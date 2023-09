India: vittoria superiore di Masia (Honda) in Moto3

La prima gara del GP in terra indiana è iniziata sotto il sole, con una temperatura dell'aria di 33 gradi e dell'asfalto di 46 gradi. Jaume Masia su Leopard Honda era in pole position dopo una sessione di qualifiche divisa in due dalla pioggia. Il leader del campionato mondiale Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) è partito solo dalla 18a posizione.

Deniz Öncü, uno dei contendenti al titolo, è partito dalla fine della griglia. Il pilota del Red Bull KTM Ajo ha dovuto scontare anche una penalità di un giro lungo. Il motivo: Nelle FP3 di sabato mattina, Öncü aveva prima disatteso le istruzioni del direttore medico dopo una caduta all'ingresso della corsia dei box e poi anche una bandiera nera.

Il veterano Romano Fenati era assente per un infortunio al piede sinistro.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: il poleman Masia prende il comando davanti a Sasaki e Bertelle.



1° giro: Moreira passa in terza posizione davanti a Bertelle, mentre Holgado è già nella top-10 in nona posizione.



2° giro: Kelso esce di strada alla curva 3 con un highsider, ma si rimette in piedi poco dopo. Öncü completa il long-lap di penalità, al 27° e ultimo posto, con un ritardo di circa 8,5 secondi dai leader.



3° giro: Il duo di testa composto da Masia e Sasaki ha un distacco di circa un secondo da Bertelle, Moreira e Toba. Dietro di loro c'è di nuovo un piccolo distacco dal gruppo guidato da Veijer.



Giro 4: Bertelle cade alla curva 1! Rimane illeso, ma perde l'occasione di un risultato di vertice assoluto.



5° giro: Masia continua a condurre davanti a Sasaki, mentre alle sue spalle il distacco aumenta. Il primo duo di inseguitori è ora composto da Toba e Veijer, mentre Moreira rientra nel gruppo successivo. Salvador cade alla curva 12.



Giro 6: Veijer conquista il 3° posto da Toba. Dietro di lui Alonso guida un gruppo di sette con Holgado, Ortolá, Moreira, Muñoz, Rossi e Furusato. Azman cade alla curva 4.



Giro 8: Masia e Sasaki hanno ora più di due secondi e mezzo di vantaggio sul resto del gruppo. Il gruppo degli inseguitori si sta allontanando un po'.



9° giro: Moreira deve scontare una penalità lunga per aver superato più volte i limiti della pista e retrocede in 13° posizione.



10° giro: Sasaki continua a tallonare Masia in testa. Furusato cade alla curva 4 e continua a rimanere nelle retrovie.



Giro 11: Masia riesce a guadagnare 0,8 secondi su Sasaki. Veijer si avvicina un po', ma ci sono ancora 1,6 secondi tra i due piloti Husqvarna. Ogden cade alla curva 12, la Suzuki non riesce a liberarsi, ma fortunatamente entrambi rimangono illesi.



Giro 12: Masia passa in testa e se ne va. Sasaki deve guardarsi alle spalle, perché Veijer si sta avvicinando con Toba al seguito.



13° giro: Masia allunga il suo vantaggio a 2,5 secondi. Nella lotta per i posti rimanenti del podio, Veijer e Toba sono ora vicini a Sasaki. Holgado, al quinto posto, è a più di cinque secondi da questo gruppo.



14° giro: Toba passa al terzo posto davanti a Veijer, ma il trio rimane vicino.



15° giro: Masia ha 4,5 secondi di vantaggio sui primi inseguitori e si aggiudica una vittoria incontrastata. Dietro di lui la situazione rimane entusiasmante, Toba riesce a tenere testa a Sasaki solo per poco tempo. Il pilota della SIC58-Honda supera i limiti della pista nella lotta e riceve un "track limits warning".



Ultimo giro: Masia vince nettamente. Alle sue spalle si scatena un'intensa lotta a tre, dalla quale Veijer si congeda con una caduta, dopo un contatto con il compagno di squadra Sasaki. Negli ultimi metri Toba si è assicurato il secondo posto contro il connazionale giapponese.

Risultati Moto3, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Masia, Honda, 16 Rdn.

2° Toba, Honda, + 5,477 sec.

3° Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4° Holgado, KTM, + 8,117

5° Alonso, GASGAS, + 8,240

6° Muñoz, KTM, + 9,426

7° Rossi, Honda, + 9.430

8° Ortolá, KTM, + 11.635

9° Nepa, KTM, + 12.409

10° Rueda, KTM, + 16.106

11° Farioli, KTM, + 16.323

12° Artigas, CFMOTO, + 16.431

13° Moreira, KTM, + 19.304

14° Öncü, KTM, + 22.933

15° Yamanaka, GASGAS, + 26.053