CFMOTO 2024 avec Xavier Artigas et Riccardo Rossi

Avec cinq places dans le top 10 lors des cinq premières courses, Xavier Artigas a débuté la saison avec beaucoup d'espoir. Lors du Grand Prix des Etats-Unis, le vainqueur du GP d'Espagne du team allemand CFMOTO-PrüstelGP a brillé en terminant troisième. Son coéquipier Joel Kelso a également su convaincre lors de l'ouverture de la saison au Portugal avec une neuvième place. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, le manque d'attention de l'Australien lui a été fatal. Il a percuté le vainqueur Daniel Holgado en liesse, s'est cassé la cheville lors du choc et a manqué deux courses par la suite.

Au lieu de se rapprocher des leaders, les deux pilotes du CFMOTO semblaient avoir enclenché la marche arrière. Kelso a certes fait preuve d'une grande rapidité lors des qualifications - il s'est placé sur la première ligne de départ au Mugello, à Assen et en Catalogne -, mais en course, il n'a pas répondu aux attentes élevées. Artigas a lui aussi livré des performances discrètes et n'a pas réussi à obtenir un autre résultat dans le top 10 après le GP de France.

Au cours des dernières courses, il est apparu que Kelso allait devoir céder sa place au sein de l'équipe CFMOTO-PrüstelGP. Lors du "Indian Oil Grand Prix of India", le manager de l'équipe Florian Prüstel a confirmé le duo de pilotes pour la saison 2024 et continue de faire confiance au talent du Catalan Artigas, âgé de 20 ans. Son nouveau coéquipier au sein de l'écurie germano-chinoise sera l'Italien Riccardo Rossi, âgé de 21 ans, qui est actuellement encore au service de SIC58 Squadra Corse.

"En tant qu'équipe d'usine, il y aura beaucoup de nouveautés pour nous l'année prochaine. Nous avons déjà pu tester les nouveaux pneus Pirelli, mais la moto elle-même subira aussi quelques modifications techniques. Le calendrier des courses devient encore plus international, c'est pourquoi il était clair pour nous très tôt que nous voulions miser sur l'expérience et la sécurité de conduite de pilotes expérimentés de Moto3", explique le team manager Prüstel pour justifier l'engagement d'Artigas et de Rossi.

"Nous continuons à nous accrocher à Artigas, nous croyons fermement en lui et en son potentiel. Il a déjà remporté une victoire en Moto3 et d'autres podiums, nous savons donc qu'il a tout ce qu'il faut pour être au top. En prolongeant notre collaboration, nous voulons lui donner la confiance et la force mentale nécessaires pour se concentrer pleinement sur la saison en cours. Xavi est un pilote très talentueux et ambitieux qui, comme nous, a un objectif clair en tête. Ensemble, nous allons travailler dur pour être les plus performants sur la piste".

"L'Italien Riccardo Rossi était dans notre ligne de mire depuis un certain temps déjà et nous l'avons maintenant engagé. Nous sommes très heureux de cette collaboration, car Riccardo a déjà pu se distinguer dans le passé. L'avoir également comme pilote d'usine CFMOTO va nous renforcer en tant qu'équipe dans le championnat et nous pourrons continuer à progresser ensemble".

"Je suis heureux de pouvoir courir une année de plus avec le CFMOTO Racing PrüstelGP. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que c'était la meilleure option de continuer à travailler ensemble. L'équipe me connaît et je connais l'équipe, je suis familier avec la moto et nous avons ainsi une bonne base pour continuer à travailler sur nos performances la saison prochaine et pour atteindre le niveau de performance que nous considérons tous comme un objectif majeur", a déclaré Artigas, convaincu de pouvoir franchir une nouvelle étape de développement l'année prochaine.

"Je suis très heureux d'avoir signé un contrat avec CFMOTO Racing PrüstelGP. Le passage à l'équipe d'usine CFMOTO est très excitant pour moi et je suis impatient de pouvoir enfin tester la moto à la fin de la saison. C'est la première fois que je vais rouler pour une équipe d'usine ; c'est une motivation supplémentaire et je me réjouis des possibilités qui s'offrent à moi. Je suis très optimiste quant à l'alchimie entre l'équipe et moi et je pense que nous allons accomplir de grandes choses ensemble", a déclaré Rossi en se réjouissant de cette future collaboration.

"2024 sera la troisième saison de CFMOTO Racing dans le paddock Moto3. Nous pensons que Riccardo Rossi, avec son caractère fort et brillant, sera un atout et un partenaire formidable. Rossi et Artigas ont l'expérience et la maturité pour nous pousser en avant en tant que marque et tirer le maximum des motos", ajoute Su Zhen, directeur du développement de CFMOTO Racing.

Résultats Moto3, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Masia, Honda, 16 rdn en 31:58,245 min.

2. Toba, Honda, + 5,477 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4. Holgado, KTM, + 8,117

5. Alonso, GASGAS, + 8,240

6. Muñoz, KTM, + 9,426

7. Rossi, Honda, + 9,430

8. Ortolá, KTM, + 11,635

9. Nepa, KTM, + 12,409

10. Rueda, KTM, + 16,106

11. Farioli, KTM, + 16,323

12. Artigas, CFMOTO, + 16,431

13. Moreira, KTM, + 19,304

14. Öncü, KTM, + 22,933

15e Yamanaka, GASGAS, + 26,053

Classement du championnat du monde Moto3 après 13 des 20 courses :

1. Holgado, 174 points. 2. Masia 174. 3. Sasaki 173. 4. Alonso 151. 5. Öncü 146. 6. Ortolá 140. 7. Moreira 101. 8. Rueda 94. 9. Toba 79. 10. Nepa 77. 11. Muñoz 76. 12. Artigas 65. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 55. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 42. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 272 points. 2. Honda 215 3. Husqvarna 178. 4. GASGAS 168. 5. CFMOTO 69.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 240 points. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 231. 3. Leopard Racing 224. 4. Angeluss MTA Team 217. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 206. 6. Red Bull KTM Tech3, 181. 7. SIC58 Squadra Corse 121. 8. MTHelmets-MSi 106. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 83. 10. BOE Motorsports 76. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.