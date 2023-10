Motegi: vittoria e leadership nel Mondiale per Jaume Masia (Honda)

Domenica mattina ha piovuto al Mobility Resort Motegi, ma la gara della Moto3 si è svolta alle 12.00 ora locale su una pista asciutta, anche se con un cielo nuvoloso. Per la terza volta consecutiva, l'asso della Leopard Honda Jaume Masia è partito dalla pole position. Non ha fatto una partenza perfetta, ma si è rapidamente unito al gruppo di testa di quattro uomini con Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo), Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) e Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Öncü prende il comando dalla seconda posizione in griglia, Stefano Nepa parte forte dalla seconda fila e per un breve periodo è secondo, ma poi Holgado (dalla sesta posizione in griglia) gli si piazza davanti in seconda posizione.



1° giro: Öncü conduce davanti a Holgado, Nepa, Masia, Sasaki, Ortolá, Alonso, Muñoz, Moreira, Bertelle e Veijer (11°).



2° giro: Öncü e Holgado guadagnano mezzo secondo, Masia e Sasaki reagiscono e si portano davanti a Nepa, avvicinandosi nuovamente al duo di testa. Bertelle, che alla partenza era al 3° posto, arretra ulteriormente fino al 12° posto.



3° giro: si forma un gruppo di quattro davanti a Öncü, Holgado, Masia e Sasaki (quattro dei primi 5 del WRC!). Si apre un varco davanti a Nepa.



Giro 4: Sasaki conquista il 3° posto da Masia.



Giro 5: Sasaki passa anche davanti a Holgado ed è ora il nuovo secondo dietro a Öncü.



6° giro: Masia si sposta e supera a sua volta Holgado e Sasaki.



7° giro: Sulla linea del traguardo il pilota Leopard Honda sfrutta la scia e passa in testa alla curva 1! Poco dopo Öncü perde un'altra posizione a favore di Sasaki, ma riesce a respingere un primo attacco di Holgado. Più indietro, David Alonso, considerato un pretendente al campionato del mondo insieme al quartetto di testa, esce dalla top-10.



Giro 8: Il gruppo di testa dei quattro precede di un secondo la coppia Angeluss-MTA composta da Nepa e Ortolá. A 1,3 secondi si trovano Muñoz, Moreira e Veijer.



9° giro: Öncü riesce a riconquistare il 2° posto solo per poco tempo, Sasaki lo contrasta.



10° giro: Caduta del pilota CFMOTO Artigas alla curva 1, che si trovava solo in 21° posizione. Rimane illeso.



11° giro: La lotta per la posizione tra Sasaki, Öncü e Holgado si fa più intensa e permette a Masia di guadagnare rapidamente 0,8 secondi. E poi Öncü cade alla curva 9! Più indietro, anche la gara di Bertelle finisce presto per una caduta.



Giro 12: La gara tra Sasaki e Holgado si fa di nuovo serrata, poi i due iniziano a inseguirsi in maniera sincronizzata. Masia, tuttavia, ha già un vantaggio di 1,2 secondi.



Giro 13: Il distacco di Masia da Sasaki e Holgado si riduce solo leggermente. Un altro secondo dietro seguono Ortolá e Nepa. Il gruppo successivo, guidato da Moreira, ha un ritardo di oltre tre secondi.



Giro 14: Suzuki cade alla curva 1, il pilota sta bene.



Giro 15: Sasaki non ha ancora perso la speranza di vincere in casa, ma riesce a recuperare solo un decimo al giro.



Giro 16: Masia ha ancora 0,9 secondi di vantaggio, Sasaki tiene a bada Holgado. I compagni di squadra Nepa e Ortolá sono in lotta per il 4° posto. Nel gruppo di inseguitori più numeroso, composto da Moreira, Alonso, Muñoz e altri, la lotta per il 6° posto è serrata.



Ultimo giro: Masia vince e conquista l'esclusiva leadership del Campionato del Mondo! Dietro di lui la gara si fa di nuovo avvincente: Holgado passa davanti a Sasaki alla curva 11, ma dopo una forte oscillazione all'ultima curva perde negli ultimi metri.

Risultati Moto3, Motegi (1.10.):

1° Masia, Honda, 17 giri.

2° Sasaki, Husqvarna, + 1,546 sec.

3° Holgado, KTM, + 1,602

4° Nepa, KTM, + 5,200

5° Ortolá, KTM, + 5.230

6° Muñoz, KTM, + 8.900

7° Alonso, GASGAS, + 8.959

8° Toba, Honda, + 9.253

9° Yamanaka, GASGAS, + 9.629

10° Rueda, KTM, + 9.734

11° Veijer, Husqvarna, + 9.804

12° Furusato, Honda, + 10.195

13° Rossi, Honda, + 10.874

14° Moreira, KTM, + 11.577

15° Kelso, CFMOTO, + 13.905

Classifica del Campionato del Mondo Moto3 dopo 14 gare su 20:

1° Masia, 199 punti. 2° Sasaki 193. 3° Holgado 190. 4° Alonso 160. 5° Öncü 146. 6° Ortolá 145.