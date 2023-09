Oficial: Red Bull KTM-Tech3 com Holgado & Roulstone

Com Filippo Farioli até agora sem pontos, a equipa Red Bull Tech3 está a trazer um talento australiano, Jacob Roulstone, para correr ao lado do líder do campeonato mundial Dani Holgado no Campeonato do Mundo de Moto3.

A equipa Red Bull KTM Tech 3 de Hervé Poncharal confirmou hoje oficialmente o que o SPEEDWEEK.com já tinha anunciado no meio da semana passada: O anterior piloto da Red Bull Rookies Cup, Jacob Roulstone, vai reforçar a equipa na próxima temporada ao lado do líder do Campeonato do Mundo, Daniel Holgado, na KTM RC4.

Holgado já conquistou três vitórias no Moto3 GP este ano, mas perdeu grande parte da sua liderança devido a problemas persistentes de "bomba de braço", trazendo apenas 4 pontos para a Índia. O espanhol de Alicante, de 18 anos, já venceu o Campeonato do Mundo Júnior com a equipa Asgar GASGAS e vai disputar apenas a sua segunda temporada completa de GP em 2023.

Jacob Roulstone, de 18 anos, terminou a Rookies Cup no top-5 e alcançou um segundo lugar como o seu melhor resultado na corrida.

O "Aussie" também venceu corridas na Taça Europeia de Talentos e mantém-se no top-5 do Campeonato do Mundo Júnior de 2023.

"Estou muito feliz por ficar com a equipa Red Bull KTM-Tech3 por mais um ano", assegurou Dani Holgado. "A equipa do Hervé é como uma família para mim. Quando nos sentimos tão confortáveis, podemos ter um desempenho muito bom. Ainda não sei como vai terminar esta época para nós, mas seja qual for o resultado após a final, ainda sou jovem - e preciso de mais uma época no Campeonato do Mundo de Moto3. Esta é a decisão certa para continuar a minha carreira, por isso estou satisfeito com o nosso plano para 2024. Agradeço à KTM, à Red Bull e à Tech3 pela confiança. Vamos alcançar mais coisas fantásticas juntos!"

"Estou muito entusiasmado agora que sei que me vou juntar à equipa Red Bull KTM Tech3", disse Jacob Roulstone. "Eles têm muita experiência e trouxeram muitos pilotos excelentes para o topo. Venho da Red Bull Rookies Cup e da Junior GP, por isso o salto para a classe GP não vai ser fácil. Mas com este ambiente forte e com a minha ambição, vamos ter uma boa época de estreante."