Tony Arbolino: "L'obiettivo è il titolo di campione del mondo 2024".

Prima ancora che Gresini Racing apra il ciclo di presentazioni dei team della MotoGP sabato sera, il Team Elf Marc VDS Racing si è fatto avanti questa settimana e ha presentato ufficialmente la sua formazione e il suo look per la stagione 2024 presso il nobile Castello di Modave, i cui programmi sportivi per la squadra di Marc van der Straten includono anche la partecipazione al Campionato Mondiale Superbike per la prima volta.

Marc VDS è una presenza fissa nel Campionato del Mondo Moto2 da quando la categoria è stata introdotta nel 2010. Con Tito Rabat (2014), Franco Morbidelli (2017) e Alex Márquez (2019), la squadra ha già fornito il pilota campione del mondo per tre volte.

Secondo classificato e leader del campionato mondiale nella prima metà della scorsa stagione, Tony Arbolino persegue l'obiettivo dichiarato di vincere un altro titolo mondiale per Marc van der Straten dopo la promozione di Pedro Acosta nella classe MotoGP.

Il 23enne italiano sta entrando nella sua terza stagione con la squadra belga dopo che le sue speranze di passare alla classe regina non si sono realizzate la scorsa estate. "Apprezzo molto l'opportunità che Marc mi ha dato e condivido il suo impegno per vincere", ha sottolineato Arbolino. "Il supporto che ricevo per le mie prestazioni in pista è incredibile e mi dà la carica per ogni singola gara. Il mio unico obiettivo nel 2024 è quello di restituire loro un grande regalo - e questo significa lottare per il titolo dalla prima all'ultima gara".

A partire da Fermín Aldeguer, il vincitore delle ultime quattro gare del 2023, la concorrenza è agguerrita anche senza Acosta.

"Ho già parlato molto con il mio equipaggio e sappiamo dove possiamo migliorare per essere più forti quest'anno", ha detto Arbolino. "Ci aspetta un anno interessante con il passaggio ai pneumatici Pirelli. Credo che le dinamiche in gara cambieranno parecchio. Sarà necessario un nuovo approccio, ma sono pronto per questa nuova sfida e per riportare l'Elf Marc VDS Racing Team ai vertici della Moto2", ha confermato il tre volte vincitore della stagione 2023. "L'obiettivo è essere veloci e costanti per tutta la stagione e lottare per la vittoria ogni fine settimana. Abbiamo le risorse per farlo. Si tratterà di lavorare sodo e di essere il più preparati possibile per portare a termine il lavoro".

Con Filip Salac, Arbolino ha come nuovo compagno di squadra in Moto2 l'undicesimo pilota del Campionato del Mondo dello scorso anno. "È fantastico avere Filip al mio fianco. Spero che possa mostrare il suo talento e spingermi, perché è sempre una buona motivazione avere un compagno di squadra veloce e competitivo", ha detto l'italiano.

Il 22enne ceco è passato alla Marc VDS con un contratto biennale. "Questo mi toglie un po' di pressione. Sono convinto di poter diventare il pilota che voglio. La squadra si sente come una famiglia e tutti spingono nella stessa direzione per vincere, il che aiuta molto un pilota. Il mio obiettivo è arrivare tra i primi cinque ogni fine settimana, lottare per il podio e vincere anche qualche gara. E voglio lavorare con Tony per vincere il campionato di squadra, che è un altro obiettivo importante. Abbiamo un ottimo rapporto e sappiamo quanto Tony sia talentuoso e veloce. Condividere i box con lui mi aiuterà a migliorare".