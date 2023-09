Red Bull KTM Ajo : Carpe trop jeune pour la saison GP 2024

Aki Ajo s'alignera en 2024 dans le championnat du monde Moto3 avec Rueda et Zurutuza. En effet, Álvaro Carpe n'a que 16 ans. Pour la série Moto2, Vietti et le promu Deniz Öncü formeront la formation Red Bull-KTM.

Cette année, l'équipe Red Bull KTM-Ajo participe au championnat du monde Moto3 avec le vainqueur de la Red Bull Rookies Cup de l'année dernière, José Antonio Rueda, qui s'est installé à la huitième place du championnat du monde en tant que débutant de la catégorie et a marqué onze points en douze courses. Son coéquipier est le double vainqueur de la saison Deniz Öncü, qui se trouve à 17 points du leader Dani Holgado après sa troisième place à Misano et n'a que 17 points de retard. Il reste encore huit courses à disputer. Deniz Öncü, 19 ans, passera en Moto2 l'année prochaine au sein de l'équipe Ajo - et aura pour coéquipier Celestino Vietti, l'actuel pilote de Fantic.

Le propriétaire finlandais de l'équipe Aki Ajo doit remplacer les deux pilotes actuels de Moto2, car le leader Pedro Acosta passe en MotoGP dans l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3, et Albert Arenas (dernièrement troisième à Barcelone) doit céder sa place après une saison en grande partie décevante. Il a trouvé un accord avec Gresini Racing.

Dans le championnat du monde Moto3, l'équipe Red Bull-KTM-Ajo continuera avec le prometteur Rueda, son nouveau coéquipier sera Xabi Zurutuza, qui a déjà gagné deux courses dans le championnat du monde junior 2023. Le Basque est considéré comme un talent à l'avenir prometteur.

À Misano, on a entendu dire qu'Ajo s'intéressait également à Álvaro Carpe, qui a remporté samedi à Misano une manche de la Red Bull-Rookies Cup et a terminé la saison 2023 de cette série destinée aux jeunes pilotes à la deuxième place du classement général avec sept podiums. Carpe se mêle également au top 3 du championnat du monde junior avec une Husqvarna, mais il n'a eu que 16 ans le 5 juin. Il ne pourra accéder au championnat du monde Moto3 qu'à l'âge de 18 ans, à moins qu'il ne remporte la Red Bull-Rookies-Cup 2024, auquel cas il pourra signer un contrat GP dès l'âge de 17 ans.

Résultats Moto3, Misano (10 septembre) :

1. Alonso, GASGAS, 20 rdn en 34:04,490 min

2. Masia, Honda, + 0,036 sec

3. Öncü, KTM, + 0,237

4. Muñoz, KTM, + 0,764

5. Veijer, Husqvarna, + 4,800

6. Toba, Honda, + 7,782

7. Sasaki, Husqvarna, + 7,862

8. Ortolá, KTM, + 8,072

9. Rueda, KTM, + 8,167

10. Fenati, Honda, + 8,353

11. Furusato, Honda, + 8,402

12. Moreira, KTM, + 9,075

13. Nepa, KTM, + 9,107

14. Yamanaka, GASGAS, + 10,846

15. Suzuki, Honda, + 11,352

16e Holgado, KTM, + 11,441

Classement du championnat du monde Moto3 après 12 des 20 courses :

1. Holgado, 161 points. 2. Sasaki 157. 3. Masiá 149. 4. Öncü 144. 5. Alonso 140. 6. Ortolá 132. 7. Moreira 98. 8. Rueda 88. 9. Nepa 70. 10. Muñoz 66. 11. Artigas 60. 12. Toba 59. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 54. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 33. 17. Salvador 31. 18. Fenati 29. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 249 points. 2. Honda 190 3. Husqvarna 162. 4. GASGAS 157. 5. CFMOTO 65.



Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 232 points. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 215. 3. Angeluss MTA Team 202. 4. Leopard Racing 199. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 194. 6. Red Bull KTM Tech3, 163. 7. MT Helmets-MSi 103. 8. SIC58 Squadra Corse 92. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 9. 10. BOE Motorsports 66. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.