Motegi : Victoire et leadership au championnat du monde pour Jaume Masia (Honda)

Il avait plu dimanche matin sur le Mobility Resort de Motegi, mais la course Moto3 s'est finalement déroulée sur une piste sèche à 12 heures, heure locale, même si le ciel était nuageux. Pour la troisième fois consécutive, l'as de Leopard-Honda Jaume Masia s'est élancé depuis la pole position. S'il n'a pas pris un départ parfait, il a rapidement rejoint le groupe de tête composé de quatre pilotes : Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo), Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) et Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Öncü prend la tête de la course depuis la deuxième place sur la grille de départ, Stefano Nepa prend un départ canon depuis la deuxième ligne et se retrouve brièvement deuxième, mais Holgado (depuis la sixième place sur la grille de départ) s'aligne ensuite devant lui à la deuxième place.



1er tour : Öncü mène devant Holgado, Nepa, Masia, Sasaki, Ortolá, Alonso, Muñoz, Moreira, Bertelle et Veijer (11e).



2e tour : Öncü et Holgado s'éloignent d'une demi-seconde, Masia et Sasaki réagissent - ils se placent devant Nepa et se rapprochent à nouveau du duo de tête. Bertelle, qui était 3e sur la grille, recule encore jusqu'à la 12e place.



3e tour : Un groupe de quatre se forme devant avec Öncü, Holgado, Masia et Sasaki (quatre du top 5 du championnat du monde !). Un écart s'ouvre devant Nepa.



4e tour : Sasaki reprend la 3e place à Masia.



5e tour : Sasaki passe aussi devant Holgado et devient le nouveau 2e derrière Öncü.



6e tour : Masia avance et dépasse tour à tour Holgado et Sasaki.



7ème tour : Sur la ligne de départ, le pilote Leopard Honda profite du vent et prend également la tête au virage 1 ! Öncü perd peu après une autre place au profit de Sasaki, mais parvient à repousser une première attaque de Holgado. Plus loin, David Alonso, considéré comme un prétendant au championnat du monde aux côtés du quatuor de tête, sort du top 10.



8ème tour : Le groupe de tête de quatre personnes compte une seconde d'avance sur le duo Angeluss-MTA Nepa et Ortolá. Les prochains poursuivants, Muñoz, Moreira et Veijer, se trouvent à 1,3 seconde derrière.



9e tour : Öncü ne peut reprendre la 2e place que brièvement, Sasaki contre-attaque.



10e tour : Chute du pilote CFMOTO Artigas dans le virage 1, qui n'était que 21e. Il n'est pas blessé.



11e tour : La lutte pour la position entre Sasaki, Öncü et Holgado s'intensifie et permet à Masia de s'éloigner rapidement de 0,8 sec. Et puis Öncü chute dans le virage 9 ! Plus loin, la course de Bertelle se termine aussi prématurément avec un crash.



12e tour : entre Sasaki et Holgado, c'est encore serré, puis ils se lancent à la poursuite en vol synchronisé. Masia a toutefois déjà une avance de 1,2 sec.



13ème tour : Le crédit de Masia sur Sasaki et Holgado ne diminue que très légèrement. Ortolá et Nepa suivent une seconde de plus. Le groupe suivant, mené par Moreira, est suspendu à plus de trois secondes.



14e tour : Chute de Suzuki dans le virage 1, les pilotes vont bien.



15e tour : Sasaki n'abandonne pas l'espoir d'une victoire à domicile, mais il ne peut rattraper qu'un dixième par tour.



16e tour : Masia a toujours 0,9 sec d'avance, Sasaki tient Holgado un peu à distance. Les coéquipiers Nepa et Ortolá se disputent la quatrième place. Dans le groupe de poursuivants plus important, avec Moreira, Alonso, Muñoz et compagnie, la 6e place est très disputée.



Dernier tour : Masia gagne et prend seul la tête du championnat du monde ! Derrière, le suspense est encore à son comble - Holgado se place juste devant Sasaki dans le virage 11, mais se fait finalement distancer dans les derniers mètres après un violent déhanchement dans le dernier virage.

Résultats Moto3, Motegi (1.10.) :

1. Masia, Honda, 17 rdn

2. Sasaki, Husqvarna, + 1,546 sec.

3. Holgado, KTM, + 1,602

4. Nepa, KTM, + 5,200

5. Ortolá, KTM, + 5,230

6. Muñoz, KTM, + 8,900

7. Alonso, GASGAS, + 8,959

8. Toba, Honda, + 9,253

9. Yamanaka, GASGAS, + 9,629

10. Rueda, KTM, + 9,734

11. Veijer, Husqvarna, + 9,804

12. Furusato, Honda, + 10,195

13. Rossi, Honda, + 10,874

14. Moreira, KTM, + 11,577

15e Kelso, CFMOTO, + 13,905

Classement du championnat du monde Moto3 après 14 des 20 courses :

1. Masia, 199 points. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 190. 4. Alonso 160. 5. Öncü 146. 6. Ortolá 145.