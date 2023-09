Daniel Holgado (KTM) defende a liderança do Campeonato do Mundo com o 4º lugar

Depois de ter saído de mãos vazias por duas vezes, Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) voltou à pista com o 4º lugar no GP da Índia. O espanhol está agora empatado na liderança do Campeonato do Mundo com Jaume Masia.

A qualificação foi uma desilusão para Daniel Holgado. Depois das quedas nos treinos livres, o líder do campeonato do mundo da equipa Red Bull KTM Tech 3 perdeu a entrada direta para a segunda sessão de qualificação e depois também ficou preso na Q1 porque a sua volta mais rápida foi cancelada por exceder os "limites da pista". O 18º lugar da grelha foi tudo menos uma boa posição de partida para o jovem espanhol.

Holgado fez um bom arranque a partir da sexta linha da grelha. Após a primeira volta no Circuito Internacional de Buddh, com 5,010 quilómetros, já estava em nono lugar. Enquanto Jaume Masia (Honda) e Ayumu Sasaki (Husqvarna) marcavam o ritmo na frente, o piloto da KTM viu-se envolvido numa luta pela sexta posição com David Alonso, Ivan Ortolá, Diogo Moreira, David Muñoz e Riccardo Rossi.

A sete voltas do fim, Holgado conseguiu deixar os seus rivais para trás e fixou-se no quinto lugar. Collin Veijer, na luta por um lugar no pódio, caiu na última volta após um contacto com o seu companheiro de equipa Sasaki e cruzou a linha de chegada em quarto lugar. Holgado conseguiu assim defender a sua liderança no Campeonato do Mundo. No entanto, tem agora de partilhar o primeiro lugar da classificação com Masia.

Pela segunda vez na temporada, o seu companheiro de equipa Fillipo Farioli terminou nos pontos. O estreante italiano, que vai perder o seu lugar na Red Bull KTM Tech3 para o australiano Jacob Roulstone no próximo ano, teve uma prestação muito lutadora e terminou em décimo primeiro, com cinco pontos no campeonato do mundo.

"Ontem à noite fiquei preocupado quando vi o Daniel na grelha em P18 enquanto os seus rivais na luta pelo título estavam na primeira linha," admitiu o chefe de equipa Hervé Poncharal, "mas ele mostrou que nunca desiste. Depois de não ter conseguido terminar nos pontos durante duas corridas consecutivas, deu-nos o melhor resultado que podíamos ter tido hoje. Só perdemos três pontos para Sasaki e agora lideramos o campeonato juntamente com Masia".

"É um campeonato de Moto3 louco e aberto. Sabemos que a última parte da época é crucial e que é preciso conquistar muitos pontos em todas as corridas. Mas isso é mais fácil de dizer do que fazer, mas o Dani correu como um campeão hoje. Estamos contentes por ele ter conseguido este resultado no dia em que anunciámos a extensão do seu contrato por mais um ano," expressou o chefe de equipa francês.

Resultados de Moto3, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Masia, Honda, 16 Rdn em 31:58.245 min.

2º Toba, Honda, + 5,477 seg.

3º Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4º Holgado, KTM, + 8.117

5º Alonso, GASGAS, + 8.240

6º Muñoz, KTM, + 9,426

7º Rossi, Honda, + 9,430

8º Ortolá, KTM, + 11,635

9º Nepa, KTM, + 12,409

10º Rueda, KTM, + 16,106

11º Farioli, KTM, + 16.323

12º Artigas, CFMOTO, + 16.431

13º Moreira, KTM, + 19.304

14º Öncü, KTM, + 22.933

15º Yamanaka, GASGAS, + 26.053

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 13 de 20 corridas:

1º Holgado, 174 pontos. 2. Masia 174. 3. Sasaki 173. 4. Alonso 151. 5. Öncü 146. 6. Ortolá 140. 7. Moreira 101. 8. Rueda 94. 9. Toba 79. 10. Nepa 77. 11. Muñoz 76. 12. Artigas 65. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 55. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 42. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º KTM, 272 pontos. 2. Honda 215 3. Husqvarna 178. 4. GASGAS 168. 5. CFMOTO 69.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo, 240 pontos. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 231. 3. Leopard Racing 224. 4. Angeluss MTA Team 217. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 206. 6. Red Bull KTM Tech3, 181. 7. SIC58 Squadra Corse 121. 8. MTHelmets-MSi 106. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 83. 10. BOE Motorsports 76. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.