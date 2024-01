I piloti Gresini Moto2 presentano il look per il 2024

Sabato sera, il Team Gresini ha presentato a Riccione la coppia di piloti di quest'anno per il Campionato del Mondo Moto2. Albert Arenas (28) e Manuel Gonzalez (21) hanno preso felicemente in consegna le loro moto Kalex.

Dopo una stagione Moto2 2023 piuttosto deludente, che il team Gresini ha concluso solo all'11° posto assoluto con Filip Salac e Jeremy Alcoba al 18° posto, la squadra italiana si sta completamente riorganizzando per il 2024. Nella lotta per il titolo, il team manager Luca Gresini punta sull'ex pilota KTM Albert Arenas e sul 21enne madrileno Manuel Gonzalez.

Con un titolo di campione del mondo Moto3 e un podio nella categoria Moto2 (Barcellona 2023), il 27enne Arenas è la forza trainante della squadra. "Mi sento come se stessi tornando a casa e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione", ha dichiarato entusiasta lo spagnolo.

Anche Gonzalez è motivato ad affrontare la sua terza stagione in Moto2: "Credo che anche quest'anno gli stessi cinque o sei piloti saranno forti come nella scorsa stagione. Sono convinto che saremo in lizza".

Sabato sera, il team ha presentato la sua livrea per la prossima stagione al Cocoricò di Riccione, una delle discoteche più famose d'Italia.

Un anno fa, il team Gresini Moto2 ha esordito con il nuovo title sponsor QJMotor, che quest'anno adorna anche la carenatura delle moto Kalex. Sotto i riflettori, le Kalex Moto2 hanno brillato nel loro nuovo look, molto simile a quello dell'anno scorso. La differenza principale è una striscia rossa orizzontale sull'abitacolo, che sottolinea la presenza dello sponsor principale QJMotor.