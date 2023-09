Aspar Martinez: il limite di età di 18 anni lo infastidisce

Dopo gli incidenti mortali di quattro giovani piloti di belle speranze nella stagione 2021, che hanno tolto la vita anche a Jason Dupasquier e al decano Berta Viñales, è stato innalzato il limite di età nelle gare GP e nelle serie junior. Tuttavia, gli effetti collaterali di queste decisioni talvolta affrettate non sono stati sufficientemente considerati.

In ogni caso, i debuttanti del GP nelle classi Moto3 e Moto2 potranno lottare per i punti del Campionato del Mondo solo a 18 anni, per la prima volta nella stagione 2023. Nel Campionato del Mondo 125cc, l'età minima era temporaneamente ancora di 15 anni quando correvano Stefan Bradl, Sandro Cortese e Jonas Folger.

Il proprietario del team e costruttore di moto Moto2 Luca Boscoscuro, che ha vinto le gare del Campionato del Mondo Moto2 a Misano e Phillip Island nel 2022 con Alonso Lopez e ha trionfato nel Campionato Europeo Moto2 nel 2021 con Fermin Aldeguer, chiede quindi un nuovo regolamento tecnico per la classe Moto3. "A 18 anni, alcuni piloti sono troppo pesanti e troppo grandi per i monocilindrici 250cc da 55 CV. Per questo suggerisco di sostituirli con motori a due cilindri da 400 o 500 cc. In questo modo si ottengono 70-75 CV, la scia non gioca più un ruolo così sorprendente e l'abilità di guida fa la differenza rispetto alle 250", afferma l'italiano, che nel 1995 ha vinto il Campionato Europeo 250cc come pilota.

Questa proposta ha trovato terreno fertile alla Dorna. Tuttavia, potrà essere attuata solo per il 2027, perché i regolamenti tecnici con i produttori coinvolti (Honda e Pierer Mobility AG) sono fissati fino ad allora.

Cosa dice di questa idea il proprietario del team spagnolo Jorge "Aspar Martinez", che ha vinto il Campionato del Mondo Moto3 nel 2020 con Albert Arenas su KTM e nel 2022 con Izan Guevara su GASGAS.

"Finora non ci ho pensato molto. È difficile parlarne in questo momento", afferma Aspar Martinez. "Ma sono d'accordo, la situazione nel Campionato del Mondo Moto3 è cambiata molto. Il fatto che in futuro i giovani piloti possano entrare nel Campionato del Mondo Moto3 solo a 18 anni, anziché a 16, è un grosso problema. Perché in Spagna abbiamo un'enorme riserva di talenti motociclistici di dieci, undici o dodici anni. Come squadra, investiamo molto, molti soldi in questi ragazzi per farli crescere per il Campionato del Mondo. Ma ora devono aspettare due anni in più rispetto al passato per entrare nei GP... È molto negativo per il mio programma".

Cosa farà ora Martinez con i 100 talenti che ha 28 membri dello staff che allenano nella sua accademia a Valencia? Martinez: "Non posso lasciare che i talenti si esibiscano nel GP Junior per anni. Gli sponsor pagano molto meno. È impossibile. Ci sono anche grandi squadre che gareggiano nella European Talent Cup".

Ma per il Campionato JuniorGP Moto3 e per il Campionato Europeo Moto2 l'età minima è stata portata a 16 anni, mentre per la European Talent Cup a 14 anni.

Per ora ci sono regole di eccezione: Il vincitore assoluto della Red Bull Rookies Cup e del Campionato del Mondo Junior può passare al Campionato del Mondo Moto3 a 16 anni dopo aver vinto il titolo a partire da quest'anno, e solo a 17 anni nel 2024.

Dovremmo consentire ai primi tre classificati di questi due campionati junior di accedere al GP a 17 anni? "Penso che sarebbe una buona idea", dice Martinez, che ha vinto quattro titoli mondiali (80 e 125cc) come pilota.

Dopo l'introduzione dei nuovi limiti di età, l'olandese Zonta van den Goorbergh, ad esempio, che ha solo 17 anni dal 1° dicembre 2022, l'anno scorso ha partecipato al Campionato del Mondo Moto2 alla stessa età di 16 anni con RW Racing - tralasciando la classe Moto3. Anche Fermin Aldeguer del team Speed-up ha solo 17 anni e sta già disputando la sua seconda stagione nel Campionato del Mondo Moto2 in sella alla Boscoscuro.

Ora i giovani piloti dei campionati juniores stanno sentendo gli effetti dei nuovi limiti di età, introdotti frettolosamente. Álvaro Carpe, già vincitore di un round della Red Bull Rookies Cup a Misano, compirà 18 anni solo il 5 giugno 2025.

Risultati Moto3, Misano (10 settembre):

1° Alonso, GASGAS, 20 Rdn in 34:04.490 min.

2° Masia, Honda, + 0,036 sec.

3° Öncü, KTM, + 0,237

4° Muñoz, KTM, + 0,764

5° Veijer, Husqvarna, + 4,800

6° Toba, Honda, + 7,782

7° Sasaki, Husqvarna, + 7.862

8° Ortolá, KTM, + 8.072

9° Rueda, KTM, + 8.167

10° Fenati, Honda, + 8.353

11° Furusato, Honda, + 8.402

12 Moreira, KTM, + 9.075

13° Nepa, KTM, + 9.107

14° Yamanaka, GASGAS, + 10.846

15° Suzuki, Honda, + 11.352

16° Holgado, KTM, + 11.441

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 12 gare su 20:

1° Holgado, 161 punti. 2° Sasaki 157. 3° Masiá 149. 4° Öncü 144. 5° Alonso 140. 6° Ortolá 132. 7° Moreira 98. 8° Rueda 88. 9° Nepa 70. 10° Muñoz 66. 11° Artigas 60. 12° Toba 59. 13° Veijer 58. 14° Yamanaka 54. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 33. 17. Salvador 31. 18. Fenati 29. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Campionato mondiale costruttori:

1° KTM, 249 punti. 2. Honda 190 3. Husqvarna 162. 4. GASGAS 157. 5. CFMOTO 65.



Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo, 232 punti. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 215. 3. Angeluss MTA Team 202. 4. Leopard Racing 199. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 194. 6. Red Bull KTM Tech3, 163. 7. MT Helmets-MSi 103. 8. SIC58 Squadra Corse 92. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 10. BOE Motorsports 66. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.