Aspar Martinez : la limite d'âge de 18 ans l'agace

Après les accidents mortels de quatre jeunes espoirs de la saison 2021, qui ont également coûté la vie à Jason Dupasquier et Dean Berta Viñales, la limite d'âge en GP et dans les séries de jeunes a été relevée. Mais les effets collatéraux de ces décisions parfois précipitées n'ont pas été suffisamment pris en compte.

Quoi qu'il en soit, pour la première fois, les rookies GP des catégories Moto3 et Moto2 ne pourront se battre pour des points de championnat du monde qu'à l'âge de 18 ans lors de la saison 2023. Dans le championnat du monde 125, l'âge minimum était encore temporairement de 15 ans à l'époque de Stefan Bradl, Sandro Cortese et Jonas Folger.

Le propriétaire de l'équipe et fabricant de motos Moto2 Luca Boscoscuro, qui a remporté avec Alonso Lopez les manches du championnat du monde Moto2 à Misano et Phillip Island en 2022 et a triomphé avec Fermin Aldeguer en 2021 dans le championnat d'Europe Moto2, plaide donc pour de nouvelles prescriptions techniques pour la catégorie Moto3. "À 18 ans, certains pilotes sont trop lourds et trop grands pour les monocylindres de 250 cm3 de 55 chevaux. C'est pourquoi je propose de les remplacer par des moteurs bicylindres de 400 ou 500 cm3. On obtient alors 70 à 75 CV, l'effet de souffle ne joue plus un rôle aussi surprenant, l'art du pilotage fait une plus grande différence qu'avec les 250", explique l'Italien, qui a remporté le championnat d'Europe 250 cm3 en 1995 en tant que pilote de course.

Cette proposition a trouvé un terrain fertile auprès de Dorna. Mais elle ne pourra être mise en œuvre que pour 2027, car les prescriptions techniques sont fixées jusqu'à cette date avec les constructeurs concernés (Honda et Pierer Mobility AG).

Que pense de cette idée le propriétaire de l'équipe espagnole Jorge "Aspar Martinez", qui a remporté le championnat du monde Moto3 en 2020 avec Albert Arenas sur KTM et en 2022 avec Izan Guevara sur GASGAS.

"Jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce sujet. Il est difficile d'en parler dès maintenant", explique Aspar Martinez. "Mais je suis d'accord, la situation dans le championnat du monde Moto3 a beaucoup changé. Le fait que les jeunes pilotes ne puissent désormais accéder au championnat du monde Moto3 qu'à l'âge de 18 ans au lieu de 16 est un gros problème. Car en Espagne, nous avons un énorme réservoir de talents motocyclistes âgés de dix, onze ou douze ans. En tant qu'équipe, nous investissons beaucoup, beaucoup d'argent dans ces garçons afin de les préparer pour le championnat du monde. Mais maintenant, ils doivent attendre deux ans de plus que par le passé pour entrer en GP... C'est très mauvais pour mon programme".

Que fait maintenant Martinez avec les 100 talents qu'il fait encadrer par 28 collaborateurs dans son académie à Valence ? Martinez : "Je ne peux pas laisser les talents se produire pendant des années en JuniorGP. Là-bas, les sponsors paient aussi beaucoup moins d'argent. C'est impossible. Il y a aussi de grandes équipes qui participent à l'European Talent Cup".

Mais l'âge minimum a été relevé à 16 ans pour le championnat Moto3 JuniorGP et le championnat d'Europe Moto2, et à 14 ans pour l'European Talent Cup.

Jusqu'à présent, il existe des règles d'exception : Le vainqueur du classement général de la Red Bull Rookies-Cup et du championnat du monde junior peut, depuis cette année, accéder au championnat du monde Moto3 dès l'âge de 16 ans après avoir remporté le titre, et seulement à 17 ans en 2024.

Devrait-on éventuellement permettre aux trois premiers de ces deux championnats de jeunes de débuter en GP à 17 ans ? "Je pense que ce serait une bonne idée", répond Martinez, qui a remporté quatre titres de champion du monde (80 et 125 cm3) en tant que pilote de course.

Après l'introduction des nouvelles limites d'âge, le Néerlandais Zonta van den Goorbergh, qui n'a que 17 ans depuis le 1er décembre 2022, a par exemple fait son entrée dans le championnat du monde Moto2 dès l'année précédente, à 16 ans, chez RW Racing, en faisant l'impasse sur la catégorie Moto3. Fermin Aldeguer, du team Speed-up, n'a lui aussi que 17 ans et dispute déjà sa deuxième saison de championnat du monde Moto2 sur la Boscoscuro.

Aujourd'hui, les jeunes pilotes issus des championnats juniors ressentent les effets des nouvelles limites d'âge strictes et introduites à la hâte. Álvaro Carpe, déjà vainqueur de la Red Bull-Rookies-Cup à Misano, ne fêtera son 18ème anniversaire que le 5 juin 2025.

Résultats Moto3, Misano (10 septembre) :

1. Alonso, GASGAS, 20 rdn en 34:04,490 min

2. Masia, Honda, + 0,036 sec

3. Öncü, KTM, + 0,237

4. Muñoz, KTM, + 0,764

5. Veijer, Husqvarna, + 4,800

6. Toba, Honda, + 7,782

7. Sasaki, Husqvarna, + 7,862

8. Ortolá, KTM, + 8,072

9. Rueda, KTM, + 8,167

10. Fenati, Honda, + 8,353

11. Furusato, Honda, + 8,402

12. Moreira, KTM, + 9,075

13. Nepa, KTM, + 9,107

14. Yamanaka, GASGAS, + 10,846

15. Suzuki, Honda, + 11,352

16e Holgado, KTM, + 11,441

Classement du championnat du monde Moto3 après 12 courses sur 20 :

1. Holgado, 161 points. 2. Sasaki 157. 3. Masiá 149. 4. Öncü 144. 5. Alonso 140. 6. Ortolá 132. 7. Moreira 98. 8. Rueda 88. 9. Nepa 70. 10. Muñoz 66. 11. Artigas 60. 12. Toba 59. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 54. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 33. 17. Salvador 31. 18. Fenati 29. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 249 points. 2. Honda 190 3. Husqvarna 162. 4. GASGAS 157. 5. CFMOTO 65.



Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 232 points. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 215. 3. Angeluss MTA Team 202. 4. Leopard Racing 199. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 194. 6. Red Bull KTM Tech3, 163. 7. MT Helmets-MSi 103. 8. SIC58 Squadra Corse 92. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 9. 10. BOE Motorsports 66. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.