Leopard Racing confirma Adrián Fernández para 2024

A Leopard Racing Team apresentou a próxima surpresa para a temporada do Campeonato do Mundo de Moto3 do próximo ano. Para além do vencedor da Rookies Cup, Ángel Piqueras, a equipa anunciou agora Adrián Fernández como segundo piloto para 2024.

A equipa Leopard Racing, atualmente em segundo lugar na classificação de Moto3 com Jaume Masia, anunciou o seu alinhamento de pilotos para a época de 2024. Tal como foi noticiado há algumas semanas, a equipa sediada no Luxemburgo contratou o estreante no Campeonato do Mundo de Moto3 Ángel Piqueras. O espanhol de 16 anos dominou a Red Bull MotoGP Rookies Cup este ano e está também a caminho do título de JuniorGP.

Surpreendentemente, anunciaram agora Adrián Fernández, de 19 anos, como segundo piloto. O irmão mais novo do piloto da RNF MotoGP Aprilia, Raúl Fernández, já competiu no Campeonato do Mundo de Moto3 em 2021 e 2022, mas em grande parte sem sucesso. Em 2022, ele competiu pela equipe Red Bull KTM Tech3, onde o madrilenho terminou apenas em 20º lugar no geral com 51 pontos no Campeonato Mundial. Esta época, Fernández já disputou duas corridas pela equipa Leopard Honda, mas não conseguiu marcar pontos em Sachsenring (16º) e Assen (queda).

"Estou entusiasmado por me juntar à equipa em 2024", disse Fernández. "Os meus dois Grandes Prémios com a equipa até agora foram muito bons, como se estivesse numa pequena família. Tenho a certeza que vamos fazer uma boa época."

Resultados de Moto3, Circuito de Buddh (24/9):

1º Masia, Honda, 16 Rdn em 31:58.245 min.

2º Toba, Honda, +5,477 seg.

3º Sasaki, Husqvarna, + 5,784

4º Holgado, KTM, + 8.117

5º Alonso, GASGAS, + 8,240

6º Muñoz, KTM, + 9,426

7º Rossi, Honda, + 9,430

8º Ortolá, KTM, + 11,635

9º Nepa, KTM, + 12,409

10º Rueda, KTM, + 16,106

11º Farioli, KTM, + 16.323

12º Artigas, CFMOTO, + 16.431

13º Moreira, KTM, + 19.304

14º Öncü, KTM, + 22.933

15º Yamanaka, GASGAS, + 26.053

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 13 de 20 corridas:

1º Holgado, 174 pontos. 2. Masia 174. 3. Sasaki 173. 4. Alonso 151. 5. Öncü 146. 6. Ortolá 140. 7. Moreira 101. 8. Rueda 94. 9. Toba 79. 10. Nepa 77. 11. Muñoz 76. 12. Artigas 65. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 55. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 42. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º KTM, 272 pontos. 2. Honda 215 3. Husqvarna 178. 4. GASGAS 168. 5. CFMOTO 69.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Red Bull KTM Ajo, 240 pontos. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 231. 3. Leopard Racing 224. 4. Angeluss MTA Team 217. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 206. 6. Red Bull KTM Tech3, 181. 7. SIC58 Squadra Corse 121. 8. MTHelmets-MSi 106. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 83. 10. BOE Motorsports 76. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.