Pilotos da Gresini Moto2 apresentam o seu projeto para 2024

No sábado à noite, a Gresini Team apresentou a dupla de pilotos deste ano para o Campeonato do Mundo de Moto2 em Riccione. Albert Arenas (28) e Manuel Gonzalez (21) receberam alegremente as suas motos Kalex.

Depois de uma temporada de Moto2 de 2023 bastante dececionante, em que a equipa Gresini terminou apenas no 11º lugar da geral, com Filip Salac e Jeremy Alcoba no 18º lugar da geral, a equipa italiana está a reorganizar-se completamente para 2024. Na luta pelo título, o chefe de equipa Luca Gresini conta com o antigo piloto da KTM Albert Arenas e com o madrileno Manuel Gonzalez, de 21 anos.

Com um título do Campeonato do Mundo de Moto3 e um pódio na categoria de Moto2 (Barcelona 2023), Arenas, de 27 anos, é a força motriz da equipa. "Sinto-me como se estivesse a regressar a casa e mal posso esperar para começar a nova época", disse o espanhol entusiasmado.

Gonzalez também está motivado para a sua terceira época de Moto2: "Penso que os mesmos cinco ou seis pilotos vão estar novamente fortes este ano como na época passada. Estou convencido que vamos estar na luta."

No sábado à noite, a equipa apresentou a sua imagem para a próxima época no Cocoricò em Riccione, um dos clubes noturnos mais famosos de Itália.

Há um ano, a equipa Gresini Moto2 começou com o novo patrocinador QJMotor, que também adorna a carenagem das motos Kalex este ano. No centro das atenções, as motos Kalex Moto2 brilharam com o seu novo visual, muito semelhante ao design do ano passado. A maior diferença é uma faixa vermelha horizontal no cockpit, que realça a presença do principal patrocinador QJMotor.