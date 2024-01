Les pilotes Moto2 de Gresini présentent leur look pour 2024

Samedi soir, le team Gresini a présenté à Riccione son duo de pilotes pour le championnat du monde Moto2 de cette année. Albert Arenas (28 ans) et Manuel Gonzalez (21 ans) ont reçu leur Kalex avec joie.

Après une saison Moto2 2023 plutôt décevante, que l'équipe Gresini a terminée à la 11e place du classement général avec Filip Salac et Jeremy Alcoba à la 18e place du classement général, l'équipe italienne se reconstruit complètement pour 2024. Dans la lutte pour le titre, le manager de l'équipe Luca Gresini mise sur l'ancien pilote KTM Albert Arenas ainsi que sur le Madrilène de 21 ans Manuel Gonzalez.

Avec un titre de champion du monde Moto3 et un podium dans la catégorie Moto2 (Barcelone 2023), Arenas, 27 ans, est la locomotive de l'équipe. "J'ai l'impression de rentrer à la maison et je suis impatient de commencer la nouvelle saison", s'est enthousiasmé l'Espagnol.

Gonzalez aborde lui aussi sa troisième saison de Moto2 avec motivation "Je pense que cette année, les mêmes cinq ou six pilotes seront forts que la saison dernière. Je suis convaincu que nous allons nous battre là-bas".

Samedi soir, au Cocoricò de Riccione, l'une des boîtes de nuit les plus célèbres d'Italie, l'équipe a présenté sa livrée pour la saison à venir.

Il y a un an, l'équipe Gresini Moto2 a débuté avec le nouveau sponsor titre QJMotor, qui orne cette année encore le carénage des machines Kalex. Sous les projecteurs, les machines Kalex Moto2 ont brillé dans leur nouveau look, qui ressemblait fortement à celui de l'année dernière. La plus grande différence est une bande rouge horizontale sur la carlingue, qui souligne la présence du sponsor principal QJMotor.