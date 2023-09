Índia: Vitória superior de Masia (Honda) em Moto3

O ás da Leopard, Jaume Masia, dominou a primeira corrida de Moto3 no Circuito Internacional de Buddh para se aproximar de Dani Holgado na classificação do Campeonato do Mundo.

A primeira corrida de GP de sempre em solo indiano começou com sol, 33 graus de temperatura no ar e 46 graus no asfalto. Jaume Masia, com a Leopard Honda, partiu da pole position depois de uma sessão de qualificação dividida em duas devido à chuva. O líder do campeonato do mundo, Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), partiu apenas da 18ª posição.

Deniz Öncü, um dos candidatos ao título, arrancou no final da grelha. O piloto da Red Bull KTM Ajo também teve de cumprir uma longa penalização por volta. A razão para tal: No FP3, na manhã de sábado, Öncü começou por desrespeitar as instruções do Diretor Médico, depois de uma queda na entrada das boxes e, posteriormente, de uma bandeira preta.

O veterano Romano Fenati esteve ausente devido a uma lesão no pé esquerdo.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Largada: O pole-setter Masia assume a liderança à frente de Sasaki e Bertelle.



Volta 1: Moreira passa para o terceiro lugar, à frente de Bertelle, com Holgado já no top-10, em nono.



2ª volta: Kelso cai com força na curva 3 com um highsider, mas recupera pouco depois. Öncü cumpre a penalização da volta longa, em 27º e último lugar, a cerca de 8,5 segundos dos líderes.



3ª volta: O duo de líderes composto por Masia e Sasaki tem uma diferença de cerca de um segundo para Bertelle, Moreira e Toba. Atrás deles, há novamente uma pequena diferença para o grupo liderado por Veijer.



Volta 4: Bertelle despista-se na curva 1! Mantém-se ileso, mas perde a oportunidade de obter um resultado de topo absoluto.



5ª volta: Masia continua a liderar à frente de Sasaki, atrás dele a diferença está a aumentar. O primeiro duo de perseguição é agora Toba e Veijer, Moreira cai para o grupo seguinte. Salvador despista-se na curva 12.



Volta 6: Veijer assume o 3º lugar de Toba. Atrás dele, Alonso lidera um grupo de sete com Holgado, Ortolá, Moreira, Muñoz, Rossi e Furusato. Azman despista-se na curva 4.



Volta 8: Masia e Sasaki estão agora mais de dois segundos e meio à frente do resto do pelotão. O grupo de perseguição está a afastar-se um pouco.



9ª volta: Moreira tem de cumprir uma penalização de longa duração por exceder os limites da pista várias vezes e cai para a 13ª posição.



Volta 10: Sasaki continua a seguir Masia na frente. Furusato bate na curva 4 e continua na parte de trás do pelotão.



Volta 11: Masia consegue ganhar 0,8 s sobre Sasaki. Veijer aproxima-se um pouco mais, mas ainda há 1.6 seg entre os dois pilotos da Husqvarna. Ogden cai na curva 12, Suzuki não consegue sair do caminho - mas felizmente ambos permanecem ilesos.



Volta 12: Masia sobe e afasta-se na frente. Sasaki tem de olhar para trás, porque Veijer está a aproximar-se com Toba a reboque.



Volta 13: Masia aumenta a sua vantagem para 2,5 segundos. Na luta pelos restantes lugares do pódio, Veijer e Toba estão agora perto de Sasaki. Holgado, em quinto lugar, está mais de cinco segundos atrás deste grupo.



Volta 14: Toba passa à frente de Veijer para o terceiro lugar, mas o trio continua junto.



Volta 15: Masia tem 4,5 segundos de vantagem sobre os primeiros perseguidores e conquista uma vitória incontestada. Atrás dele continua emocionante, Toba só consegue manter-se à frente de Sasaki por um curto período de tempo. O piloto da SIC58-Honda ultrapassa os limites da pista durante a luta e recebe um "aviso de limites da pista".



Última volta: Masia vence com superioridade. Atrás dele, há uma intensa luta a três, da qual Veijer se despede com uma queda - depois de um contacto com o seu colega de equipa Sasaki, entre outras coisas. Nos últimos metros, Toba garantiu o segundo lugar contra o seu compatriota japonês.

Resultados Moto3, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Masia, Honda, 16 Rdn.

2º Toba, Honda, + 5,477 s

3º Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4º Holgado, KTM, + 8.117

5º Alonso, GASGAS, + 8.240

6º Muñoz, KTM, + 9,426

7º Rossi, Honda, + 9,430

8º Ortolá, KTM, + 11,635

9º Nepa, KTM, + 12,409

10º Rueda, KTM, + 16,106

11º Farioli, KTM, + 16.323

12º Artigas, CFMOTO, + 16.431

13º Moreira, KTM, + 19.304

14º Öncü, KTM, + 22.933

15º Yamanaka, GASGAS, + 26.053