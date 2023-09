Collisione tra Sasaki e Veijer nell'ultimo giro

Già nel primo giro della gara di Moto3 al Buddh International Circuit, Jaume Masia e Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact) sono riusciti a staccarsi dal resto del gruppo. Per molto tempo è sembrato che il pilota giapponese stesse studiando i punti deboli del pilota che lo precedeva in scia per sferrare un nuovo attacco nella fase finale, ma all'undicesimo dei 16 giri ha perso il contatto con il pilota Honda di testa.

Invece di lottare per la prima vittoria della stagione, Sasaki ha dovuto improvvisamente respingere gli attacchi di Kaito Toba. Anche il suo compagno di squadra Collin Veijer ha tallonato il pilota Husqvarna in seconda posizione con passi da gigante. Negli ultimi tre giri, il trio ha dato vita a un'avvincente battaglia per un posto sul podio, con numerosi contatti e cambi di posizione.

A poche centinaia di metri dalla bandiera a scacchi, l'ordine era Sasaki davanti a Veijer e Toba. A due curve dalla fine, c'è stato un contatto tra i colleghi di squadra in un acceso duello. Invece di salire sul podio per la prima volta in carriera, la gara si è conclusa nella ghiaia per il giovane olandese. A beneficiare di questa azione è stato il pilota SIC58 Honda Toba, che ha tagliato il traguardo in seconda posizione davanti a Sasaki.

Prima della prossima battaglia in Moto3 al Gran Premio del Giappone a Motegi il prossimo fine settimana (29.09. - 01.10.2023), i primi tre del Campionato del Mondo sono separati da un solo punto. In vista della gara di casa, Sasaki è a un solo punto dal pilota Red Bull KTM Tech 3 Daniel Holgado, che ha concluso al quarto posto il Buddh International Circuit, e dal vincitore dell'India Masia, a pari punti, nella classifica provvisoria del campionato mondiale.

"Ayumu ha lottato a lungo per la vittoria e Collin ha fatto un ottimo lavoro di recupero, raggiungendo Ayumu, che a sua volta aveva perso terreno nei confronti di Masia. Si trattava quindi di salire sul podio per entrambi. Purtroppo non è stato così, perché i due si sono scontrati all'ultimo giro. Non è stato intenzionale da parte di nessuno dei due", ha dichiarato il team manager Peter Öttl, rammaricato per l'esito del duello interno alla squadra.

"Collin voleva davvero salire sul podio e Toba lo ha messo sotto pressione. Di conseguenza, ha dovuto rischiare molto. Per Ayumu era estremamente importante per il Campionato del Mondo ottenere un risultato tra i primi tre. Il divario nella classifica intermedia del Campionato del Mondo si è quindi ridotto a un solo punto e Collin avrà sicuramente la possibilità di salire sul podio nelle prossime gare."

Risultati Moto3, Circuito di Buddh (24/9):

1° Masia, Honda, 16 Rdn in 31:58.245 min.

2° Toba, Honda, + 5,477 sec.

3° Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4° Holgado, KTM, + 8,117

5° Alonso, GASGAS, + 8,240

6° Muñoz, KTM, + 9.426

7° Rossi, Honda, + 9.430

8° Ortolá, KTM, + 11.635

9° Nepa, KTM, + 12.409

10° Rueda, KTM, + 16.106

11° Farioli, KTM, + 16.323

12° Artigas, CFMOTO, + 16.431

13° Moreira, KTM, + 19.304

14° Öncü, KTM, + 22.933

15° Yamanaka, GASGAS, + 26.053

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 13 gare su 20:

1° Holgado, 174 punti. 2. Masia 174. 3. Sasaki 173. 4. Alonso 151. 5. Öncü 146. 6. Ortolá 140. 7. Moreira 101. 8. Rueda 94. 9. Toba 79. 10. Nepa 77. 11. Muñoz 76. 12. Artigas 65. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 55. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 42. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° KTM, 272 punti. 2. Honda 215 3. Husqvarna 178. 4. GASGAS 168. 5. CFMOTO 69.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo, 240 punti. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 231. 3. Leopard Racing 224. 4. Angeluss MTA Team 217. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 206. 6. Red Bull KTM Tech3, 181. 7. SIC58 Squadra Corse 121. 8. MTHelmets-MSi 106. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 83. 10. BOE Motorsports 76. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.