Leopard Racing conferma Adrián Fernández per il 2024

Il Leopard Racing Team ha fornito la prossima sorpresa per la stagione del Campionato del Mondo Moto3 del prossimo anno. Oltre al vincitore della Rookies Cup Ángel Piqueras, ha annunciato Adrián Fernández come secondo pilota per il 2024.

Il Leopard Racing Team, attualmente secondo in classifica nella Moto3 con Jaume Masia, ha annunciato la sua formazione di piloti per la stagione 2024. Come riportato qualche settimana fa, la squadra lussemburghese ha ingaggiato il debuttante nel Campionato del Mondo Moto3 Ángel Piqueras. Il sedicenne spagnolo ha dominato la Red Bull MotoGP Rookies Cup quest'anno ed è anche in corsa per il titolo JuniorGP.

A sorpresa, è stato annunciato il 19enne Adrián Fernández come secondo pilota. Il fratello minore di Raúl Fernández, pilota della RNF MotoGP Aprilia, ha già partecipato al Campionato del Mondo Moto3 nel 2021 e nel 2022, ma senza successo. Nel 2022 ha gareggiato per il team Red Bull KTM Tech3, dove il madrileno si è classificato solo 20° in classifica generale con 51 punti nel campionato mondiale. In questa stagione Fernández ha già disputato due gare per il team Leopard Honda, ma non è riuscito a ottenere punti sia al Sachsenring (16°) che ad Assen (caduta).

"Sono entusiasta di unirmi al team nel 2024", ha dichiarato Fernández. "I miei due Gran Premi con la squadra finora sono stati belli, come essere in una piccola famiglia. Sono sicuro che faremo una buona stagione".

Risultati Moto3, Circuito di Buddh (24/9):

1° Masia, Honda, 16 Rdn in 31:58.245 min.

2° Toba, Honda, + 5,477 sec.

3° Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4° Holgado, KTM, + 8,117

5° Alonso, GASGAS, + 8,240

6° Muñoz, KTM, + 9.426

7° Rossi, Honda, + 9.430

8° Ortolá, KTM, + 11.635

9° Nepa, KTM, + 12.409

10° Rueda, KTM, + 16.106

11° Farioli, KTM, + 16.323

12° Artigas, CFMOTO, + 16.431

13° Moreira, KTM, + 19.304

14° Öncü, KTM, + 22.933

15° Yamanaka, GASGAS, + 26.053

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 13 gare su 20:

1° Holgado, 174 punti. 2. Masia 174. 3. Sasaki 173. 4. Alonso 151. 5. Öncü 146. 6. Ortolá 140. 7. Moreira 101. 8. Rueda 94. 9. Toba 79. 10. Nepa 77. 11. Muñoz 76. 12. Artigas 65. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 55. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 42. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Campionato mondiale costruttori:

1° KTM, 272 punti. 2. Honda 215 3. Husqvarna 178. 4. GASGAS 168. 5. CFMOTO 69.



Campionato del mondo a squadre:

1° Red Bull KTM Ajo, 240 punti. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 231. 3. Leopard Racing 224. 4. Angeluss MTA Team 217. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 206. 6. Red Bull KTM Tech3, 181. 7. SIC58 Squadra Corse 121. 8. MTHelmets-MSi 106. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 83. 10. BOE Motorsports 76. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.