Tony Arbolino: "O foco está no título do Campeonato do Mundo de 2024"

À margem da apresentação da equipa Marc VDS, Tony Arbolino deixou claras as suas pretensões de suceder a Acosta no Campeonato do Mundo de Moto2. O seu novo companheiro de equipa, Filip Salac, contribui para a boa disposição.

Ainda antes de a Gresini Racing abrir a ronda de apresentações de equipas de MotoGP no sábado à noite, a Elf Marc VDS Racing Team avançou esta semana e apresentou oficialmente a sua formação e o seu visual para a temporada de 2024 no nobre Castelo de Modave, cujos programas desportivos para a equipa de Marc van der Straten incluem também a participação no Campeonato do Mundo de Superbike pela primeira vez.

A Marc VDS tem sido uma presença permanente no Campeonato do Mundo de Moto2 desde que a categoria foi introduzida em 2010. Com Tito Rabat (2014), Franco Morbidelli (2017) e Alex Márquez (2019), a equipa já forneceu o piloto campeão do mundo três vezes.

Como vice-campeão e líder do campeonato mundial na primeira metade da temporada do ano passado, Tony Arbolino persegue o objetivo declarado de conquistar outro título mundial para Marc van der Straten após a promoção de Pedro Acosta à classe MotoGP.

O italiano de 23 anos está a entrar na sua terceira época com a equipa belga depois de as suas próprias esperanças de uma mudança para a categoria rainha não se terem concretizado no verão passado. "Aprecio muito a oportunidade que o Marc me deu e partilho o seu empenho em vencer," sublinhou Arbolino. "O apoio que recebo para ter um bom desempenho na pista é incrível e é um estímulo para cada corrida. O meu único objetivo em 2024 é devolver-lhes um grande presente - e isso significa lutar pelo título desde a primeira até à última corrida."

Acomeçar por Fermín Aldeguer, o vencedor das últimas quatro corridas em 2023, a competição é feroz mesmo sem Acosta.

"Já falei muito com a minha equipa e sabemos onde podemos melhorar para sermos mais fortes este ano", disse Arbolino. "Temos um ano interessante pela frente com a mudança para os pneus Pirelli. Acredito que a dinâmica da corrida vai mudar bastante como resultado. Será necessária uma nova abordagem, mas estou pronto para este novo desafio e para levar a Elf Marc VDS Racing Team de volta ao topo da Moto2", confirmou o tricampeão da época de 2023. "O objetivo é ser rápido e consistente ao longo da época e lutar pela vitória todos os fins-de-semana. Temos os recursos para o fazer. Tudo se resume a trabalhar arduamente e estar o mais preparado possível para terminar o trabalho."

Com Filip Salac, Arbolino tem como novo companheiro de equipa na Moto2 o décimo primeiro classificado do Campeonato do Mundo do ano passado. "É ótimo ter o Filip ao meu lado. Espero que ele mostre o seu talento e me dê força, porque é sempre uma boa motivação ter um companheiro de equipa rápido e competitivo," disse o italiano.

O checo de 22 anos mudou-se para a Marc VDS com um contrato de dois anos. "Isso alivia um pouco a pressão. Estou convencido de que posso evoluir e tornar-me no piloto que quero ser. A equipa parece uma família e eles são muito simpáticos. A equipa parece uma família e todos se esforçam na mesma direção para ganhar, o que ajuda muito um piloto. O meu objetivo é terminar entre os cinco primeiros todos os fins-de-semana, lutar pelos pódios e também ganhar algumas corridas. E quero trabalhar com o Tony para ganhar o campeonato de equipas, o que também é um objetivo importante. Temos uma óptima relação e sabemos como o Tony é talentoso e rápido. Partilhar as boxes com ele vai ajudar-me a melhorar".