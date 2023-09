Red Bull KTM Ajo: Carpe troppo giovane per il GP del 2024

Aki Ajo parteciperà al Campionato del Mondo Moto3 nel 2024 con Rueda e Zurutuza. Per la serie Moto2, Vietti e l'emergente Deniz Öncü comporranno la formazione Red Bull-KTM.

Il team Red Bull KTM-Ajo parteciperà al Campionato mondiale Moto3 di quest'anno con il vincitore della Red Bull Rookies Cup dello scorso anno, José Antonio Rueda, che da neofita della categoria si è piazzato all'ottavo posto nel Campionato mondiale ed è andato a segno undici volte in dodici gare. Il suo compagno di squadra è il due volte vincitore della stagione Deniz Öncü, che si trova a 17 punti dal leader Dani Holgado dopo il terzo posto a Misano. Mancano ancora otto gare. Il 19enne Deniz Öncü passerà alla Moto2 il prossimo anno nel team Ajo e avrà come compagno di squadra il precedente pilota Fantic Celestino Vietti.

Il proprietario del team finlandese Aki Ajo dovrà sostituire entrambi gli attuali piloti della Moto2, con il leader Pedro Acosta che passerà al team GASGAS Factory Racing Tech3 nella classe MotoGP e Albert Arenas (recentemente terzo a Barcellona) che dovrà lasciare il suo posto dopo una stagione ampiamente deludente. Ha raggiunto un accordo con Gresini Racing.

Nel Campionato del Mondo Moto3, il team Red Bull-KTM-Ajo continuerà con il promettente Rueda; il suo nuovo compagno di squadra sarà Xabi Zurutuza, che ha già vinto due gare nel Campionato del Mondo Junior 2023. Il basco è considerato un talento dal futuro promettente.

A Misano si è saputo che Ajo era interessato anche ad Álvaro Carpe, che sabato ha vinto una gara della Red Bull Rookies Cup a Misano e ha concluso la stagione 2023 al secondo posto assoluto in questa serie junior con sette podi. Carpe è anche nella top-3 del Campionato Mondiale Junior con una Husqvarna, ma ha compiuto 16 anni solo il 5 giugno. Non potrà passare al Campionato del Mondo Moto3 prima di aver compiuto 18 anni, a meno che non vinca la Red Bull Rookies Cup nel 2024, nel qual caso potrà firmare un contratto da GP a 17 anni.

Risultati Moto3, Misano (10 settembre):

1° Alonso, GASGAS, 20 Rdn in 34:04.490 min.

2° Masia, Honda, + 0,036 sec.

3° Öncü, KTM, + 0,237

4° Muñoz, KTM, + 0,764

5° Veijer, Husqvarna, + 4,800

6° Toba, Honda, + 7,782

7° Sasaki, Husqvarna, + 7.862

8° Ortolá, KTM, + 8.072

9° Rueda, KTM, + 8.167

10° Fenati, Honda, + 8.353

11° Furusato, Honda, + 8.402

12 Moreira, KTM, + 9.075

13° Nepa, KTM, + 9.107

14° Yamanaka, GASGAS, + 10.846

15° Suzuki, Honda, + 11.352

16° Holgado, KTM, + 11.441

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 12 gare su 20:

1° Holgado, 161 punti. 2° Sasaki 157. 3° Masiá 149. 4° Öncü 144. 5° Alonso 140. 6° Ortolá 132. 7° Moreira 98. 8° Rueda 88. 9° Nepa 70. 10° Muñoz 66. 11° Artigas 60. 12° Toba 59. 13° Veijer 58. 14° Yamanaka 54. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 33. 17. Salvador 31. 18. Fenati 29. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Campionato mondiale costruttori:

1° KTM, 249 punti. 2. Honda 190 3. Husqvarna 162. 4. GASGAS 157. 5. CFMOTO 65.



Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo, 232 punti. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 215. 3. Angeluss MTA Team 202. 4. Leopard Racing 199. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 194. 6. Red Bull KTM Tech3, 163. 7. MT Helmets-MSi 103. 8. SIC58 Squadra Corse 92. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 10. BOE Motorsports 66. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.