégies etc. ne sont actuellement pas aussi importantes que l'apprentissage des qualités de pilotage. Et personne ne doit craindre d'avoir raté quelque chose dans le développement de sa moto. Cette peur n'apparaîtra qu'en MotoGP.

Le saut de performance entre Moto3 et Moto2 n'est donc pas trop important ? Après tout, nous parlons d'un doublement...

Non, cela n'a jamais vraiment causé de maux de tête à personne. Quelle serait donc l'alternative ? Celui qui injecte plus de puissance dans le Moto3 est immédiatement confronté à des coûts massivement plus élevés. Il y a des choses plus importantes à faire pour améliorer les règlements, par exemple en laissant plus de liberté aux équipes en matière de stratégies. Et il ne faut pas oublier une chose : Un pilote qui passe de la Moto3 à la Moto2 a déjà accompli quelque chose d'énorme.

Revenons-en aux pneus : Les Pirelli seront-ils plus rapides que les Dunlop ? Les temps au tour vont-ils dégringoler ?

C'est difficile à dire. Pirelli fait un travail fantastique en Superbike, et je pense qu'en Moto2, les choses seront très similaires à ce qu'elles sont enWorldSBK. Quelles seront ses caractéristiques en Moto3 ? Je manque encore d'imagination pour cela. Seule la saison en cours nous le dira.

Qui sont tes candidats au titre en Moto2 ?

Fermín Aldeguer a maintenant presque l'obligation de remporter le titre. Sa deuxième moitié de saison 2023 a forcé le respect de tous. Ce qui me plaît énormément, c'est que ce n'est pas forcémentKalex . Comme Fermin l'a prouvé, on peut aussi gagneravec un autre fabricant de cadres comme Boscoscuro - même si j'aime personnellement beaucoup les gars de Kalex. Mais la concurrence est toujours intéressante, et le titre prend un peu plus de valeur pour tout le monde.

Qui pourrait être dangereux pour lui ?

Au moins cinq ! Mais s'il te plaît, ne me cloue pas sur des noms (rires). Plus sérieusement, dans cette catégorie, il ne peut pas y avoir de vainqueur unique qui domine toute la saison. Tous ceux qui sont en tête de la course ont un moment où ils réalisent que nous ne faisons que bouillir de l'eau. Souvent, il suffit d'une ou deux meilleures courses pour que tu gagnes une manche. Ou à l'inverse : une ou deux courses moins bonnes, et tu te retrouves à faire marche arrière dans le classement.