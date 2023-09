Daniel Holgado (KTM) défend la tête du championnat du monde avec une 4e place

Les qualifications ont été décevantes pour Daniel Holgado. Après avoir chuté lors des essais libres, le leader du championnat du monde du team Red Bull KTM Tech 3 a manqué l'accès direct à la deuxième séance de qualification et s'est ensuite retrouvé bloqué en Q1, son meilleur tour ayant été annulé pour cause de dépassement des "track limits". La 18e place sur la grille de départ était loin d'être une bonne position de départ pour le jeune Espagnol.

Depuis la sixième ligne de départ, Holgado a réussi un bon départ. Après le premier tour sur le Buddh International Circuit de 5,010 km, il était déjà noté à la neuvième place. Alors que Jaume Masia (Honda) et Ayumu Sasaki (Husqvarna) donnaient le tempo en tête, le pilote KTM s'est retrouvé impliqué dans une lutte pour la sixième position avec David Alonso, Ivan Ortolá, Diogo Moreira, David Muñoz et Riccardo Rossi.

A sept tours de la fin, Holgado a réussi à distancer ses adversaires et à s'installer à la cinquième place. Comme Collin Veijer, qui luttait pour une place sur le podium, a chuté dans le dernier tour après un contact avec son coéquipier Sasaki, il a franchi la ligne d'arrivée en quatrième position. Holgado a ainsi réussi à défendre sa position de leader du championnat du monde. Toutefois, il doit désormais partager la première place du classement avec Masia.

Ce n'est que la deuxième fois cette saison que son coéquipier Fillipo Farioli a réussi à terminer dans les points. Le rookie italien, qui perdra l'année prochaine sa place chez Red Bull KTM Tech3 au profit de l'Australien Jacob Roulstone, a fait preuve d'une belle combativité et a finalement pu se réjouir de sa onzième place, qui lui rapporte cinq points au championnat du monde.

"Hier soir, j'étais inquiet de voir Daniel en P18 sur la grille de départ alors que ses adversaires dans la course au titre étaient en première ligne", a avoué le team manager Hervé Poncharal, "mais il a montré qu'il n'abandonnait jamais. Après deux courses consécutives sans marquer de points, il nous a offert aujourd'hui le meilleur résultat que nous aurions pu obtenir. Nous n'avons perdu que trois points sur Sasaki et nous sommes désormais en tête du championnat avec Masia".

"C'est un championnat Moto3 fou et ouvert. Nous savons que la dernière partie de la saison est décisive et qu'il faut marquer beaucoup de points dans chaque course. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais Dani a roulé comme un champion aujourd'hui. Nous sommes heureux qu'il ait pu obtenir ce résultat le jour où nous avons annoncé la prolongation de son contrat pour une année supplémentaire", a déclaré le patron de l'équipe française, soulagé.

Résultats Moto3, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Masia, Honda, 16 rdn en 31:58,245 min.

2. Toba, Honda, + 5,477 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4. Holgado, KTM, + 8,117

5. Alonso, GASGAS, + 8,240

6. Muñoz, KTM, + 9,426

7. Rossi, Honda, + 9,430

8. Ortolá, KTM, + 11,635

9. Nepa, KTM, + 12,409

10. Rueda, KTM, + 16,106

11. Farioli, KTM, + 16,323

12. Artigas, CFMOTO, + 16,431

13. Moreira, KTM, + 19,304

14. Öncü, KTM, + 22,933

15e Yamanaka, GASGAS, + 26,053

Classement du championnat du monde Moto3 après 13 des 20 courses :

1. Holgado, 174 points. 2. Masia 174. 3. Sasaki 173. 4. Alonso 151. 5. Öncü 146. 6. Ortolá 140. 7. Moreira 101. 8. Rueda 94. 9. Toba 79. 10. Nepa 77. 11. Muñoz 76. 12. Artigas 65. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 55. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 42. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 272 points. 2. Honda 215 3. Husqvarna 178. 4. GASGAS 168. 5. CFMOTO 69.

Championnat du monde par équipes :

1. Red Bull KTM Ajo, 240 points. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 231. 3. Leopard Racing 224. 4. Angeluss MTA Team 217. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 206. 6. Red Bull KTM Tech3, 181. 7. SIC58 Squadra Corse 121. 8. MTHelmets-MSi 106. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 83. 10. BOE Motorsports 76. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.