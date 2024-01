Tony Arbolino : "En 2024, l'accent sera mis sur le titre de champion du monde".

Avant même que Gresini Racing n'ouvre le bal des présentations de teams MotoGP samedi soir, l'équipe Elf Marc VDS Racing Team a pris les devants cette semaine en présentant officiellement au noble château de Modave sa formation et son look pour la saison 2024, dont le programme sportif prévoit pour la première fois la participation de l'équipe de Marc van der Straten au championnat du monde Superbike.

Dans le championnat du monde Moto2, Marc VDS est une valeur sûre depuis l'introduction de la catégorie en 2010. Avec Tito Rabat (2014), Franco Morbidelli (2017) et Alex Márquez (2019), la troupe a déjà fourni trois fois le champion du monde des pilotes.

Vice-champion du monde et leader du championnat du monde lors de la première moitié de la saison précédente, Tony Arbolino poursuit l'objectif déclaré de décrocher un nouveau titre mondial pour Marc van der Straten après la montée de Pedro Acosta dans la catégorie MotoGP.

L'Italien de 23 ans entame sa troisième saison avec l'équipe belge, après que ses propres espoirs de passer dans la catégorie reine se soient envolés l'été dernier. "J'apprécie beaucoup la chance que Marc m'a donnée et je partage son engagement à gagner", a souligné Arbolino. "Le soutien dont je bénéficie pour performer sur la piste est incroyable et me booste pour chaque course. Mon seul objectif en 2024 est de leur rendre un grand cadeau - et cela signifie me battre pour le titre de la première à la dernière course".

A commencer par Fermín Aldeguer, vainqueur des quatre dernières courses en 2023, la concurrence est toutefois rude, même sans Acosta.

"J'ai déjà beaucoup parlé avec mon équipe et nous savons où nous pouvons nous améliorer pour être plus forts cette année", a raconté Arbolino. "Nous avons devant nous une année intéressante avec le passage aux pneus Pirelli. Je pense que la dynamique de la course va s'en trouver considérablement modifiée. Une nouvelle approche sera nécessaire, mais je suis prêt à relever ce nouveau défi et je suis prêt à ramener l'équipe Elf Marc VDS Racing au sommet du Moto2", a affirmé le triple vainqueur de la saison 2023. "L'objectif est d'être rapide et constant tout au long de la saison et de se battre pour la victoire chaque week-end. Nous avons les moyens nécessaires pour le faire. Il s'agira de travailler dur et d'être le mieux préparé possible pour finir le travail".

Avec Filip Salac, Arbolino a reçu le onzième du championnat du monde de l'année dernière comme nouveau coéquipier en Moto2. "C'est génial d'avoir Filip à mes côtés. J'espère qu'il pourra montrer son talent et me pousser, car c'est toujours une bonne motivation d'avoir un coéquipier rapide et compétitif", a déclaré l'Italien.

Le Tchèque de 22 ans a rejoint Marc VDS avec un contrat de deux ans. "Cela enlève un peu de pression. Je suis convaincu que je peux devenir le pilote que je veux être. L'équipe se sent comme une famille et ils poussent tous dans la même direction pour gagner, ce qui aide beaucoup un pilote. Mon objectif est d'être dans le top 5 chaque week-end, de me battre pour les podiums et de gagner quelques courses. Et je veux travailler avec Tony pour que nous gagnions le championnat du monde par équipe, c'est aussi un objectif important. Nous avons une excellente relation et nous savons à quel point Tony est talentueux et rapide. Partager le box avec lui m'aidera à m'améliorer".