Ufficiale: Red Bull KTM-Tech3 con Holgado e Roulstone

Il team Red Bull KTM Tech 3 di Hervé Poncharal ha confermato oggi ufficialmente quanto SPEEDWEEK.com aveva già annunciato a metà della scorsa settimana: Il precedente pilota della Red Bull Rookies Cup Jacob Roulstone rafforzerà la squadra corse nella prossima stagione al fianco del leader del Campionato del Mondo Daniel Holgado sulla KTM RC4.

Holgado ha già conquistato tre vittorie nei GP della Moto3 quest'anno, ma ha perso gran parte del suo vantaggio a causa di persistenti problemi di "arm pump", portando in India solo 4 punti. Il 18enne spagnolo di Alicante ha già vinto il Campionato del Mondo Junior con il team Asgar GASGAS e sta disputando solo la sua seconda stagione completa di GP nel 2023.

Il 18enne Jacob Roulstone ha concluso la Rookies Cup nella top-5 e ha ottenuto un secondo posto come miglior risultato in gara.

L'australiano ha vinto anche gare della European Talent Cup e si mantiene nella top-5 del Campionato del Mondo Junior 2023.

"Sono molto felice di rimanere con il team Red Bull KTM-Tech3 per un altro anno", ha assicurato Dani Holgado. "Il team di Hervé è come una famiglia per me. Quando ti senti così a tuo agio, puoi ottenere ottime prestazioni. Non so ancora come finirà questa stagione per noi, ma qualunque sia il risultato dopo la finale, sono ancora giovane e ho bisogno di un'altra stagione nel Campionato del Mondo Moto3. Questa è la decisione giusta per continuare la mia carriera, quindi sono felice del nostro piano per il 2024. Ringrazio KTM, Red Bull e Tech3 per la fiducia. Facciamo ancora grandi cose insieme!".

"Sono davvero entusiasta ora che so che mi unirò al team Red Bull KTM Tech3" ha dichiarato Jacob Roulstone. "Hanno una grande esperienza e hanno portato molti ottimi piloti ai vertici. Vengo dalla Red Bull Rookies Cup e dalla Junior GP, quindi il salto alla classe GP non sarà facile. Ma con questo ambiente forte e con la mia ambizione, avremo una discreta stagione da rookie".