Officiel : Red Bull KTM-Tech3 avec Holgado & Roulstone

Le team Red Bull KTM-Tech 3 d'Hervé Poncharal a officiellement confirmé aujourd'hui ce que SPEEDWEEK.com avait déjà annoncé en milieu de semaine dernière : L'ancien pilote de la Red Bull Rookies Cup Jacob Roulstone renforcera l'écurie la saison prochaine aux côtés du leader du championnat du monde Daniel Holgado sur la KTM RC4.

Holgado a déjà remporté trois victoires en Moto3 GP cette année, mais il a perdu une grande partie de son avance en raison de problèmes persistants de "pompe à bras" et n'a ramené que 4 points d'avance en Inde. L'Espagnol d'Alicante, âgé de 18 ans, a déjà remporté le championnat du monde junior au sein de l'équipe Asgar GASGAS et ne disputera que sa deuxième saison complète de GP en 2023.

Jacob Roulstone, 18 ans, a terminé la Rookies Cup dans le top 5 et a obtenu une deuxième place comme meilleur résultat en course.

L'"Aussie" a également remporté des courses de l'European Talent Cup et se maintient dans le top 5 du championnat du monde junior 2023.

"Je suis très heureux de pouvoir rester une année de plus dans l'équipe Red Bull KTM-Tech3", a assuré Dani Holgado. "L'équipe d'Hervé est comme une famille pour moi. Quand tu te sens aussi bien, tu peux réaliser de très bonnes performances. Je ne sais pas encore comment cette saison va se terminer pour nous, mais quel que soit le résultat après la finale, je suis toujours jeune - et. j'ai besoin d'une saison supplémentaire en championnat du monde Moto3. C'est la bonne décision pour la suite de ma carrière, je suis donc ravi de notre plan pour 2024 et je remercie KTM, Red Bull et Tech3 pour leur confiance. Réalisons encore de grandes choses ensemble !"

"Je suis vraiment excité après avoir appris que je vais rejoindre le team Red Bull KTM Tech3" a déclaré Jacob Roulstone. "Ils ont beaucoup d'expérience et ont amené de nombreux excellents pilotes au sommet. Je viens de la Red Bull Rookies Cup et du GP junior, le saut vers la catégorie GP ne sera donc pas facile. Mais avec cet environnement fort et mon ambition, nous allons faire une saison rookie décente".