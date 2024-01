Auinger: "Aldeguer e outros cinco"

Quem vai suceder a Pedro Acosta como Campeão do Mundo de Moto2? Desta vez, Gustl Auinger, da ServusTV, analisa a categoria intermédia com todas as suas mudanças.

30 pilotos tentam dar o último passo para a categoria rainha. Qualquer um que consiga conquistar o título do Campeonato do Mundo de Moto2 tem boas hipóteses de chegar ao topo. Inacreditável mas verdadeiro: depois de 2003 (Manuel Poggiali), todos os campeões de Moto2 chegaram ao MotoGP. Quer Marc Márquez, o seu irmão Álex, Pecco Bagnaia ou Franco Morbidelli: todos eles se tornaram campeões do mundo na Moto2 antes de poderem assinar um contrato na categoria rainha.

Em termos técnicos, a mudança dos pneus Dunlop para os Pirelli é particularmente interessante para a época de 2024. Os motores de três cilindros continuarão, obviamente, a ser da Triumph. A maior parte do pelotão continuará a utilizar chassis Kalex em 2024, sendo que apenas a SpeedUp e a nova equipa MT Helmets contarão com Boscoscuro. Exótica no pelotão é a Forward Racing Team (com Alex Escrig e Xavi Artigas), que correrá com quadros do fabricante com o mesmo nome, sediado no Ticino.

O que é que os pilotos da Moto2 podem esperar com os novos pneus Pirelli?

Até agora, os pilotos que subiram da Moto3 tiveram uma ideia clara. Já conheciam as características dos Dunlop. Encontraram exatamente as mesmas características na Moto2, mas com quase 100 cv a mais. Espero que os Pirelli de Moto2 se comportem de forma semelhante aos do Campeonato do Mundo de Superbikes, ou seja, que permitam muitos estilos de condução. O ponto mais importante quando se passa para a Moto2 é o salto na potência e o tamanho da mota. Muitos estreantes sorriem quando saem da mota e dizem: "Finalmente posso trabalhar com a mota e não tenho apenas de me certificar de que não há partes do corpo a sair para o vento.

O que é que a diferença de velocidade faz aos ciclistas?

Menos do que se possa pensar. Em primeiro lugar e acima de tudo, como piloto, trabalha-se com a diferença de velocidade. Na Moto3, a maioria dos pilotos atinge uma velocidade máxima de 230 km/h, e se um piloto atingir 235 km/h, está 5 km/h mais rápido do que o piloto ao seu lado. A diferença é o que o piloto sente, não o valor em si. Isto não muda na classe Moto2, muito harmoniosa e equilibrada, mesmo que as velocidades máximas sejam um pouco mais elevadas. A adaptação é muito, muito rápida com estes talentos.

Onde é que os pilotos em ascensão, como o atual campeão de Moto3 ,Jaume Masiá , têm de se adaptar ?

Já não podem rodar o acelerador tão despreocupadamente como na Moto3. Mais potência, mas também mais peso. O que significa mais esforço físico, mais deslocação de peso ativa. Mas não é preciso muito para aprender esta mota depois de se apanhar o jeito da Moto3. A maior tarefa é harmonizar as suas acções com a moto. E isso é bom. As estratégias, etc., não são atualmente tão importantes nesta categoria intermédia como o aperfeiçoamento das capacidades de pilotagem. E ninguém tem de ter medo de ter perdido alguma coisa no desenvolvimento da sua mota. Esse medo só existe no MotoGP.

Então o salto de desempenho da Moto3 para a Moto2 não é demasiado grande? Afinal, estamos a falar de uma duplicação...

Não, ainda não causou dores de cabeça a ninguém. Qual seria a alternativa? Se colocarmos mais potência na Moto3, somos imediatamente confrontados com custos muito mais elevados. Há formas mais importantes de melhorar os regulamentos, por exemplo, dando às equipas mais liberdade em termos de estratégias. E não nos podemos esquecer de uma coisa: Um piloto que passa da Moto3 para a Moto2 já alcançou algo enorme.

De volta aos pneus: Os Pirelli serão mais rápidos do que os Dunlop? Os tempos por volta vão baixar?

Isso é difícil de prever. A Pirelli faz um trabalho fantástico nas Superbike e presumo que na Moto2 os pneus serão muito semelhantes aos do WorldSBK. Como serão as suas características na Moto3: De momento, não tenho imaginação para isso. Só a época atual o mostrará.

Quem são os candidatos ao título na Moto2?

Fermín Aldeguer está agora quase obrigado a ganhar o título. A sua segunda metade da época de 2023 mereceu o respeito de todos. O que eu gosto mesmo é que não tem deser necessariamente a Kalex .Como o Fermin provou, também se pode ganharcom outro fabricante de quadros, como a Boscoscuro, mesmo que eu, pessoalmente, goste muito dos tipos da Kalex. Mas a competição é sempre interessante e o título torna-se um pouco mais valioso para todos.

Quem pode ser uma ameaça para ele?

Pelo menos cinco! Mas, por favor, não me digam nomes (risos). A sério, não pode haver um piloto de topo nesta categoria que domine toda a época. Todos os que estão na frente do pelotão têm um momento em que se apercebem: estamos todos a ferver água. Muitas vezes, basta uma ou duas corridas melhores para se conseguir uma corrida. Ou o contrário: uma ou duas corridas menos boas e voltamos à classificação.