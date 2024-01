Auinger: "Aldeguer e altri cinque".

30 piloti tentano di fare il passo finale nella classe regina. Chiunque riesca a conquistare il titolo di Campione del Mondo Moto2 ha buone possibilità di arrivare al vertice. Incredibile ma vero: dopo il 2003 (Manuel Poggiali), ogni singolo campione della Moto2 è arrivato alla MotoGP. Che si tratti di Marc Márquez, di suo fratello Álex, di Pecco Bagnaia o di Franco Morbidelli: tutti sono diventati campioni del mondo in Moto2 prima di poter firmare un contratto nella classe regina.

In termini tecnici, il passaggio dai pneumatici Dunlop a quelli Pirelli è particolarmente interessante per la stagione 2024. I motori a tre cilindri continueranno naturalmente a provenire da Triumph. La maggior parte dei piloti continuerà a utilizzare telai Kalex nel 2024, mentre solo SpeedUp e il nuovo team MT Helmets si affideranno a Boscoscuro. Esotico è ilForward Racing Team (con Alex Escrig e Xavi Artigas), che correrà su telai dell'omonimo produttore ticinese.

Cosa possono aspettarsi i piloti della Moto2 dai nuovi pneumatici Pirelli?

Finora i piloti che sono passati dalla Moto3 hanno avuto un quadro chiaro. Conoscevano già le caratteristiche di Dunlop. In Moto2 hanno trovato esattamente le stesse caratteristiche, ma con quasi 100 CV in più. Mi aspetto che le Pirelli della Moto2 si comportino in modo simile a quelle del campionato mondiale Superbike, ovvero che consentano molti stili di guida. Il punto più importante quando si passa alla Moto2 è il salto di potenza e le dimensioni della moto. Molti debuttanti sorridono quando scendono dalla moto e dicono: "Finalmente posso lavorare con la moto e non devo solo assicurarmi che nessuna parte del corpo sporga nel vento".

Cosa comporta la differenza di velocità per i piloti?

Meno di quanto si possa pensare. Innanzitutto, come pilota si lavora con la differenza di velocità. Nella Moto3, la maggior parte dei piloti raggiunge una velocità massima di 230 km/h, e se un pilota raggiunge i 235 km/h, è più veloce di 5 km/h rispetto al pilota accanto a lui. La differenza è quella che sente il pilota, non il valore in sé. Questo non cambia nella classe Moto2, molto armoniosa ed equilibrata, anche se le velocità massime sono un po' più alte. L'adattamento è molto, molto rapido con questi talenti.

Dove devono adattarsi i piloti emergenti come il campione in carica della Moto3 Jaume Masiá ?

Non possono più girare l'acceleratore con la stessa disinvoltura della Moto3. Più potenza, ma anche più peso. Ciò significa un maggiore sforzo fisico, uno spostamento del peso più attivo. Ma non ci vuole molto per imparare questa moto, una volta che ci si è abituati alla Moto3. Il compito più grande è quello di armonizzare le proprie azioni con la moto. E questo è un bene. In questa categoria intermedia, le strategie ecc. non sono importanti quanto l'affinamento delle capacità di guida. E nessuno deve temere di aver perso qualcosa nello sviluppo della propria moto. Questa paura esiste solo nella MotoGP.

Quindi il salto di prestazioni dalla Moto3 alla Moto2 non è troppo grande? Dopo tutto, stiamo parlando di un raddoppio...

No, non ha ancora causato problemi a nessuno. Quale sarebbe l'alternativa? Se si mette più potenza nella Moto3, ci si trova subito di fronte a costi enormemente più alti. Ci sono modi più importanti per migliorare i regolamenti, per esempio dando ai team più libertà in termini di strategie. E non bisogna dimenticare una cosa: Un pilota che passa dalla Moto3 alla Moto2 ha già raggiunto un grande traguardo.

Torniamo ai pneumatici: Le Pirelli saranno più veloci delle Dunlop? I tempi sul giro scenderanno?

È difficile da prevedere. Pirelli fa un lavoro fantastico in Superbike e presumo che in Moto2 le gomme saranno molto simili a quelle del WorldSBK. Quali saranno le sue caratteristiche in Moto3? Al momento non ho l'immaginazione per farlo. Solo la stagione in corso lo dimostrerà.

Chi sono i suoi pretendenti al titolo in Moto2?

Fermín Aldeguer è ormai quasi obbligato a vincere il titolo. La sua seconda parte della stagione 2023 ha conquistato il rispetto di tutti. Mi piace molto il fatto che non debba essere necessariamente la Kalex .Come ha dimostrato Fermin, si può vincereanche con un altro produttore di telai, come Boscoscuro , anche se a me personalmente piacciono molto i ragazzi di Kalex. Ma la competizione è sempre interessante e il titolo diventa un po' più prezioso per tutti.

Chi può essere una minaccia per lui?

Almeno cinque! Ma per favore non fatemi dei nomi (ride). Sul serio, non ci può essere un pilota di alto livello in questa classe che domini l'intera stagione. Tutti quelli che sono in testa hanno un momento in cui si rendono conto che siamo solo acqua bollente. Spesso bastano una o due gare migliori per avere una chance. Oppure il contrario: una o due gare meno buone e si torna indietro in classifica.