Colisão entre Sasaki e Veijer na última volta

Já na primeira volta da corrida de Moto3 no Circuito Internacional de Buddh, Jaume Masia e Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact) conseguiram afastar-se do resto do pelotão. Durante muito tempo parecia que o piloto japonês estava a estudar as fraquezas do piloto da frente no slipstream para lançar outro ataque na fase final, mas na décima primeira das 16 voltas perdeu o contacto com o piloto líder da Honda.

Em vez de lutar pela sua primeira vitória da época, Sasaki teve de se defender dos ataques de Kaito Toba. O seu colega de equipa Collin Veijer também perseguiu o piloto da Husqvarna em segundo lugar com passos de gigante. O trio travou uma refrescante batalha por um lugar no pódio nas últimas três voltas, com vários toques e mudanças de posição várias vezes.

A poucas centenas de metros da bandeira axadrezada, a ordem era Sasaki à frente de Veijer e Toba. Duas curvas antes do final, houve contacto entre os colegas de equipa num duelo aceso. Em vez de subir ao pódio pela primeira vez na sua carreira, a corrida terminou na gravilha para o jovem holandês. O beneficiário desta ação foi o piloto da SIC58 Honda, Toba, que cruzou a linha de chegada em segundo lugar, à frente de Sasaki.

Antes da próxima batalha em Moto3, no Grande Prémio do Japão em Motegi, no próximo fim de semana (29.09. - 01.10.2023), os três primeiros do Campeonato do Mundo estão separados por apenas um ponto. Antes da corrida em casa, Sasaki está apenas um ponto atrás do piloto da Red Bull KTM Tech 3, Daniel Holgado, que terminou em quarto no Circuito Internacional de Buddh, e do vencedor da Índia, Masia, que está empatado em pontos, na classificação provisória do Campeonato do Mundo.

"O Ayumu esteve a lutar pela vitória durante muito tempo e o Collin fez um excelente trabalho de recuperação e chegou mesmo a apanhar o Ayumu, que por sua vez tinha perdido algum terreno para o Masia. Era então uma questão de estar no pódio para ambos. Infelizmente, isso não aconteceu porque colidiram na última volta. Não foi intencional da parte de nenhum deles", disse o chefe de equipa Peter Öttl, lamentando o resultado do duelo entre as equipas.

"O Collin queria mesmo subir ao pódio e o Toba pressionou-o. Consequentemente, ele teve de arriscar muito. Para Ayumu, era extremamente importante para o Campeonato do Mundo conseguir um resultado no top-3. A diferença na classificação intermédia do Campeonato do Mundo foi assim reduzida para apenas um ponto e Collin vai certamente ter a sua oportunidade de subir ao pódio nas próximas corridas."

Resultados Moto3, Circuito de Buddh (24/9):

1º Masia, Honda, 16 Rdn em 31:58.245 min.

2º Toba, Honda, +5,477 seg.

3º Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4º Holgado, KTM, + 8.117

5º Alonso, GASGAS, + 8,240

6º Muñoz, KTM, + 9,426

7º Rossi, Honda, + 9,430

8º Ortolá, KTM, + 11,635

9º Nepa, KTM, + 12,409

10º Rueda, KTM, + 16,106

11º Farioli, KTM, + 16.323

12º Artigas, CFMOTO, + 16.431

13º Moreira, KTM, + 19.304

14º Öncü, KTM, + 22.933

15º Yamanaka, GASGAS, + 26.053

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 13 de 20 corridas:

1º Holgado, 174 pontos. 2. Masia 174. 3. Sasaki 173. 4. Alonso 151. 5. Öncü 146. 6. Ortolá 140. 7. Moreira 101. 8. Rueda 94. 9. Toba 79. 10. Nepa 77. 11. Muñoz 76. 12. Artigas 65. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 55. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 42. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º KTM, 272 pontos. 2. Honda 215 3. Husqvarna 178. 4. GASGAS 168. 5. CFMOTO 69.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo, 240 pontos. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 231. 3. Leopard Racing 224. 4. Angeluss MTA Team 217. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 206. 6. Red Bull KTM Tech3, 181. 7. SIC58 Squadra Corse 121. 8. MTHelmets-MSi 106. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 83. 10. BOE Motorsports 76. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.