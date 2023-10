Sasaki (Husqvarna): 2º puesto en Japón y en el WRC

Para la estrella del Team Liqui Moly Husqvarna Intact, Ayumu Sasaki, el Gran Premio de Japón en Montegi era una de las carreras más importantes del año. El piloto japonés, de 22 años, había celebrado previamente su séptimo podio de la temporada en la India y llegaba a su carrera de casa, en Japón, a sólo un punto de los dos líderes del Campeonato del Mundo, igualados a puntos, los dos españoles Daniel Holgado y Jaume Masia.

Con un séptimo tiempo, Sasaki ocupaba la tercera fila de la parrilla cuando se inició la carrera de la categoría de Moto3 en condiciones de seco. La posición de salida, ligeramente subóptima, no impidió a Sasaki establecerse en un grupo de cuatro que luchaban por la victoria ya en la tercera vuelta.

En el cuarteto, formado por Masia, Holgado, Sasaki y Deniz Öncü, las posiciones cambiaron permanentemente. Durante estas batallas de posiciones, Sasaki rebajó la mejor marca de Alex Márquez de 2014 en algo menos de 5 centésimas con un nuevo récord de vuelta.

A continuación, Masiá fue capaz de distanciarse y abrir un hueco de más de un segundo, mientras que Sasaki se veía frenado en las batallas con el dúo de KTM Öncü y Holgado. Cuando Öncü se cayó en la undécima vuelta, Sasaki fue capaz de marcar los mismos tiempos que el líder Masia, pero no pudo alcanzarle. En su lugar, batió en duelo a Holgado y se aseguró la segunda plaza con una décima de segundo de ventaja.

Fue el quinto segundo puesto de la temporada para Sasaki; su octavo podio del año y su segundo trofeo consecutivo en su carrera de casa, en Motegi. Con 193 puntos, es ahora segundo en la clasificación del Campeonato del Mundo, seis puntos por detrás de Masia y tres por delante de Holgado.

Para el ambicioso japonés, esto no es motivo para darse palmaditas en la espalda: "En cierto modo estoy decepcionado, porque tenía el mismo ritmo que Masia y ¡realmente quería la victoria! El equipo ha hecho un gran trabajo en la puesta a punto de la moto. Lo he hecho lo mejor que he podido y el apoyo de los aficionados japoneses ha sido increíble. Me ha dado mucha energía. Ojalá tuviera tres o cuatro carreras más como ésta en el calendario. Seguiremos luchando por el campeonato".

Más atrás en la clasificación, el compañero de equipo de Sasaki, el joven holandés Collin Veijer, consiguió el undécimo puesto, ayudando al equipo alemán Liqui Moly Husqvarna Intact a liderar la clasificación por equipos, lo que por supuesto hace feliz al director del equipo Petter Öttl: "En general estamos muy contentos con el fin de semana aquí en Japón. Con Sasaki hemos trabajado durante mucho tiempo para encontrar la puesta a punto adecuada para la carrera. Lo hemos conseguido y ha podido demostrar todo su potencial. Veijer luchaba en un grupo entre el 6º y el 12º. Su velocidad era muy buena, pero había duelos muy duros y de vez en cuando seguía siendo víctima de su inexperiencia. Aun así, estamos muy contentos con su undécimo puesto".

Resultados Moto3, Motegi (1/10):

1º Masia, Honda, 17 Rdn en 33:30.018 min.

2º Sasaki, Husqvarna, + 1.546 seg.

3º Holgado, KTM, + 1,602

4º Nepa, KTM, + 5.200

5º Ortolá, KTM, + 5.230

6º Muñoz, KTM, + 8,900

7º Alonso, GASGAS, + 8.959

8º Toba, Honda, + 9.253

9º Yamanaka, GASGAS, + 9.629

10º Rueda, KTM, + 9.734

11º Veijer, Husqvarna, + 9.804

12º Furusato, Honda, + 10.195

13º Riccardo Rossi, Honda, + 10.874

14º Moreira, KTM, + 11.577

15º Kelso, CFMOTO, + 13.905

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 14 de 20 carreras:

1º Masia, 199 puntos. 2º Sasaki 193. 3º Holgado 190. 4º Alonso 160. 5º Öncü 147. 6º Ortolá 145. 7º Moreira 103. 8º Rueda 100. 9º Nepa 90. 10º Toba 87. 11º Muñoz 86. 12º Artigas 65. 13º Veijer 63. 14º Yamanaka 62. 15 Suzuki 50. 16 R Rossi 45. 17 Salvador 31. 18 Fenati 30. 19 Odgen 21. 20 Bertelle 21. 21 Kelso 20. 22 Furusato 18. 23 Migno 17. 24 Farioli 7. 25 Azman 5. 26 Aji 4. 27 Whatley 1.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. KTM, 288 puntos. 2. Honda 240. 3. Husqvarna 198. 4. GASGAS 177. 5. CFMOTO 71.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 256 puntos. 2.º Leopard Racing 249. 3.º Red Bull KTM Ajo 247. 4.º Angeluss MTA Team 235. 5.º Gaviota GASGAS Aspar Team 222. 6.º Red Bull KTM Tech3, 197. 7.º SIC58 Squadra Corse 132. 8.º MTHelmets-MSi 108. 9. BOE Motorsports 86. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 51. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 22. 14. Honda Team Asia 22.