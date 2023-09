Inde : Victoire écrasante de Masia (Honda) en Moto3

C'est sous le soleil, avec une température de 33 degrés pour l'air et de 46 degrés pour l'asphalte, que la première course de GP jamais organisée sur le sol indien a débuté. Après des qualifications divisées en deux par la pluie, Jaume Masia a décroché la pole position sur sa Leopard-Honda. Le leader du championnat du monde, Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), s'est élancé de la 18e place.

Deniz Öncü, l'un des prétendants au titre, a même pris place en fin de grille. De plus, le pilote Red Bull-KTM-Ajo a dû effectuer une pénalité de longue durée. La raison : Lors de la FP3 du samedi matin, Öncü n'a pas respecté les instructions du directeur médical après un crash à l'entrée de la pitlane, puis il a également ignoré un drapeau noir.

Le vétéran Romano Fenati était absent en raison d'une blessure au pied gauche.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : le poleman Masia prend la tête devant Sasaki et Bertelle.



1er tour : Moreira se glisse à la troisième place devant Bertelle. Holgado, neuvième, est déjà dans le top 10.



2e tour : Kelso part violemment au virage 3 sur un highsider, mais se relève peu après. Öncü effectue la pénalité de longue durée, il est 27e et dernier à environ 8,5 secondes de la tête.



3ème tour : Le duo de tête composé de Masia et Sasaki a environ une seconde d'avance sur Bertelle, Moreira et Toba. Derrière, il y a à nouveau un petit écart avec le groupe mené par Veijer.



4ème tour : Chute de Bertelle dans le virage 1 ! Il s'en sort indemne, mais perd ainsi l'occasion d'obtenir un résultat de premier plan.



5e tour : Masia continue de mener devant Sasaki, mais l'écart s'est creusé derrière lui. Toba et Veijer forment maintenant le premier duo de poursuivants, Moreira est relégué dans le groupe suivant. Chute de Salvador au virage 12.



6e tour : Veijer reprend la 3e place à Toba. Derrière, Alonso mène un groupe de sept coureurs avec Holgado, Ortolá, Moreira, Muñoz, Rossi et Furusato. Chute d'Azman dans le virage 4.



8ème tour : Masia et Sasaki ont maintenant plus de deux secondes et demie d'avance sur le reste du peloton. Le groupe de poursuivants se disperse un peu.



9e tour : Moreira doit effectuer une pénalité de longue durée pour avoir dépassé plusieurs fois les "track limits" et recule ainsi à la 13e place.



10e tour : En tête, Sasaki continue de suivre Masia. Chute de Furusato au virage 4, il continue à rouler en queue de peloton.



11e tour : Masia parvient à prendre 0,8 seconde d'avance sur Sasaki. Veijer se rapproche un peu, il reste encore 1,6 sec entre les deux pilotes Husqvarna. Chute d'Ogden au virage 12, Suzuki ne peut pas l'éviter - mais heureusement, les deux pilotes s'en sortent indemnes.



12e tour : Masia s'échappe à l'avant. Sasaki doit s'orienter vers l'arrière, car Veijer se rapproche avec Toba dans son sillage.



13e tour : Masia porte son avance à 2,5 secondes. Dans la lutte pour les places restantes sur le podium, Veijer et Toba sont maintenant à la hauteur de Sasaki. Holgado, cinquième, accuse un retard de plus de cinq secondes sur ce groupe.



14e tour : Toba passe devant Veijer pour la 3e place, mais le trio reste très groupé.



15ème tour : Masia roule 4,5 secondes devant les premiers poursuivants vers une victoire sans encombre. Derrière, le suspense reste entier, Toba ne parvient à se maintenir que brièvement devant Sasaki. Le pilote SIC58-Honda passe par-dessus les limites de la piste dans son combat et reçoit un "track limits warning".



Dernier tour : Masia gagne haut la main. Derrière, on assiste à une intense lutte à trois, dont Veijer sort avec une chute - justement après un contact avec son coéquipier Sasaki. Dans les derniers mètres, Toba s'assure la deuxième place face à son compatriote japonais.

Résultats Moto3, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Masia, Honda, 16 rdn

2. Toba, Honda, + 5,477 sec.

3. Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4. Holgado, KTM, + 8,117

5. Alonso, GASGAS, + 8,240

6. Muñoz, KTM, + 9,426

7. Rossi, Honda, + 9,430

8. Ortolá, KTM, + 11,635

9. Nepa, KTM, + 12,409

10. Rueda, KTM, + 16,106

11. Farioli, KTM, + 16,323

12. Artigas, CFMOTO, + 16,431

13. Moreira, KTM, + 19,304

14. Öncü, KTM, + 22,933

15e Yamanaka, GASGAS, + 26,053