Motegi: Vitória e liderança do Campeonato do Mundo para Jaume Masia (Honda)

Jaume Masia venceu a sua segunda corrida de Moto3 consecutiva em Motegi e é agora o único líder do Campeonato do Mundo. Mas com Ayumu Sasaki (Husqvarna) e Dani Holgado (KTM), dois outros concorrentes também conseguiram um lugar no pódio.

Tinha chovido no Mobility Resort Motegi no domingo de manhã, mas a corrida de Moto3 teve lugar às 12h00 locais numa pista seca, embora com céu nublado. Pela terceira vez consecutiva, Jaume Masia, o ás da Leopard Honda, partiu da pole position. Não teve um arranque perfeito, mas rapidamente se juntou ao grupo de quatro homens na liderança com Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo), Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) e Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Eis como decorreu a corrida:

Partida: Öncü assume a liderança a partir do 2º lugar da grelha, Stefano Nepa arranca forte da segunda linha e é brevemente segundo, mas depois Holgado (a partir do 6º lugar da grelha) alinha à sua frente em 2º.



1ª volta: Öncü lidera à frente de Holgado, Nepa, Masia, Sasaki, Ortolá, Alonso, Muñoz, Moreira, Bertelle e Veijer (11º).



2ª volta: Öncü e Holgado ganham meio segundo de vantagem, Masia e Sasaki reagem, colocam-se à frente de Nepa e voltam a aproximar-se do duo da frente. Para Bertelle, que estava em 3º lugar no início, a diferença é ainda maior, para o 12º lugar.



3ª volta: Forma-se um grupo de quatro na frente com Öncü, Holgado, Masia e Sasaki (quatro dos 5 primeiros do WRC!). Abre-se uma brecha na frente de Nepa.



Volta 4: Sasaki assume o 3º lugar de Masia.



Volta 5: Sasaki também passa à frente de Holgado e é agora o novo segundo classificado, atrás de Öncü.



Volta 6: Masia está em movimento e ultrapassa Holgado e Sasaki.



7ª volta: Na linha de partida e chegada, o piloto da Leopard Honda aproveita o slipstream e assume a liderança na curva 1! Öncü perde mais um lugar para Sasaki pouco depois, mas consegue defender-se de um primeiro ataque de Holgado. Mais atrás, David Alonso, que é considerado um candidato ao Campeonato do Mundo juntamente com o quarteto da frente, sai do top-10.



Volta 8: O grupo dos quatro primeiros tem um segundo de vantagem sobre a dupla Angeluss-MTA, Nepa e Ortolá. Mais 1,3 segundos atrás estão Muñoz, Moreira e Veijer.



9ª volta: Öncü só consegue recuperar o 2º lugar por um curto período de tempo, Sasaki contra-ataca.



10ª volta: Queda do piloto da CFMOTO Artigas na curva 1, que estava apenas na 21ª posição. Ele permanece ileso.



11ª volta: A luta pela posição entre Sasaki, Öncü e Holgado torna-se mais intensa e permite a Masia ganhar rapidamente 0,8 segundos. E então Öncü despista-se na curva 9! Mais atrás, a corrida de Bertelle também termina cedo com um despiste.



Volta 12: A corrida entre Sasaki e Holgado volta a ficar apertada e começam a perseguir-se em voo sincronizado. Masia, no entanto, já tem uma vantagem de 1,2 segundos.



Volta 13: A diferença de Masia para Sasaki e Holgado diminui ligeiramente. Mais um segundo atrás seguem Ortolá e Nepa. O grupo seguinte, liderado por Moreira, está mais de três segundos atrás.



Volta 14: Suzuki cai na curva 1, piloto está bem.



Volta 15: Sasaki ainda não perdeu a esperança de uma vitória em casa, mas ele só pode ganhar um décimo por volta.



Volta 16: Masia ainda está 0,9 seg à frente, Sasaki mantém Holgado um pouco afastado. Os colegas de equipa Nepa e Ortolá lutam pelo 4º lugar. No grupo de perseguição mais alargado, com Moreira, Alonso, Muñoz e companhia, há uma luta acesa pelo 6º lugar.



Última volta: Masia vence e assume a liderança isolada do Campeonato do Mundo! Atrás dele, a situação volta a ficar emocionante - Holgado chega à frente de Sasaki na curva 11, mas depois de um forte abanão na última curva, perde a liderança nos últimos metros.

Resultados Moto3, Motegi (1.10.):

1º Masia, Honda, 17 rds.

2º Sasaki, Husqvarna, + 1,546 seg.

3º Holgado, KTM, + 1,602

4º Nepa, KTM, + 5.200

5º Ortolá, KTM, + 5,230

6º Muñoz, KTM, + 8,900

7º Alonso, GASGAS, + 8,959

8º Toba, Honda, + 9.253

9º Yamanaka, GASGAS, + 9.629

10º Rueda, KTM, + 9.734

11º Veijer, Husqvarna, + 9.804

12º Furusato, Honda, + 10,195

13º Rossi, Honda, + 10,874

14º Moreira, KTM, + 11,577

15º Kelso, CFMOTO, + 13.905

Classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 após 14 de 20 corridas:

1º Masia, 199 pontos. 2º Sasaki 193. 3º Holgado 190. 4º Alonso 160. 5º Öncü 146. 6º Ortolá 145.