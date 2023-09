Equipas de Moto3 2024: Muitas surpresas, muitas saídas

Nada menos do que quatro pilotos de Moto3 estão a subir para o Campeonato do Mundo de Moto2. E porque os novos pilotos de GP têm agora de ter 18 anos, há uma grave falta de competências no Campeonato do Mundo de Moto3.

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Não ficou pedra sobre pedra nos alinhamentos das equipas do Campeonato do Mundo de Moto3 para a época de 2024. Porque alguns pilotos são eliminados por falta de competência de pilotagem, outros sobem para o Campeonato do Mundo de Moto2. Por exemplo, Jaume Masia (SAG), Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna), Diogo Moreira (Italtrans) e Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo).

No entanto, o líder do Campeonato do Mundo espanhol, Daniel Holgado (19), da equipa Red Bull KTM Tech3, decidiu manter-se na classe de 250cc por mais um ano. Isto porque a KTM está a construir uma nova moto de corrida de Moto3 pela primeira vez desde 2020 - e ele quer ganhar o seu segundo ou primeiro título de Moto3 em 2024. Nenhum piloto ganhou dois títulos mundiais consecutivos na classe pequena (125cc) desde Haruchika Aoki (1995 e 1996).

Algumas transferências não eram conhecidas até agora. Filippo Farioli (2023 ainda sem pontos) vai passar da equipa Red Bull KTM Tech3 para a equipa Rivacold Snipers Honda de Mirko Cecchini. Este facto é surpreendente, uma vez que o seu tio Arnaldo Farioli foi o importador da KTM para Itália durante décadas e a geração seguinte está agora a gerir a filial da KTM em Itália.

Até ao momento, ainda estão desempregados pilotos como Kelso, Suzuki, Toba, Yamanaka e Fenati.

O proprietário da equipa Liqui Moly-Husqvarna, Peter Öttl, continua à procura de um substituto viável para o candidato ao título Ayumu Sasaki, que está a subir para o Campeonato do Mundo de Moto2 com a Liqui Moly.

A equipa alemã CFMOTO-PrüstelGP, por outro lado, contratou o italiano Riccardo Rossi para 2024, ao lado de Xavier Artigas. O australiano Joel Kelso tem de sair. Em vez disso, Jacob Roulstone (que vem do Junior GP e da Red Bull Rookies Cup), um novo australiano, junta-se ao WRC.

Em geral, as equipas estão a ter dificuldade em encontrar pilotos porque os estreantes de Moto3 têm agora de ter 18 anos. Mas o espanhol Álvaro Carpe, que já ganhou uma corrida da Red Bull Rookies Cup em Misano, por exemplo, só vai celebrar o seu 18º aniversário a 5 de junho de 2025 (!).

A grelha de Moto3 de 2024

Rivacold Snipers Honda:

David Almansa, Matteo Bertelle

Angeluss MTA Team:

Stefano Nepa, Niccola Carraro

CFMOTO Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Riccardo Rossi

Vision Track Racing Team Honda

Scott Odgen? Joshua Whatley?

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Jacob Roulstone

Red Bull KTM Ajo

Xabiier Zurutuza, José Antonio Rueda

Leopardo Honda Racing

Jaume Masia, Tatsuki Suzuki

Equipa Aspar GASGAS

David Alonso, José Esteban?

SIC58 Squadra Corse Honda

Filippo Farioli, Luca Lunetta

Fábrica Liqui Moly Husqvarna

Collin Veijer, ?

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Ana Carrasco?

Honda Team Asia

Mario Aji, Tayo Furusato

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, Noah Dettwiler

MT Helmets-MSi KTM

Ivan Ortolá, Syarifuddin Azman

A grelha de Moto3 de 2023

Rivacold Snipers Honda:

Romano Fenati, Matteo Bertelle

Equipa Angeluss MTA

Stefano Nepa, Ivan Ortolá

CFMoto Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Joel Kelso

Equipa Honda Vision Track Racing

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Filippo Farioli

Red Bull KTM Ajo

Deniz Öncü, José Antonio Rueda

Leopardo Honda Racing

Jaume Masia, Tatsuki Suzuki

Equipa Aspar GASGAS

Ryusei Yamanaka, David Alonso

SIC58 Squadra Corse Honda

Kaito Toba, Riccardo Rossi

Liqui Moly Husqvarna Factory

Ayumu Sasaki, Collin Veijer

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Ana Carrasco

Honda Team Asia

Mario Aji, Tayo Furusato

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, David Salvador

MT Helmets-MSi KTM:

Diogo Moreira, Syarifuddin Azman