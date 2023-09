Aspar Martínez: El límite de edad de 18 años le molesta

Tras los accidentes mortales de cuatro jóvenes promesas del automovilismo en la temporada 2021, que también se cobraron las vidas de Jason Dupasquier y Dean Berta Viñales, se elevó el límite de edad en las carreras de GP y en las series junior. Sin embargo, no se tuvieron suficientemente en cuenta los efectos secundarios de estas decisiones, a veces precipitadas.

En cualquier caso, los debutantes de GP en las categorías de Moto3 y Moto2 sólo podrán luchar por los puntos del Campeonato del Mundo a los 18 años por primera vez en la temporada 2023. En el Campeonato del Mundo de 125cc, la edad mínima seguía siendo temporalmente de 15 años cuando corrían Stefan Bradl, Sandro Cortese y Jonas Folger.

El propietario del equipo y fabricante de motos de Moto2, Luca Boscoscuro, que ganó las rondas del Campeonato del Mundo de Moto2 en Misano y Phillip Island en 2022 con Alonso López y triunfó en el Campeonato de Europa de Moto2 en 2021 con Fermín Aldeguer, aboga por tanto por un nuevo reglamento técnico para la categoría de Moto3. "Con 18 años, algunos de los pilotos son demasiado pesados y grandes para las monocilíndricas de 250cc y 55 CV. Por eso sugiero sustituirlos por motores bicilíndricos de 400 o 500 cc. Entonces tienes de 70 a 75 CV, el rebufo ya no juega un papel tan sorprendente, la habilidad de pilotaje marca una diferencia mayor que con las 250", afirma el italiano, que ganó el Campeonato de Europa de 250cc como piloto en 1995.

Esta propuesta ha caído en terreno abonado en Dorna. Sin embargo, sólo podrá aplicarse para 2027 porque los reglamentos técnicos con los fabricantes implicados (Honda y Pierer Mobility AG) están fijados hasta entonces.

Qué dice de esta idea el dueño del equipo español Jorge "Aspar Martínez", que ganó el Mundial de Moto3 en 2020 con Albert Arenas en KTM y en 2022 con Izan Guevara en GASGAS.

"De momento no me lo he planteado mucho. Es difícil hablar de ello ahora mismo", dice Aspar Martínez. "Pero estoy de acuerdo, la situación en el Mundial de Moto3 ha cambiado mucho. El hecho de que los jóvenes pilotos sólo puedan entrar en el Campeonato del Mundo de Moto3 a los 18 años en lugar de a los 16 en el futuro es un gran problema. Porque en España tenemos una enorme cantera de talentos del motociclismo que tienen diez, once o doce años. Como equipo, invertimos mucho, mucho dinero en estos chicos para prepararlos para el Campeonato del Mundo. Pero ahora tienen que esperar dos años más para entrar en un GP que en el pasado... Es muy malo para mi programa".

¿Qué hace ahora Martínez con los 100 talentos a los que entrena en su academia de Valencia? Martínez: "No puedo dejar que los talentos actúen en el Junior GP durante años. Los patrocinadores pagan mucho menos dinero allí. Es imposible. También hay grandes equipos compitiendo en la European Talent Cup".

Pero para el Campeonato JuniorGP de Moto3 y el Europeo de Moto2 la edad mínima se ha elevado a 16 años, en la European Talent Cup a 14 años.

Hasta ahora, hay reglas de excepción: El ganador absoluto de la Red Bull Rookies Cup y del Campeonato del Mundo Junior puede pasar al Campeonato del Mundo de Moto3 a los 16 años tras ganar el título a partir de este año, y sólo a los 17 en 2024.

¿Habría que permitir que los tres primeros de estos dos campeonatos júnior accedan al GP a los 17 años? "Creo que sería una buena idea", afirma Martínez, que ha ganado cuatro títulos mundiales (80 y 125cc) como piloto.

Tras la introducción de los nuevos límites de edad, el holandés Zonta van den Goorbergh, por ejemplo, que sólo tiene 17 años desde el 1 de diciembre de 2022, entró en el Campeonato del Mundo de Moto2 con la misma edad de 16 años el año pasado con el RW Racing - omitiendo la categoría de Moto3. Fermín Aldeguer, del equipo Speed-up, también tiene sólo 17 años y ya está disputando su segunda temporada en el Campeonato del Mundo de Moto2 con la Boscoscuro.

Ahora los jóvenes pilotos de los campeonatos junior están notando los efectos de los estrictos y precipitados nuevos límites de edad. Álvaro Carpe, ya ganador de una ronda de la Red Bull Rookies Cup en Misano, no celebrará su 18º cumpleaños hasta el 5 de junio de 2025.

Resultados Moto3, Misano (10 de septiembre):

1º Alonso, GASGAS, 20 Rdn en 34:04.490 min.

2º Masia, Honda, + 0.036 seg.

3º Öncü, KTM, + 0,237

4º Muñoz, KTM, + 0,764

5º Veijer, Husqvarna, + 4,800

6º Toba, Honda, + 7,782

7º Sasaki, Husqvarna, + 7.862

8º Ortolá, KTM, + 8,072

9º Rueda, KTM, + 8.167

10º Fenati, Honda, + 8,353

11º Furusato, Honda, + 8,402

12º Moreira, KTM, + 9,075

13º Nepa, KTM, + 9,107

14º Yamanaka, GASGAS, + 10.846

15º Suzuki, Honda, + 11.352

16º Holgado, KTM, + 11,441

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 12 de 20 carreras:

1º Holgado, 161 puntos. 2º Sasaki 157. 3º Masiá 149. 4º Öncü 144. 5º Alonso 140. 6º Ortolá 132. 7º Moreira 98. 8º Rueda 88. 9º Nepa 70. 10º Muñoz 66. 11º Artigas 60. 12º Toba 59. 13º Veijer 58. 14º Yamanaka 54. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 33. 17. Salvador 31. 18. Fenati 29. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. KTM, 249 puntos. 2. Honda 190 3. Husqvarna 162. 4. GASGAS 157. 5. CFMOTO 65.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Red Bull KTM Ajo, 232 puntos. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 215. 3. Angeluss MTA Team 202. 4. Leopard Racing 199. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 194. 6. Red Bull KTM Tech3, 163. 7. MT Helmets-MSi 103. 8. SIC58 Squadra Corse, 194 puntos. SIC58 Squadra Corse 92. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 10. BOE Motorsports 66. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.