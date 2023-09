Daniel Holgado (KTM) difende la leadership del Campionato del Mondo con il 4° posto

Dopo essere rimasto due volte a mani vuote, Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) si è rimesso in carreggiata con il 4° posto nel GP d'India. Lo spagnolo è ora in testa al Campionato del Mondo a pari merito con Jaume Masia.

Le qualifiche sono state deludenti per Daniel Holgado. Dopo le cadute nelle prove libere, il leader del campionato mondiale del team Red Bull KTM Tech 3 ha perso l'accesso diretto alla seconda sessione di qualifiche e poi è rimasto bloccato in Q1 perché il suo giro più veloce è stato annullato per aver superato i "limiti della pista". La diciottesima posizione in griglia è stata tutt'altro che una buona partenza per il giovane spagnolo.

Holgado ha fatto una buona partenza dalla sesta fila dello schieramento. Dopo il primo giro sui 5,010 km del Buddh International Circuit, era già in nona posizione. Mentre Jaume Masia (Honda) e Ayumu Sasaki (Husqvarna) dettavano il ritmo in testa, il pilota KTM si è trovato coinvolto in una battaglia per la sesta posizione con David Alonso, Ivan Ortolá, Diogo Moreira, David Muñoz e Riccardo Rossi.

A sette giri dalla fine, Holgado è riuscito a lasciarsi alle spalle gli avversari e a piazzarsi al quinto posto. Poiché Collin Veijer, in lotta per il podio, è caduto all'ultimo giro dopo un contatto con il compagno di squadra Sasaki, ha tagliato il traguardo in quarta posizione. Holgado è riuscito così a difendere la sua leadership nel Campionato del Mondo. Tuttavia, ora deve condividere il primo posto in classifica con Masia.

Per la seconda volta in questa stagione, il suo compagno di squadra Fillipo Farioli è arrivato a punti. Il debuttante italiano, che l'anno prossimo perderà il posto nella Red Bull KTM Tech3 a favore dell'australiano Jacob Roulstone, ha disputato una prestazione combattuta e ha concluso all'undicesimo posto, con cinque punti per il campionato del mondo.

"Ieri sera ero preoccupato quando ho visto Daniel sulla griglia di partenza in P18 mentre i suoi rivali nella lotta per il titolo erano in prima fila", ha ammesso il team manager Hervé Poncharal, "ma ha dimostrato di non mollare mai. Dopo non essere riuscito a finire nei punti per due gare di fila, oggi ci ha dato il miglior risultato possibile. Abbiamo perso solo tre punti rispetto a Sasaki e ora siamo in testa al campionato insieme a Masia".

"È un campionato di Moto3 folle e aperto. Sappiamo che l'ultima parte della stagione è cruciale e che bisogna ottenere molti punti in ogni singola gara. È più facile a dirsi che a farsi, ma oggi Dani ha corso come un campione. Siamo felici che sia riuscito a ottenere questo risultato nel giorno in cui abbiamo annunciato il prolungamento del suo contratto per un altro anno", ha commentato con sollievo il team boss francese.

Risultati Moto3, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Masia, Honda, 16 Rdn in 31:58.245 min.

2° Toba, Honda, + 5,477 sec.

3° Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4° Holgado, KTM, + 8,117

5° Alonso, GASGAS, + 8,240

6° Muñoz, KTM, + 9.426

7° Rossi, Honda, + 9.430

8° Ortolá, KTM, + 11.635

9° Nepa, KTM, + 12.409

10° Rueda, KTM, + 16.106

11° Farioli, KTM, + 16.323

12° Artigas, CFMOTO, + 16.431

13° Moreira, KTM, + 19.304

14° Öncü, KTM, + 22.933

15° Yamanaka, GASGAS, + 26.053

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 13 gare su 20:

1° Holgado, 174 punti. 2. Masia 174. 3. Sasaki 173. 4. Alonso 151. 5. Öncü 146. 6. Ortolá 140. 7. Moreira 101. 8. Rueda 94. 9. Toba 79. 10. Nepa 77. 11. Muñoz 76. 12. Artigas 65. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 55. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 42. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campionato mondiale costruttori:

1° KTM, 272 punti. 2. Honda 215 3. Husqvarna 178. 4. GASGAS 168. 5. CFMOTO 69.

Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo, 240 punti. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 231. 3. Leopard Racing 224. 4. Angeluss MTA Team 217. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 206. 6. Red Bull KTM Tech3, 181. 7. SIC58 Squadra Corse 121. 8. MTHelmets-MSi 106. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 83. 10. BOE Motorsports 76. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.