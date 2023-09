CFMOTO 2024 com Xavier Artigas e Riccardo Rossi

O chefe de equipa Florian Prüstel confirmou no GP da Índia a dupla oficial de pilotos para a próxima época. A CFMOTO Factory Team vai continuar a contar com Xavier Artigas. O seu companheiro de equipa será Riccardo Rossi.

Com cinco resultados no top 10 nas primeiras cinco corridas, Xavier Artigas começou a época com esperança. No Grande Prémio dos Estados Unidos, o vencedor do GP de Espanha da equipa alemã CFMOTO-PrüstelGP brilhou com um terceiro lugar. O seu companheiro de equipa Joel Kelso também soube convencer com o 9º lugar na abertura da época em Portugal. Depois de cruzar a linha de meta, a desatenção do australiano foi a sua ruína. Bateu no vencedor Daniel Holgado, partiu o tornozelo com o impacto e falhou duas corridas.

Em vez de recuperar o atraso em relação aos líderes, parecia que os dois pilotos da CFMOTO tinham entrado em marcha-atrás. Na qualificação, Kelso mostrou a sua velocidade uma e outra vez - em Mugello, Assen e Catalunha esteve na primeira linha da grelha - mas nas corridas ficou muito aquém das elevadas expectativas. Artigas também teve desempenhos discretos e não conseguiu outro resultado entre os 10 primeiros depois do GP de França.

Nas últimas corridas tornou-se claro que Kelso teria de deixar a equipa CFMOTO-PrüstelGP. No "Indian Oil Grand Prix of India", o chefe de equipa Florian Prüstel confirmou o par de pilotos para a época de 2024, continuando a confiar no talento do catalão Artigas, de 20 anos. O seu novo companheiro de equipa na equipa germano-chinesa será o italiano Riccardo Rossi, de 21 anos, que ainda está ao serviço da SIC58 Squadra Corse.

"Como equipa de fábrica, vamos ter muitas inovações no próximo ano. Já tivemos oportunidade de testar os novos pneus Pirelli, mas a própria moto também vai sofrer algumas alterações técnicas. O calendário de corridas está a tornar-se ainda mais internacional, por isso ficou claro para nós desde o início que queríamos contar com a experiência e segurança de pilotagem de pilotos experientes de Moto3," disse o diretor da equipa Prüstel, explicando a contratação de Artigas e Rossi.

"Continuamos a manter o Artigas, acreditamos firmemente nele e no seu potencial. Ele já conquistou uma vitória na classe Moto3 e outros pódios, por isso sabemos que ele tem o que é preciso para correr no topo. Ao prolongar a colaboração, queremos dar-lhe a confiança e a força mental para se concentrar totalmente na época atual. Xavi é um piloto muito talentoso e ambicioso que, tal como nós, tem um objetivo claro em mente. Juntos, vamos trabalhar arduamente para dar o melhor desempenho na pista."

"Há já algum tempo que estávamos de olho no italiano Riccardo Rossi e agora assinámos contrato com ele. Estamos muito ansiosos por trabalhar em conjunto, uma vez que o Riccardo também foi capaz de definir os seus destaques no campo dos pilotos no passado. Tê-lo também como piloto de fábrica da CFMOTO vai fortalecer-nos como equipa no campeonato e podemos avançar juntos."

"Estou muito contente por poder competir mais um ano com a CFMOTO Racing PrüstelGP. Concordámos que era a melhor opção para continuarmos a trabalhar juntos. A equipa conhece-me e eu conheço a equipa, estou familiarizado com a moto e, por isso, temos uma boa base para continuarmos a trabalhar sem problemas no nosso desempenho na próxima época e avançarmos para a área de desempenho que todos vemos como um grande objetivo à nossa frente." Artigas está confiante em dar o próximo passo no desenvolvimento no próximo ano.

"Estou muito contente por ter assinado o contrato com a CFMOTO Racing PrüstelGP. A mudança para a Factory Team CFMOTO é muito emocionante para mim e mal posso esperar para finalmente poder testar a moto no final da época. É a primeira vez que vou correr para uma equipa de fábrica; isso é uma motivação extra e estou ansioso pelas oportunidades que me vai dar. Estou muito confiante de que a química entre mim e a equipa vai ser boa e que vamos conseguir muito juntos", Rossi espera ansiosamente pela futura colaboração.

"2024 será a terceira época da CFMOTO Racing no paddock de Moto3. Acreditamos que Riccardo Rossi, com a sua natureza forte e brilhante, será uma grande adição e parceiro. Rossi e Artigas têm a experiência e maturidade para nos levar mais longe como marca e tirar o máximo partido das motos," acrescentou o Diretor de Desenvolvimento da CFMOTO Racing, Su Zhen.

Resultados de Moto3, Circuito de Buddh (24/9):

1º Masia, Honda, 16 Rdn em 31:58.245 min.

2º Toba, Honda, + 5,477 seg.

3º Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4º Holgado, KTM, + 8.117

5º Alonso, GASGAS, + 8,240

6º Muñoz, KTM, + 9,426

7º Rossi, Honda, + 9,430

8º Ortolá, KTM, + 11,635

9º Nepa, KTM, + 12,409

10º Rueda, KTM, + 16,106

11º Farioli, KTM, + 16.323

12º Artigas, CFMOTO, + 16.431

13º Moreira, KTM, + 19.304

14º Öncü, KTM, + 22.933

15º Yamanaka, GASGAS, + 26.053

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 13 de 20 corridas:

1º Holgado, 174 pontos. 2. Masia 174. 3. Sasaki 173. 4. Alonso 151. 5. Öncü 146. 6. Ortolá 140. 7. Moreira 101. 8. Rueda 94. 9. Toba 79. 10. Nepa 77. 11. Muñoz 76. 12. Artigas 65. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 55. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 42. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º KTM, 272 pontos. 2. Honda 215 3. Husqvarna 178. 4. GASGAS 168. 5. CFMOTO 69.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo, 240 pontos. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 231. 3. Leopard Racing 224. 4. Angeluss MTA Team 217. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 206. 6. Red Bull KTM Tech3, 181. 7. SIC58 Squadra Corse 121. 8. MTHelmets-MSi 106. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 83. 10. BOE Motorsports 76. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.