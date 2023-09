CFMOTO 2024 con Xavier Artigas e Riccardo Rossi

Il team manager Florian Prüstel ha confermato l'accoppiamento ufficiale dei piloti per la prossima stagione in occasione del GP d'India. Il CFMOTO Factory Team continuerà a fare affidamento su Xavier Artigas. Il suo compagno di squadra sarà Riccardo Rossi.

Con cinque piazzamenti nella top-10 nelle prime cinque gare, Xavier Artigas ha iniziato la stagione con speranza. Al Gran Premio degli Stati Uniti, il vincitore del GP di Spagna del team tedesco CFMOTO-PrüstelGP ha brillato con un terzo posto. Anche il suo compagno di squadra Joel Kelso ha saputo convincere con il 9° posto all'apertura della stagione in Portogallo. Dopo aver tagliato il traguardo, la disattenzione dell'australiano è stata la sua rovina. Ha colpito il vincitore esultante Daniel Holgado, si è rotto la caviglia nell'impatto e di conseguenza ha saltato due gare.

Invece di raggiungere i leader, sembrava che i due piloti CFMOTO avessero ingranato la retromarcia. In qualifica Kelso ha dimostrato più volte la sua velocità - al Mugello, ad Assen e in Catalunya era in prima fila - ma in gara è rimasto molto indietro rispetto alle grandi aspettative. Anche Artigas ha fornito prestazioni per lo più discrete e non è riuscito a ottenere un altro risultato tra i primi dieci dopo il GP di Francia.

Nelle ultime gare è apparso chiaro che Kelso avrebbe dovuto lasciare il team CFMOTO-PrüstelGP. In occasione del "Gran Premio dell'India", il team manager Florian Prüstel ha confermato l'accoppiata di piloti per la stagione 2024, continuando a confidare nel talento del ventenne catalano Artigas. Il suo nuovo compagno di squadra nella scuderia tedesco-cinese sarà il 21enne italiano Riccardo Rossi, attualmente ancora al servizio della SIC58 Squadra Corse.

"Come team ufficiale, l'anno prossimo ci saranno molte novità per noi. Abbiamo già potuto provare i nuovi pneumatici Pirelli, ma anche la moto stessa subirà alcune modifiche tecniche. Il calendario delle gare sta diventando sempre più internazionale, quindi è stato chiaro fin da subito che volevamo affidarci all'esperienza e alla sicurezza di guida di piloti esperti della Moto3", ha dichiarato il team manager Prüstel, spiegando l'ingaggio di Artigas e Rossi.

"Continuiamo a tenere Artigas, crediamo fermamente in lui e nel suo potenziale. Ha già conquistato una vittoria nella classe Moto3 e altri podi, quindi sappiamo che ha le carte in regola per correre ai vertici. Estendendo la collaborazione, vogliamo dargli la fiducia e la forza mentale per concentrarsi pienamente sulla stagione in corso. Xavi è un corridore molto talentuoso e ambizioso che, come noi, ha un obiettivo chiaro in mente. Insieme lavoreremo sodo per dare il massimo in pista".

"Abbiamo tenuto d'occhio l'italiano Riccardo Rossi per un po' di tempo e ora lo abbiamo ingaggiato. Non vediamo l'ora di lavorare insieme, perché anche in passato Riccardo ha saputo mettersi in luce nel settore dei piloti. Averlo anche come pilota ufficiale CFMOTO ci rafforzerà come squadra nel campionato e potremo andare avanti insieme".

"Sono lieto di poter gareggiare per un altro anno con CFMOTO Racing PrüstelGP. Abbiamo concordato che era la scelta migliore per continuare a lavorare insieme. Il team mi conosce e io conosco il team, ho familiarità con la moto e quindi abbiamo una buona base per continuare a lavorare senza soluzione di continuità sulle nostre prestazioni nella prossima stagione e spingere nell'area delle prestazioni che tutti noi vediamo come un grande obiettivo davanti a noi", Artigas è fiducioso di fare il prossimo passo nello sviluppo il prossimo anno.

"Sono molto felice di aver firmato il contratto con CFMOTO Racing PrüstelGP. Il passaggio al Factory Team CFMOTO è molto emozionante per me e non vedo l'ora di poter finalmente provare la moto a fine stagione. È la prima volta che correrò per un team ufficiale; questa è una motivazione in più e non vedo l'ora di cogliere le opportunità che mi darà. Sono convinto che l'intesa tra me e la squadra sarà perfetta e che insieme riusciremo a fare molto", afferma Rossi, che guarda con fiducia alla futura collaborazione.

"Il 2024 sarà la terza stagione di CFMOTO Racing nel paddock della Moto3. Riteniamo che Riccardo Rossi, con il suo carattere forte e brillante, sarà un ottimo elemento e partner. Rossi e Artigas hanno l'esperienza e la maturità necessarie per spingerci oltre come marchio e ottenere il massimo dalle moto", ha aggiunto Su Zhen, responsabile dello sviluppo di CFMOTO Racing.

Risultati Moto3, Circuito di Buddh (24/9):

1° Masia, Honda, 16 Rdn in 31:58.245 min.

2° Toba, Honda, + 5,477 sec.

3° Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4° Holgado, KTM, + 8,117

5° Alonso, GASGAS, + 8,240

6° Muñoz, KTM, + 9.426

7° Rossi, Honda, + 9.430

8° Ortolá, KTM, + 11.635

9° Nepa, KTM, + 12.409

10° Rueda, KTM, + 16.106

11° Farioli, KTM, + 16.323

12° Artigas, CFMOTO, + 16.431

13° Moreira, KTM, + 19.304

14° Öncü, KTM, + 22.933

15° Yamanaka, GASGAS, + 26.053

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 13 gare su 20:

1° Holgado, 174 punti. 2. Masia 174. 3. Sasaki 173. 4. Alonso 151. 5. Öncü 146. 6. Ortolá 140. 7. Moreira 101. 8. Rueda 94. 9. Toba 79. 10. Nepa 77. 11. Muñoz 76. 12. Artigas 65. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 55. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 42. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° KTM, 272 punti. 2. Honda 215 3. Husqvarna 178. 4. GASGAS 168. 5. CFMOTO 69.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo, 240 punti. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 231. 3. Leopard Racing 224. 4. Angeluss MTA Team 217. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 206. 6. Red Bull KTM Tech3, 181. 7. SIC58 Squadra Corse 121. 8. MTHelmets-MSi 106. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 83. 10. BOE Motorsports 76. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.