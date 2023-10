Sasaki (Husqvarna) : 2e au Japon et au championnat du monde

Lors de sa course à domicile à Motegi, Ayumu Sasaki a décroché la deuxième place après une lutte acharnée et se trouve désormais à la deuxième place du championnat du monde. Son équipe allemande Liqui Moly Husqvarna Intact est en tête du classement par équipe.

Pour la star du team Liqui Moly Husqvarna Intact, Ayumu Sasaki, le Grand Prix du Japon à Montegi a été l'une des courses les plus importantes de l'année. Le Japonais de 22 ans avait auparavant fêté son septième podium de la saison en Inde et s'est rendu au Japon pour sa course à domicile avec seulement un point de retard sur les deux leaders du championnat du monde à égalité de points, les deux Espagnols Daniel Holgado et Jaume Masia.

Avec le septième temps, Sasaki se trouvait sur la troisième ligne de la grille de départ lorsque la course de la catégorie Moto3 a été lancée dans des conditions sèches. Cette position de départ légèrement sous-optimale n'a pas empêché Sasaki de s'installer dès le troisième tour dans un groupe de quatre qui se battait pour la victoire.

Dans le quatuor composé de Masia, Holgado, Sasaki et Deniz Öncü, les positions changeaient en permanence. Pendant ces batailles de positions, Sasaki a battu le record du tour d'Alex Marquez de 2014 de près de 5 centièmes.

Masia s'est ensuite détaché et a creusé un écart de plus d'une seconde, tandis que Sasaki était retenu dans des combats avec le duo KTM Öncü et Holgado. Lorsque Öncü a chuté au 11e tour, Sasaki a certes réalisé les mêmes temps au tour que le leader Masia, mais n'a pas pu le rattraper. En revanche, il a battu Holgado en duel et s'est assuré la deuxième place avec un dixième de seconde d'avance.

Il s'agit de la cinquième deuxième place de Sasaki cette saison, de son huitième podium de l'année et de son deuxième trophée consécutif lors de sa course à domicile à Motegi. Avec 193 points, il occupe désormais la deuxième place du classement du championnat du monde, à six points de Masia et trois points d'Holgado.

Pour l'ambitieux Japonais, ce n'est pas une raison pour se taper verbalement sur l'épaule : "Dans un sens, je suis déçu, car j'avais le même rythme que Masia et je voulais vraiment gagner ! L'équipe a fait un travail formidable pour régler la moto. J'ai donné le meilleur de moi-même et le soutien des fans japonais était fou. Cela m'a donné beaucoup d'énergie. J'aimerais avoir trois ou quatre autres courses comme celle-ci au calendrier ! Nous allons continuer à nous battre pour le championnat".

Plus loin dans le peloton, le coéquipier de Sasaki, le jeune Néerlandais Collin Veijer, a décroché la onzième place et a ainsi permis à l'équipe allemande Liqui Moly Husqvarna Intact de prendre la tête du classement par équipes, ce qui réjouit bien sûr le team manager Petter Öttl : "Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de ce week-end ici au Japon. Pour Sasaki, nous avons travaillé longtemps pour trouver les bons réglages pour la course. Nous y sommes parvenus et il a pu montrer tout son potentiel. Veijer s'est battu dans un groupe entre la 6e et la 12e place. Sa vitesse était très bonne, mais il y a eu des duels très durs et il a encore été victime de son inexpérience de temps en temps. Nous sommes néanmoins très satisfaits de sa onzième place".

Résultats Moto3, Motegi (1.10.) :

1. Masia, Honda, 17 rdn en 33:30,018 min.

2. Sasaki, Husqvarna, + 1,546 sec

3. Holgado, KTM, + 1,602

4. Nepa, KTM, + 5,200

5. Ortolá, KTM, + 5,230

6. Muñoz, KTM, + 8,900

7. Alonso, GASGAS, + 8,959

8. Toba, Honda, + 9,253

9. Yamanaka, GASGAS, + 9,629

10. Rueda, KTM, + 9,734

11. Veijer, Husqvarna, + 9,804

12. Furusato, Honda, + 10,195

13. Riccardo Rossi, Honda, + 10,874

14. Moreira, KTM, + 11,577

15e Kelso, CFMOTO, + 13,905

Classement du championnat du monde Moto3 après 14 des 20 courses :

1. Masia, 199 points. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 190. 4. Alonso 160. 5. Öncü 147. 6. Ortolá 145. 7. Moreira 103. 8. Rueda 100. 9. Nepa 90. 10 Toba 87. 11. Muñoz 86. 12. Artigas 65. 13. Veijer 63. 14. Yamanaka 62. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 45. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 21. 20. Bertelle 21. 21. Kelso 20. 22. Furusato 18. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 288 points. 2. Honda 240 3. Husqvarna 198. 4. GASGAS 177. 5. CFMOTO 71.



Championnat du monde par équipes :

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 256 points. 2. Leopard Racing 249. 3. Red Bull KTM Ajo 247. 4. Angeluss MTA Team 235. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 222. 6. Red Bull KTM Tech3, 197. 7. SIC58 Squadra Corse 132. 8. MTHelmets-MSi 108. 9. BOE Motorsports 86. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 51. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 22. 14. Honda Team Asia 22.